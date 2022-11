Mesaje de la mulți ani pentru mama soacră – din partea nurorii

Întotdeauna m-ai tratat ca pe o fiică și am învățat să te iubesc ca atare. Astăzi, ești ca o a doua mamă pentru mine și îți sunt recunoscătoare pentru asta și pentru că ești soacra mea.

La mulți ani! Fie ca viața ta să fie și mai fericită, mai lungă și mereu plină de iubire.

În timp ce îți poți alege partenerul, niciodată nu îi poți alege părinții lui. Din fericire, sunt foarte recunoscătoare și norocoasă să am o nouă familie atât de fantastică. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați crescut un om minunat și pentru că sunteți o soacră incredibilă.

Cu o soacră atât de minunată, nu este de mirare că și soțul meu este un bărbat minunat. A moștenit toată inteligența, umorul și carisma de la mama lui. Vă respect foarte mult și sper să aveți o zi minunată. La mulți ani!

Ați crescut o familie atât de frumoasă și de iubitoare și mă consider binecuvântată că fac parte din ea. La mulți ani pentru cea mai iubitoare și primitoare soacră pe care o cunosc! Ești o femeie fantastică și sper să ai o zi minunată.

Sunt foarte fericită și binecuvântată că am câștigat nu doar o soacră, ci și o prietenă bună. Apreciez foarte mult sprijinul tău tăcut și îmi doresc din tot sufletul ca ziua ta de naștere să fie la fel de specială cum ești tu pentru mine.

Recomandări Corespondență din Herson: Au ghidat rachetele ucrainene către propria casă, pentru a pedepsi sălbăticia militarilor ruși care se instalaseră aici. Acum s-au întors printre ruine

Întotdeauna ai fost ca mama mea și mai puțin ca o soacră. Nu-mi vine să cred cât de binecuvântată și norocoasă sunt să am mame iubitoare și grijulii. La mulți ani, mamă! Sper ca ziua ta minunată să fie plină de râsete și fericire.

Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Sunteți o femeie deosebită și nu-mi puteam dori o soacră mai bună. Vă iubim mult și abia așteptăm să vă vedem din nou. La mulți ani!

Ești o mamă minunată și o bunică și mai spectaculoasă. Nimic nu se compară cu iubirea pe care ne-o oferi. Îți doresc cea mai fericită zi de naștere!

Poate că avem mici dezacorduri și opinii diferite, dar cu siguranță putem fi de acord cu un lucru evident: ești o soacră fantastică și o bunică excepțională. La mulți ani pentru una dintre cele mai strălucite femei pe care le cunosc.

E greu să îți găsești sufletul pereche, dar eu nu doar că l-am găsit, ci mi-am găsit și a doua mamă. M-ai ajutat de fiecare dată când m-am rătăcit. Îți sunt profund recunoscătoare pentru toate momentele în care m-ai îndrumat. La mulți ani!

Te respect foarte mult pentru că ești un model de urmat pentru copiii mei! Sunt norocoasă să am o soacră grijulie ca tine și îți mulțumesc foarte mult că ai ținut sub control această familie nebună. La mulți ani!

Recomandări Contrabanda cu arme din Ucraina – o problemă reală sau inventată? Consilier în Ministerul Apărării de la Kiev pentru Libertatea: „Cum să facem contrabandă cu ceea ce ne lipsește?”

Sunteți un exemplu de femeie care le are pe toate, iar eu mă bucur foarte mult că fetițele mele au model atât de strălucit și pozitiv în viața lor. La mulți ani, mama soacră!

Sunt foarte mândră să am o soacră ca tine și sper să ai parte de cea mai fericită zi de naștere!

La mulți ani uneia dintre cele mai bune femei pe care o cunosc! Vă trimit îmbrățișări.

La mulți ani femeii incredibil de minunate care face ca această viață grea să pară ușoară. Sper din tot sufletul ca toate visele tale să devină realitate și ca viața să te copleșească cu cele mai frumoase lucruri pe care ți le poate oferi. Sper să ai parte de zile frumoase în continuare.

Nu ești doar o soacră incredibilă, ci și o prietenă incredibilă. Habar nu aveam că am câștigat o prietenă bună atunci când m-am căsătorit cu fiul tău și sunt atât de fericită că fac parte din viața ta. La mulți ani sănătoși!

Mesaje de la mulți ani pentru mama soacră – din partea ginerelui

Îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai copleșit cu dragoste și respect și pentru că ai fost mereu acolo de fiecare dată când am avut nevoie de un sfat. Este foarte rar să găsești o soacră fantastică așa ca tine și mă simt norocos să te am. La mulți ani!

