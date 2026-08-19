„La bază a fost pasiunea pentru meserie și dorința de a-mi ajuta familia”

Deși profesia de șofer profesionist a fost mult timp considerată un domeniu predominant masculin, Marija a urcat la volanul camionului fără să stea pe gânduri. Cu mii de kilometri la activ, ani de muncă și numeroase calificări obținute, aceasta luptă acum pentru a îmbunătăți statutul șoferilor profesioniști și pentru a crește siguranța rutieră.

„Totul s-a întâmplat cumva în paralel – studiam, lucram și obțineam categoriile de permis. La bază a fost pasiunea pentru meserie și dorința de a-mi ajuta familia, pentru că avem propriile noastre camioane și ne ocupăm cu transporturi. Am crescut în preajma camioanelor. Poate părea neobișnuit că, fiind femeie, am ales această carieră, dar pentru mine a fost firesc. Mereu aveam nevoie de un șofer în plus, așa că m-am gândit că aș putea să ajut în acest fel”, povestește Marija.

Suportul familiei, cheia succesului pentru Marija

Chiar dacă este prima femeie din familia sa care a condus un camion, Marija a avut mereu sprijinul celor dragi.

„Sunt foarte recunoscătoare familiei și prietenilor, pentru că mereu am avut sprijinul lor necondiționat. Cred că acest sprijin este unul dintre cele mai importante elemente ale succesului. Dacă nu ar fi fost ei, probabil că aș fi renunțat la un moment dat. De fapt, doar când altcineva enumeră tot ce am realizat, îmi dau seama de asta. Pentru mine, totul a fost ceva firesc”, spune ea.

Deficitul de șoferi profesioniști, o problemă majoră

Conform Blic, vârsta medie a șoferilor profesioniști din Serbia este de aproximativ 55 de ani, iar deficitul de șoferi în țară este estimat între 50.000 și 70.000. Marija consideră că această lipsă de personal calificat va deveni o problemă majoră în viitor.

„Fără șoferi, nu există magazine pline, farmacii, benzinării sau aprovizionare normală, iar tinerii sunt tot mai puțin interesați de acest domeniu”.

Provocările întâmpinate de Marija

Drumul Marijei în lumea transporturilor nu a fost lipsit de obstacole. Primul său drum cu camionul a fost o experiență memorabilă.

„Îmi amintesc prima zi când am plecat cu camionul. Mama, ca orice mamă, a aruncat apă pentru noroc. Chiar în acea primă zi, un alt camion a intrat pe banda mea și mi-a rupt oglinda retrovizoare. Nu a fost vina mea, dar m-am supărat foarte tare. Am ajuns acasă convinsă că nu voi mai urca niciodată într-un camion. Părinții mi-au explicat că astfel de lucruri se pot întâmpla oricui și nu e un motiv să renunț. Am reparat ce era de făcut și am mers mai departe”, spune ea.

Tânăra recunoaște că s-a confruntat cu numeroase prejudecăți

Marija recunoaște că, la început, s-a confruntat cu numeroase prejudecăți.

„Erau situații în care oamenii aveau îndoieli doar pentru că sunt femeie. De exemplu, când trebuia să parchez camionul în marșarier, se întrebau: «Oare va reuși?». Dar toate acestea sunt tehnici care se învață și se perfecționează”, explică ea.

De-a lungul carierei sale, a observat și lipsa de atenție a unor participanți la trafic față de propria siguranță.

„Mi s-a întâmplat să evit cu greu bicicliști îmbrăcați în haine întunecate, fără lumini sau veste reflectorizante. Astfel de situații pot sfârși tragic”.

Un apel pentru mai multă siguranță și respect în trafic

„Ca șofer, prețuiesc cel mai mult siguranța în trafic. Este important să avem grijă unii de alții, de șoferi, bicicliști și pietoni. Cu mai multă cultură rutieră și empatie, tuturor ne-ar fi mai ușor. Astăzi, toată lumea se grăbește undeva, dar traficul nu este locul unde să ne grăbim. O singură greșeală poate avea consecințe grave”, subliniază Marija.

În Anglia, Hannah Robinson, o șoferiță de camion din Hartlepool, conduce vehicule de până la 44 de tone și administrează o companie de transport care îi aduce peste 5.800 de euro pe lună.

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