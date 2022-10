Urări de la mulți ani la aniversarea căsătoriei

O aniversare nu se măsoară în orele din zi, ci în fiecare minut în care doi oameni rămân unul. La mulți ani de aniversarea căsătoriei!

Legătura extraordinară dintre voi doi mă bucură și mă inspiră! Vă doresc din toată inima o aniversare minunată și o viață fantastică împreună!

Vă doresc ca poveste de dragoste dintre voi să nu se termine niciodată. Să fiți binecuvântați și să aveți tot ce este mai bun în viață!

Viața v-a oferit cel mai frumos dar: v-a adus împreună și v-a făcut să vă iubiți! Prețuiți toate clipele pe care le petreceți și bucurați-vă unul de dragostea voastră. Vă doresc să fiți la fel de îndrăgostiți întotdeauna!

Sunteți un cuplu minunat! Fie ca legătura specială dintre voi să fie mereu puternică și să aveți parte doar de bucurii, oameni frumoși și multă fericire!

Mesaje de la mulți ani la aniversarea căsătoriei

Te iubesc așa de mult încât inima mea bate odată pentru tine și odată pentru mine. Mă gândesc mereu la strălucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut să-și arate măiestria când te-a creat.

Unul dintre cele mai frumoase jurăminte pe care le putem face este să avem grijă și să ne iubim unul pe celălalt pentru totdeauna. Te iubesc și la mulți ani!

Recomandări Bella Ciao. Cum a devenit o melodie veche din folclorul italian un imn al rezistenței pentru femeile din Iran

Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picături de rouă pe petala unui trandafir în flacăra iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,……e totuși omenesc!

Te iubesc îți spun într-o secundă, dar ca să-ți demonstrez îmi trebuie toată viața! Te voi iubi la nesfârșit! Nu-ți voi jura dar…Îți promit!

Tu mă faci să rad, tu mă faci să plâng, tu mă faci să simt că trăiesc. Tu mă faci să iubesc! Așa cum două buze se unesc pentru a forma sărutul așa două inimi se unesc pentru. a forma…Iubirea!

Gândește-te la cel mai dulce lucru, înmulțește-l cu infinit, adună o eternitate și vei ști cât îmi lipsești. Tu de vei iubi pe altul …eu nu pot să te opresc, dar te rog să îți fie milă de cuvântul. Te iubesc!

Cea mai mare bucurie în viață este să știm că suntem iubiți; iubiți pentru ceea ce suntem sau, mai degrabă, iubiți în ciuda a ceea ce suntem. Eu te-am găsit pe tine și acum am tot ce îmi doresc.

Dragostea mea pentru tine nu va dispărea niciodată. Te iubesc de ani de zile și voi continua să te iubesc până în ziua în care voi muri. La mulți ani, iubire!

Ai fost făcut să fii iubit – și eu te-am iubit toată viața mea, iar după ce te-am cunoscut te-am iubit și mai mult.

Recomandări Un adolescent chinez îndrăgostit de Eminescu i-a făcut pe români să se privească altfel. O regizoare spune povestea scurtei sale vieți într-un documentar difuzat de Netflix

Este o binecuvântare să te am în viața mea. Încă un an cu tine este un cadou de care mă bucur nespus.

Descoperă și cele mai frumoase mesaje de dragoste

Cele mai emoționante mesaje de la mulți ani pentru soț/soție

Dragul meu tu ești Soarele și Dimineața mea. Ador să te vad când zâmbești, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde, căci oriunde te-ai ascunde, ea la inima pătrunde.

Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inima ce bate numai pentru ține!

Alături de tine lupt, râd, dăruiesc… trăiesc. Ce pot să cer mai mult? Iubesc palmele tale mari, iubesc brațele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt… iubesc ființa ta toată.

Alfabetul începe cu litera “a”, numărătoarea cu “1”, tristețea începe cu o lacrimă, bucuria cu un zâmbet, iar fericirea mea începe cu tine! Iubitule, te iubesc mai sus de sus și mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile și sub toate stelele universului.

De ce închidem ochii când dormim? De ce închidem ochii când visăm? De ce închidem ochii când sărutăm? Pentru că cele mai frumoase lucruri nu se pot vedea cu ochiul liber. Când închid ochii te văd pe tine… Zile în şir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ţi spun.

Recomandări „Mama și-a pierdut soțul, militar, împușcat la Revoluție și fiul, scafandru militar, prăbușit cu elicopterul”. Cum explică Armata prezența scafandrilor într-o misiune de salvare pe uscat

O dulce ameţeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la tine. Şi acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur şi simplu te iubesc si alte cuvinte nu găsesc.

Văd lumea în ochii tăi şi ochii tăi peste tot în lume în această zi şi ştiu că şi în zilele ce vor urma!

Inspiră-te și din cele mai frumoase mesaje de la mulți ani pentru iubită.

Cele mai frumoase mesaje de la mulți ani aniversare pentru căsătorie

Mulți oameni caută mereu, dar nu găsesc niciodată o dragoste atât de intensă ca a voastră. Bucurați-vă pentru acest lucru și fie ca iubirea voastră să dăinuie pentru totdeauna!

Pentru unele persoane, o dragoste sinceră și o căsătorie frumoasă este doar un mit! Voi ați demonstrat că totul este real. Vă doresc să vă iubiți și prețuiți mereu!

La mulți ani pentru aniversarea voastră. Vă doresc ca mariajul vostru să fie în continuare plin de aventuri, dragoste și romantism, dar și suport și respect reciproc!

Dragii mei prieteni, sunteți un cuplu care se completează perfect. Vă doresc să găsiți întotdeauna echilibrul în realția voastră, să fiți uniți și să fiți mereu îndrăgostiți unul de celălalt! Aniversare minunată!

Sunteți fenomenali. Vă iubiți, vă sprijiniți, sunteți o inspirație pentru noi toți. Paharul sus, să trăiți și să ne arătați mulți ani de-acum înainte ce înseamnă dragostea adevărată! La mulți ani de aniversarea căsătoriei voastre!

Dragilor, recunosc că vă stă extraordinar împreună! Vă doresc să vă văd așa și peste 70 de ani: braț la braț, inimă lângă inimă! Tot ce este mai bun să vă înconjoare și să vă bucurați de fiecare moment petrecut împreună! Aniversare uimitoare!

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Șocul unui străin care a ajuns la Botoșani. „Sărăcie la voi, în România!” Ce i-a răspuns românul care îl însoțea. „Nu zic că nu e, dar...”

Playtech.ro Dezvăluirea care ZGUDUIE cazul Caracal: Luiza trăiește și ... Șocant ce S-A AFLAT!

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro Nosfe a murit acasă, în cursul nopţii, după concert. Mesajul plin de durere al soţiei: ''Iubirea mea...''

Știrileprotv.ro Rapperul Nosfe, membru al trupei Șatra Benz, a murit la doar 37 de ani

FANATIK.RO Zodiile protejate de divinitate în iarna lui 2022. Vor avea noroc cu carul, totul se schimbă în bine

Orangesport.ro Anamaria Prodan s-a enervat când a auzit ce nume oficial e forţată să poarte: "Sunt prostiile lui Reghecampf astea". Cum o va chema în acte

HOROSCOP Horoscop 16 octombrie 2022. Scorpionii au parte de o zi cu tentații de multe feluri, dar cele mai periculoase se ascund printre gândurile negre

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm