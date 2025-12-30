Mesaje de Anul Nou 2026 – urări de Revelion

La trecerea dintre ani, cuvintele frumoase pare că au o putere aparte. Ele pot alina dorul, pot stârni zâmbete și pot aprinde emoții, chiar și la distanță. Să trimiți un mesaj de Anul Nou înseamnă să dăruiești câteva clipe de bucurie.

Un mesaj de „La mulți ani!” de Revelion nu este doar o urare, ci o îmbrățișare scrisă, un semn că ne amintim, că prețuim și că purtăm în inimă oamenii care ne-au fost aproape.

Mesaje și urările pentru cei dragi ne ajută să fim mai buni, mai atenți, mai recunoscători. Într-o lume grăbită, un gând frumos trimis la miezul nopții rămâne o dovadă de iubire, respect și grijă.

Mesaje frumoase pe care să le trimiți de Anul Nou 2026

Fie ca noul an să-ți aducă zâmbete câte zile-n calendar, curaj cât stelele de pe cer și bucurii cât picăturile de șampanie din pahar. La mulți ani!

Să-ți intre în casă sănătatea, în suflet liniștea și în buzunar norocul. La mulți ani!

Noul an să-ți ofere 12 capitole minunate, 365 de pagini memorabile și un final pe care să-l recitești cu drag. La mulți ani!

2026 să-ți bată la ușă cu vești bune și să rămână în viața ta ca un prieten de nădejde. La mulți ani!

Lasă în urmă ce a fost greu, păstrează ce a fost frumos și întâmpină ce urmează cu inima deschisă. La mulți ani în 2026!

Îți urez un an în care să-ți găsești timp pentru ce-ți place, putere pentru ce-ți propui și oameni care să-ți facă inima să zâmbească.

Să-ți rămână inima tânără, râsul strașnic și pașii siguri. La mulți ani!

Să-ți fie anul nou un dans frumos, uneori lent, uneori alert, dar mereu pe ritmul fericirii tale. La mulți ani!

Anul care vine să-ți fie blând, generos și memorabil. La mulți ani în 2026!

Îți urez un 2026 în care să-ți recunoști propria putere, să-ți urmezi propria cale și să-ți asculți propria inimă.

La mulți ani! Să-ți fie anul ca o cupă plină, întâi de sănătate, apoi de iubire, apoi de orice îți dorești tu.

2026 să-ți ofere curajul de a începe, determinarea de a continua și satisfacția de a reuși.

Să-ți fie zilele pline de inspirație, serile de povești frumoase și anul de împliniri. La mulți ani!

Mesaje de Anul Nou pentru prieteni

Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2026!

Spune-i anului ce vine, să-ți aducă numai bine… și mai spune-i să-ți dea, tot ce vrea inima ta.. fericire, sănătate și mulți bani La Anu’ și La Mulți Ani!

Fie ca sărbătorile de iarnă să-ți aducă pace în suflet, mult noroc în acțiuni, planuri grandioase în rațiune și multă iubire în inima!

Îți doresc ca anul următor să fie mai bun! Să fie mai bogat în împlinirii, mai înalt în aspirații, și plin de succese cu mari și frumoase realizări. La mulți ani!

Descoperă, învață cu adevărat să crezi în frumos, trăiește sentimentul de împreună, alături de cei dragi! La Mulți Ani!

Fie că acest nou an să-ți aducă multă bucurie și distracție. Să găsești pace, dragoste și succes. La mulți ani 2026!

Gândește-te la toate amintirile frumoase pe care le-ai făcut și vei știi că viața ta va fi plină de minuni în anul care vine. La mulți ani!

Îți doresc un An Nou foarte fericit. Sper că te distrezi pe cinste la petrecerea de Revelion. La mulți ani 2026!

An Nou Fericit! Sper că toate eforturile depuse în 2025 să aibă succes în 2026. Fie ca noul an să-ți aducă toate lucrurile bune pe care le meriți. La Mulți Ani!

