De la visul copilăriei la volanul unui camion uriaș

Hannah își amintește fascinația pentru vehiculele mari încă din copilărie, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Când eram mică, urmăream gunoierii pe stradă și îi spuneam mamei: «Vreau să fiu gunoier»”, povestește ea.

Deși nu a ajuns să lucreze în salubritate, pasiunea pentru vehiculele mari a rămas. Ea mărturisește că a moștenit această dragoste de la familie, având rude care au fost șoferi profesioniști.

Ce activități are Hannah după orele de muncă

În activitatea sa zilnică, Hannah transportă diverse tipuri de marfă, de la material reciclat și produse alimentare, până la motociclete. După orele de muncă, nu se grăbește spre casă.

„Parchez camionul în zona industrială, îmi pun pantofii sport și ies la alergat. Uneori fac yoga chiar în cabină”, dezvăluie ea.

Deși are o experiență considerabilă, Hannah recunoaște că prejudecățile persistă. Colegii au încercat să o ajute cu sarcini dificile sau au pus la îndoială abilitățile ei de manevrare a vehiculelor.

„Le spun doar: «E în regulă, mă descurc»”, a transmis Hannah cu încredere.

Hannah Robinson a fondat împreună cu partenerul său o companie de transport

Împreună cu partenerul său, Callum, care este și el șofer de camion, Hannah a fondat compania de transport C.W. Haulage Services. Firma lor operează în întreaga Marea Britanie și participă la proiecte din Statele Unite și Canada.

„Faptul că nicio zi nu seamănă cu alta este motivul pentru care iubesc atât de mult această meserie”, concluzionează ea.

O tânără din Hong Kong, cunoscută sub numele de Luby, a renunțat la afacerea sa din domeniul modei pentru a deveni șoferiță de TIR. Aceasta câștigă un salariu de 29.000 de dolari din Hong Kong (HKD) pe lună, aproximativ 3.240 de euro (EUR).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE