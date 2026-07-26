Pentru a evita noi atacuri aeriene, Wildberries a renunțat la secțiune „Totul pentru operațiunea specială”, care conținea 200.000 de articole ce puteau fi cumpărate pentru soldații ruși implicați în invazia din Ucraina.

Cu toate acestea, produsele militare nu au fost eliminate de pe aplicație, ci mutate în alte categorii. Vestele antiglonț și căștile de protecție sunt disponibile de-acum în categoria „Sport”, iar dronele FPV și accesoriile pot fi cumpărate de la „Echipamente TV, Audio, Foto, Video”, observă The Moscow Times.

Din 18 iulie, Forțele Armate Ucrainene au atacat cel puțin zece centre logistice ale Wildberries din Elektrostal, Kotovsk, Koledino, Krasnodar, Nevinnomissk, Voronej, Sankt Petersburg, Moscova, Simferopolul aflat sub ocupație și cel mai recent Ekaterinburg. Doar atacul de la depozitul din regiunea Moscova a provocat pabuge de aproximativ un miliard de euro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aceste depozitele Wildberries sunt folosite „pentru a furniza armatei ruse componente pentru drone, sisteme de navigație și alte echipamente”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE