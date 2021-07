Macroul – cum arată și unde se găsește

Macroul trăiește în bancuri în mare în apropiere de țărmuri. Este un pește marin care aparține familiei Scombridae care include mai mult de 30 de specii diferite de pești.

Macroul trăiește în oceanele Atlantic și Pacific. Poate fi găsit în apele adânci în timpul toamnei și iernii și aproape de țărm, în timpul primăverii.

Cererea mare de macrou în anii 1980 a dus la scăderea drastică a numărului de pești rămași în ocean.

Mărimea capturilor și a locațiilor de pescuit atât pentru pescuitul comercial, cât și pentru cel recreativ au fost reglementate prin lege până în 2001, când populația de macrou a revenit la dimensiunea inițială.

Cum arată macroul

Macroul poate ajunge de la 4 până la 10 kilograme greutate.

Acest pește are corpul subțire, de formă cilindrică. Are două aripioare dorsale separate și numeroase aripioare pe o parte dorsală și laterală a corpului. Coada are formă de furculiță.

Macrol este verde albăstrui pe partea dorsală a corpului și argintiu pe partea inferioară. Partea superioară a corpului este acoperită cu dungi ondulate întunecate.

Dungile ondulate întunecate de pe partea superioară a corpului sunt utilizate ca „semn”. Privind liniile verticale ale peștilor vecini, fiecare pește din grup se poate alinia cu restul bancului și își poate regla viteza de înot.

Despre macrou

Este un pește este carnivor (consumator de carne). Dieta lor constă din copepode, pești mici, creveți și calamari.

Sunt animale de zi (active în timpul zilei). Macroul înoată în bancuri mari. Este un înotător rapid și agil. Poate înota cu viteza de 5,5 metri pe secundă.

Macroul are numeroși dușmani naturali. Tonul, balenele, delfinii, leii de mare, rechinii, broaștele țestoase și pelicanii consumă adesea macrou.

Macroul este un pește gras. El reprezintă o sursă importantă de acizi grași omega-3 într-o dietă sănătoasă.

Macroul migrează spre apa puțin adâncă (aproape de țărm) în timpul primăverii, când începe sezonul de împerechere.

Reproducere

La fel ca multe alte creaturi marine, macroul are fertilizare externă. Femelele eliberează 200 000 până la 400 000 de icre în apă, unde vor fuziona cu celule de spermă eliberate de masculi.

Icrele plutesc în apă deoarece conțin picături uleioase. Timpul de incubație durează 4 până la 6 zile. Micile ouă vor ecloza.

Larvele sunt miniaturale la naștere. Se hrănesc cu gălbenușul rămas în primele câteva zile din viața lor. În etapele ulterioare ale vieții, larvele mănâncă zooplancton.

La lungimea de 4-5 cm, larvele arată ca un macrou în miniatură.

Macroul poate supraviețui până la 25 de ani în sălbăticie.

De ce să consumi macrou. Beneficii

Conține Omega-3

Este un fapt faptul că majoritatea adulților nu consumă suficient omega-3. De exemplu, în afară de oamenii care trăiesc în Asia de Est și Scandinavia, majoritatea adulților din întreaga lume au un nivel scăzut din sânge al acestor grăsimi esențiale.

Cea mai bună modalitate de a crește aportul nostru de omega-3 este prin consumul de pește mai gras, bogat în aceste grăsimi esențiale.

Macroul oferă o cantitate substanțială de omega-3 și doar un file oferă 2991 mg de acizi grași. La 100 de grame, aceasta echivalează cu 2670 mg de omega-3.

Este mai mult omega-3 decât oferă majoritatea celorlalți peștilor grași, iar macroul este și un pește foarte accesibil.

Are vitamina B12

Din păcate, deficitul de vitamina B12 afectează aproximativ mulți oameni.

Vitamina B12 este unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru sănătatea noastră, iar o deficiență poate provoca anemie și, de asemenea, poate afecta sistemul nervos.

Din aceste motive, este vital să se asigure un aport suficient de vitamina, indiferent de preferințele alimentare.

Din fericire, macroul conține o cantitate semnificativă din această vitamină esențială, iar un file de macrou gătit oferă 279% din necesarul zilnic pentru B12.