Fie că toate visele tale să se împlinească și să ai parte de succes pe toate planurile. La Mulți Ani și un An Nou minunat!

Mesaje și urări de Anul Nou 2026

Mesaje de Anul Nou 2026 pentru părinți

Pentru cei mai minunați părinți, să aveți un 2026 presărat cu realizări, bucurii și multă iubire. La mulți ani!

Dragi părinți, vă doresc un An Nou plin de sănătate, fericire și momente minunate împreună. La mulți ani 2026!

La mulți ani, dragi părinți! Fie ca noul an să vă aducă pace, prosperitate și multe motive de zâmbet.

Cu ocazia Anului Nou, vă doresc sănătate de fier, fericire fără margini și tot ce e mai bun pe lume. La mulți ani!

Dragii mei părinți, în 2026 să vă bucurați de fiecare clipă, să fiți sănătoși și mereu împliniți. La mulți ani!

Fie ca acest an să vă aducă multe realizări, bucurii și momente frumoase în familie. La mulți ani!

În noul an, dragi părinți, vă doresc sănătate, fericire și multă iubire. Să aveți un 2026 extraordinar!

Vă doresc un An Nou 2026 plin de momente memorabile, sănătate și fericire nelimitată. La mulți ani, dragi părinți!

Să aveți un an nou plin de prosperitate, sănătate și multe bucurii. La mulți ani 2026!

La mulți ani, părinți iubiți! Fie ca acest an nou să vă aducă sănătate, pace și multă iubire în inimi.

Vă doresc un 2026 extraordinar, dragi părinți, plin de sănătate, bucurii și momente de neuitat. La mulți ani!

Dragi părinți, în acest An Nou vă doresc o viață plină de culori, fericire și multe momente memorabile. La mulți ani 2026!

Urări frumoase și gânduri bune de Anul Nou 2026

Să-ți fie anul un mozaic de clipe colorate, în care fiecare piesă să strălucească mai frumos decât cea dinainte. La mulți ani!

2026 să-ți aducă acea liniște care face fericirea să se simtă acasă în sufletul tău.La mulți ani!

Îți urez un an în care să te regăsești în cele mai bune versiuni ale tale și să le depășești cu blândețe.

Să primești curaj când ți-e teamă, claritate când ți-e greu și aplauze când reușești. La mulți ani!

Anul nou să-ți pună în cale uși care se deschid ușor, oameni care rămân sinceri și momente care merită povestite.

Îți doresc un an în care să-ți crești aripi, dar să-ți păstrezi rădăcinile.La mulți ani!

2026 să-ți dea puterea să spui „gata” lucrurilor care dor și „da” celor care vindecă.

Să-ți fie anul plin de idei inspirate, pași hotărâți și surprize care-ți taie respirația de bucurie.

Îți urez un 2026 în care să-ți bei cafeaua fără grabă și să-ți trăiești visele fără frică.

Să-ți fie anul ca o melodie bună: să-ți rămână în minte, să-ți miște sufletul și să-ți aducă zâmbetul pe buze.

2026 să-ți dăruiască mai multă iubire decât poți exprima în cuvinte și mai multă sănătate decât poți număra în urări.

2026 să te învețe că fericirea e în drum, nu doar în destinație.

Îți doresc un an care să-ți dea pace în minte, căldură în inimă și inspirație în tot ce creezi.

Să-ți fie anul darnic în îmbrățișări, bogat în prietenii adevărate și generos în șanse noi.

2026 să-ți aducă răspunsuri la întrebări vechi și bucurii la care nici nu ai îndrăznit să visezi.

Îți urez un an în care să-ți fie ușor să ierți, simplu să iubești și frumos să trăiești.

Urări și mesaje haioase de Revelion și Anul Nou 2026

Anul nou… o bucurie viaţa toată să vă fie!

