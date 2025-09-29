Leguma care îi obligă pe specialiștii din Buzău să poarte două perechi de mănuși: „Nu este de joacă”

Ce este capsaicina, compusul din ardeiul iute

Capsaicina, compusul chimic responsabil de iuțeală, este extrem de iritantă.

„Avem plante pitice, până la plante foarte mari, care ajung chiar și la doi metri. Avem cu fructul rotund, tip gogoșar în miniatură, lung, foarte lung, de culoare galben, roșu, mov sau cafeniu. Avem și soiuri care trec prin mai multe stadii de culoare. Avem de asemenea fructe de pe aceeași plantă, cu mai multe culori, galben, verde, roșu.”, a explicat directorul BRGV, Costel Vînătoru, conform sursei citate.

Ardei iuți de la Banca de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău – Foto: BRGV

Ardeii iuți conțin capsaicină, folosită în gastronomie, medicină și chiar pentru spray-uri de autoapărare sau împotriva urșilor.

Soiurile de ardei iuți din colecția BRGV au între câteva sute și până la 2.700.000 de unități pe scara Scoville.

În 2014, la un congres mondial de horticultură în Brisbane, Australia, BRGV a prezentat cel mai iute ardei din lume (peste 2.400.000 SHU).

Acum se lucrează la omologarea a trei noi soiuri de ardei, inclusiv unul foarte iute.

Soiul extrem de iute nu a fost încă prezentat public, din motive de siguranță.

„Dar acesta foarte iute am fost reținuți să îl prezentăm pentru că, sigur, sunt foarte mulți care cred că este de joacă, adică poți să mănânci acest ardei sau poți să guști din el. În scop științific însă poate fi cercetat, pentru că sunt medicamente cu capsaicină și ajută la foarte multe afecțiuni.”, a precizat Costel Vînătoru.

Ardeiul iute este leguma cu cel mai mare conținut de vitamina C.

Ardeiul iute conține o mare cantitate de vitamina C – Foto: BRGV

„Puțin știu că ardeiul iute, pe lângă iuțeala de care vorbim, este leguma cu cel mai mare conținut de vitamina C. Analize de laborator arată că unele soiuri depășesc lămâia în concentrație de vitamina C.” directorul BRGV, Costel Vînătoru.

Două rânduri de mănuși pentru extragerea semințelor din ardeii iuți

Extragerea semințelor începe la sfârșitul lunii septembrie și continuă în octombrie. Angajații folosesc echipamente speciale și mănuși duble.

„Purtăm echipamentul, mănuși, halat, măscuță, să ne protejăm că intră inițial în haine. Am purtat și câte două perechi, de la iuțeală”, spune Neaga Bardaș, lucrător BRGV.

Procesul se desfășoară în solarii cu ventilație adecvată, pentru a evita acumularea gazului iritant.

„La început, nici eu nu am acordat atenția cuvenită și am avut probleme când am început să scot semințele din ardeiul iute. Folosim mănuși, măscuță, chiar și ochelari și neapărat niciodată nu scoatem semințele într-o încăpere, ci afară pentru ca vântul, ca aerul să ventileze, să nu se acumuleze gazul în încăpere pentru că deja putem să avem probleme, adică devine iritant… Și prin mănușile chirurgicale a trecut capsaicina. Are un efect foarte puternic… Nu este de joacă pentru că este o plantă care poate să genereze probleme”, avertizează Costel Vînătoru.

BRGV deține peste 1.000 de soiuri de ardei iuți, de la plante ornamentale la soiuri de mare productivitate.