Este bogat în proteine

Macroul este o sursă excelentă de proteine ​​dietetice, iar un file mediu de macrou oferă 20,8 grame de proteine.

În plus, macroul este o sursă completă de proteine, ceea ce înseamnă că peștele include cantități suficiente din toți cei nouă aminoacizi esențiali.

Cum să gătești macroul. Rețete delicioase

Salată cu macrou și pește cu dressing de chimen și lămâie

180 g cartofi noi

200 g file de macrou afumat, fără piele

4 fire de ceapă verde

140 g sfeclă roșie fiartă

mărar

2 linguri ulei

1 lămâie

1 sfert linguriță de semințe de chimen

Pune cartofii la fiert într-o oală cu apă și lasă-i să fiarbă până sunt moi. Apoi, taie-i în sferturi și pune-i într-un bol.

Adaugă macroul tocat în bucățele potrivite peste cartofi, sfecla tocată și ea în bucăți, apoi mărarul tocat.

Într-un bol separat pune ulei, zeamă de lămâie, sare, piper și semințe de chimen.

Amestecă totul apoi toarnă peste salată. Presară deasupra ceapă verde tocată mărunt și servește cu pâine prăjită.

Penne cu praz și macrou

2 bucăți de praz

30 g unt

200 ml smântână de gătit

180 g penne

1 linguriță capere

2 fileuri de macrou afumat fără piele

25 g pesmet

sare

piper

ulei

Taie prazul în feliuțe subțiri și prăjește-l în ulei și unt cam 10-15 minute. Între timp, fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Adaugă alături de praz smântâna lichită, peștele bucăți și caperele.

Asezonează bine și apoi pune pastele în tigaie. Combină totul și transferă într-o tavă de cuptor. Adaugă pesmet și pune la cuptor pentru 10-15 minute sau până pesmetul devine auriu. Servește cu pătrunjel tocat mărunt și parmezan.

Macrou la cuptor cu lămâie și năut

3 linguri de ulei de măsline

1 legătură ceapă verde

1 cățel de usturoi mare

1 lămâie

2 conserve năut

150 ml supă clară

85 g roșii

1 legătură de busuioc

Încinge două linguri de ulei într-o tigaie. Adaugă ceapa verde, usturoiul și coaja de lămâie. Gătește cam 2 minute până când ceapa se înmoaie.

Adaugă năutul și roșiile, apoi cu instrumentul pentru piure strivește boabele de năut și roșiile. Adaugă supa clară și lasă să fiarbă până când lichidul s-a evaporat.

Între timp, încinge o lingură de ulei într-o tigaie. Asezonează macroul cu sare și piper pe ambele părți și prăjește-l 3 minute pe fiecare parte.

Adaugă busuioc și zeamă de lămâie la amestecul cu năut. Servește fileul de macrou pe o farfurie alături de garnitura de năut peste care poți pune puțin ulei de măsline pentru gust.

Ce pește este mai bun – ce pește are cele mai puține oase

Sursa foto: 123rf.com



PARTENERI - GSP.RO „Mă ațâța degeaba, dar ce mi-a propus azi e prea mult” » O actriță, dezvăluiri spectaculoase despre o aventură cu „cel mai frumos bărbat”

Playtech.ro Cine este de fapt amanta lui Reghe. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală! Cadouri extravagante și...

Observatornews.ro Laura, o româncă din Anglia, a murit la câteva zile după ce şi-a văzut copilul pentru prima oară în zece ani. Băiatul de 11 ani, devastat. "E ca şi cum şi-a pierdut mama de două ori"

HOROSCOP Horoscop 30 iulie 2021. Săgetătorii scot la lumină anumite adevăruri, unele dintre ele foarte dureroase

Știrileprotv.ro Milionarul lăsat pieton de Poliția Locală Constanța. I-au ridicat bolidul Ferrari parcat neregulamentar

Telekomsport Arabii se implică pentru resuscitarea unui brand cu tradiţie din România. "S-a semnat acordul". Cine e compania uriaşă din zona Golfului

PUBLICITATE (Publicitate) BestSecret - Super-oferte la haine și accesorii. Reduceri de până la 80%