Bani, maşină, fericire, Sănătate şi iubire. Nu-i de-ajuns să le doreşti. Ţipă, luptă, dă din coate, Aşa le obţii pe toate!

Vă urăm de Sărbători, Să nu fiți prea carnivori. La cârnați și-aperitiv Să v-opuneți constructiv. Iară vinul, țuica fiartă, Să le beți lângă consoartă. Doar pălinca, în absență, Să o beți cu abstinență.

La Loto să dați un tun, De-o mașină, nu Lăstun, Iar de nu, pe jos plimbare, Sănătate la picioare! La mulți ani!

Să aveți raport amiabil, Cu șeful, că-i confortabil. Cu banii, un pic mai spornici, Cu jobul să fiți statornici, Cel puțin o promovare, Din culcat, drept în picioare. Chef de muncă de vă trece, Numărați până la zece, Și urați cu cana-n mână, La Mulți Ani și voie bună!

Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban! La mulți ani 2026!

Un an nou cu sănătate/ Voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani!

Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecini să vă vadă. La mulţi ani!

În contul tău nr. 2026 din bancă viaţa a depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani pentru Anul Nou 2026!

Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gând şi veselia de altă dată! La mulți ani fericiți!

Ho Ho Ho/ aţi văzut un ren maro?/ Sau un spiriduş în bleu?/ S-aveţi un Revelion bogat/ un An Nou de invidiat/ Sănătate, La mulţi ani şi o mulțime de bani!

Lovite-ar trenul fericirii/ Trăsni-te-ar fulgerul iubirii/ Să-ţi cadă în cap un sac cu bani/ Şi un bilet cu La mulţi ani!

Mesaje și urări de Anul Nou în versuri

„Să vină anul ca o poezie,

Cu rime dulci și clipe aurii să fie.

Să-ți cânte inima în armonie,

La mulți ani, cu drag și bucurie!”

„Să-ți fie 2026 cunună,

Din fericire, sănătate bună.

Să-ți crească visul împlinit,

La mulți ani! Să fii iubit!”

„Ridică paharul, prinde clipa-n zbor,

Lasă în urmă griji și dor.

2026 să-ți fie început de poveste,

Cu bucurii mai multe decât poți prinde de veste!”

La mulți ani, 2026! Mesaje de Anul Nou în alte limbi

Arabă – Antum Salimoun

Bulgară – Chestita nova godina

Cehă – Stastny novy rok

Chineză (dialect mandarin) – Xian nian hao

Coreeană – Seh heh bok mani bat uh seyo

Croată – Sretna nova godina

Daneză – Et godt nytar

Ebraică – Shana tova

Engleză – Happy new year!

Filipineză – Isang masayang bagong taon

Finlandeză – Onnellista uutta vuota

Franceză – Bonne annee sau Une heureuse novelle annee

Germană – Ein frohes neues Jahr

Greacă – Kali chronia

Hindi (indiană) – Nav varsh ki subhkamna

Indoneziană – Selmat tahun baru

Islandeză – Farsaelt komandi ar

Japoneză – Akemashite omedeto gozaimasu

Letonă – Laimigu Jauno gadu

Maghiară – Boldog uj evet

Malayesiană – Selamat tahun baru

Malteză – Sena gdida kuntenti

Mongolă – Shine jiliin bayriin mend hurgeye

Norvegiană – Et godt nutt ar

Olandeză – Gelukkig Nieuwjaar

Persană – Sale no mo barak

Poloneză – Szczesliwego nowego roku

Portugheză – Un feliz ano nov

Rusă – S novim godom

Sârbă – Srecna nova godina

Spaniolă – Un feliz ano nuevo

Suedeză – Ett gott nytt ar

Tailandeză – Sawatdii

Tătară – Yana yil belan

Tibetană – Tashi dele

Turcă – Yeni yliniz kutlu olsun

Ucraineană – Z novym rokom

Vietnameză – Cung chuc tan xuan

