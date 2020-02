De Petre Dobrescu,

Patricia Kuhl, director la Institute for Learning & Brain Sciences de la University of Washington, a publicat un studiu din care reiese că bebelușii cărora li se vorbește în “parenteză” au, la un an și două luni, un vocabular mai bogat decât cei cărora li s-a vorbit normal.

Parenteza e corectă gramatical, doar stâlcește ușor cuvintele, cum fac copiii când încep să vorbească. Tonul nu trebuie să fie liniar, ci ba înalt, ba jos, și trebuie să fie vesel. Unui bebeluș e bine să-i vorbești rar, ca să-i dai timp să proceseze și să răspundă, așa cum poate el, gângurind sau râzând. Patricia Kuhl:

Catalizator pentru dezvoltarea limbajului

Vorbindu-le astfel, părințiile le stimulează celor mici partea “socială” a creierului, cea responsabilă pentru dezvoltarea limbajului.

În plus, bebelușii preferă acest mod de adresare. Într-un experiment din cadrul studiului, Kuhl a așezat un bebeluș între două femei; una i-a vorbit celui mic în “parenteză”, cealaltă, pe un ton normal, ca unui adult. Copilul le-a ascultat atent pe amândouă, apoi s-a întors către cea dintâi și i-a zâmbit, așteptând să-i vorbească în continuare.

Am observat câștiguri, la nivel de vocabular, în perioada 14-18 luni. Copiii pot rosti clar cuvinte simple, scurte, ca măr sau cap, și au un vocabular de aproximativ 100 de cuvinte, spre deosebire de copiii cărora nu li s-a vorbit în “parenteză” și care au în vocabular cam 60 de cuvinte. Ferjan Ramirez, coautor al studiului:

Citeşte şi:

Cum vor fi izolați primii români aduși de pe Diamond Princess. Raed Arafat: „Folosim echipamente achiziționate la vremea când era Ebola”

Atacul sângeros care l-a ucis pe românul din Hanau, efectul sumbru al unei explozii a extremismului de dreapta în Germania

Scandal pe bugetul UE. Plecarea Marii Britanii a lăsat o ”gaură” de 60 de miliarde de euro. Ce riscuri există pentru România

GSP.RO Un fost jucător de rugby, fosta lui soție și cei trei copii au murit într-un mod oribil. Bărbatul a plănuit totul