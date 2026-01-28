Cum arată păpușile inspirate de „KPop Demon Hunters”, animația-fenomen de pe Netflix, lansate de Mattel

Mattel lansează păpuși inspirate de Huntrix

Mattel a anunțat o colecție exclusivă American Girl, cu păpuși individuale reprezentând cele trei personaje principale din film: Rumi, Zoey și Mira, cunoscute ca trupa fictivă de K-pop, Huntrix. Potrivit unui comunicat, păpușile sunt „inspirate de personalitățile și stilurile personajelor de pe ecran, având țesături premium, accesorii detaliate și un design care reflectă moda, muzica și atitudinea iconică a filmului”.

Păpuși American Girl Doll, realizate în colaborare cu Netflix/ Kpop Demon Hunters. Foto: Mattel/Netflix

De asemenea, Mattel lansează păpuși de modă cu ținutele inițiale ale personajelor, păpuși cântătoare cu costumele de scenă, figurine de acțiune și brelocuri cu membrii Huntrix, băieții din trupa Saja Boys și alte personaje, precum Derpy, favoritul fanilor.

Păpuși Barbie Mattel realizate în colaborare cu Netflix/ Kpop Demon Hunters. Foto: Mattel/Netflix

Gama mai include jocuri UNO, seturi Polly Pocket și colecții Little People inspirate de film și de personajele sale.

Hasbro aduce jucării NERF și Furby inspirate de film

Pe de altă parte, Hasbro a dezvăluit arme NERF modelate după cele folosite de Huntrix pentru a lupta împotriva demonilor. În plus, compania lansează două jucării Furby Furblet: una inspirată de Derpy Tiger, favoritul fanilor, și cealaltă de Jinu, personajul principal masculin, membru al trupei de băieți Saja Boys. Fiecare jucărie Furby include peste 45 de sunete interactive, accesorii tematice și un breloc.

Jucărie Furby realizată în colaborare cu Netflix/ Kpop Demon Hunters. Foto: Hasbro

Hasbro introduce și bastoane luminoase inspirate de cele două trupe K-pop din film – Huntrix și Saja Boys –, care se sincronizează pentru „o experiență de concert” interactivă.

Fanii jocurilor de societate se pot bucura și de un joc Monopoly „KPop Demon Hunters”, care le permite să „repetiți, să vânați demoni, să câștigați premii și să concurați pentru fani”, conform unui comunicat.

Succes global pentru „KPop Demon Hunters”

Lansat pe Netflix, „KPop Demon Hunters” a devenit cel mai popular titlu al platformei. Filmul animat urmărește aventurile trupei Huntrix, formată din trei fete K-pop care luptă împotriva demonilor din lumea de dincolo. Soundtrack-ul peliculei a avut, de asemenea, un succes remarcabil, petrecând câteva săptămâni în top 10 Billboard 200, în timp ce melodia „Golden” a ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100.

The Hollywood Reporter a dezvăluit în august 2025 că Netflix și Sony Animation lucrează deja la o continuare. A doua parte a fost confirmată oficial de regizorii și studioul implicat. În plus, filmul a câștigat două Globuri de Aur în ianuarie 2026 și a fost nominalizat la două categorii Oscar: cel mai bun film de animație și cel mai bun cântec original.

Disponibilitatea noilor colecții

Data exactă de lansare a jucăriilor inspirate de „KPop Demon Hunters” nu a fost încă anunțată, cu excepția colecției American Girl, care poate fi deja precomandată pe site-ul oficial al brandului, conform unui comunicat oficial. Fanii sunt așteptați cu nerăbdare să descopere noile produse inspirate de universul lor preferat.