Recomandări De ce merită România să fie în Schengen și de ce nu merită

Adevărata mea dorință este ca tu să te gândești la mine nu ca la ginerele tău, ci ca la unul dintre copiii tăi. Mă bucur că am a doua mamă uimitoare ca tine și mă simt foarte norocos că am ajuns într-o familie uimitoare și iubitoare ca a ta. La mulți ani, draga mea soacră!

La mulți ani unei soacre fenomenale care nu a eșuat niciodată să mă trateze ca pe propriul copil. Întotdeauna m-ai făcut să mă simt parte din familie. O zi minunată!

Îți mulțumesc foarte mult că îmi amintești mereu cât de norocos sunt. La mulți ani, scumpa mea soacră!

Căsătoria mea nu mi-a oferit doar o femeie iubitoare și perfectă, ci mi-a oferit și o a doua mamă minunată. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul și dragostea pe care mi le-ai oferit în toți acești ani. Înseamnă foarte mult pentru mine și te respect foarte mult pentru asta.

Sper ca ziua ta să fie plină de bucurie, anul tău să fie plin de fericire, iar viața ta să fie plină de iubire. Pur și simplu nu găsesc cuvintele potrivite pentru a îți spune cât mă bucur să fac parte din această familie. Ești o femeie unică și îți doresc o zi de naștere foarte fericită!

Draga mea soacră, sper să rămâi mereu veselă, energică, onestă, bună, înțelegătoare și iubitoare. Fie ca zilele tale să fie pline de bucurie și optimism, iar eu sunt foarte fericit că am întâlnit o femeie ca tine. La mulți ani, soacră!

Nu am știut niciodată ce este perfecțiunea până când nu am întâlnit-o pe fiica ta. Dar când te-am cunoscut mi-am dat seama de unde are toate calitățile! La mulți ani, mama soacră!

Îți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai ajutat în momentele grele. Ești uimitoare! La mulți ani pentru cea mai bună soacră!

Sper că nu vei înceta niciodată să fii o femeie atât de iubitoare și minunată. Este foarte greu să găsești o soacră atât de bună ca tine și ador să fac parte din famlia asta. La mulți ani!

Copiii mei au cea mai bună bunică de pe Pământ și nu mi-aș putea dori ceva mai bun! Ești o parte foarte importantă din viețile noastre și îți mulțumesc că ești mereu alături de ei! La mulți ani, mamă soacră!

Poate că nu ne înțelegem mereu, dar să o întâlnesc pe femeia pe care ai crescut-o a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Al doilea cel mai bun lucru a fost să cunosc o femeie uimitoare ca tine. La mulți ani, mama soacră! Multă sănătate!

Sper ca acest an să fie plin de experiențe uimitoare și zile minunate, pentru că nimeni nu merită mai mult decât tine. Îți mulțumesc pentru că ești genul de soacră pe care nu numai că o iubesc, dar o și admir. La mulți ani, a doua mea mamă!

La mulți ani pentru mama celei mai minunate soții din lume. Ești o bunică perfectă și îți mulțumesc pentru tot!

Niciodată nu aș putea să-ți ofer un cadou de ziua ta la fel de strălucit ca cel pe care mi l-ai oferit mie – femeia care mi-a devenit soție. Sper din tot sufletul să fii alături de noi mulți ani de acum înainte și să te bucuri cu noi de ce va urma. La mulți ani!

Văd în soția mea multe calități pe care le-a dobândit de la tine. Semănați în așa de multe feluri încât păreți una și aceeași persoană. Iar eu nu aș putea fi mai fericit! La mulți ani, mama soacră!

La mulți ani femeii minunate care luminează chiar și cele mai întunecate zile cu zâmbetul și personalitatea ei sclipitoare. Tu ții împreună această familie și îți doresc să ai parte de cele mai frumoase lucruri în viață!

La mulți ani celei mai bune soacre! Ești grijulie, iubitoare și blândă, exact ca soția mea, care ți-a moștenit calitățile. Îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai arătat cum o femeie le poate face pe toate.

Știu că nu spun asta foarte des, dar vreau să-ți mulțumesc pentru toate momentele în care ai fost alături de mine. Apreciez că m-ai primit în familie și că mă iubești ca pe un fiu.

A mai trecut un an și asta nu face decât să-mi amintească cât de mult trebuie să sărbătoresc faptul că ești încă fericită și sănătoasă! Nu mi-aș putea dori o soacră mai bună. La mulți ani!

La mulți ani femeii care răspândește bucurie tuturor celor pe care îi cunoaște și care atinge fiecare viață în care intră. Sper să ai o zi superbă în continuare și îți doresc multă fericire în această zi!

Nu pot să te numesc soacră, însemni mult mai mult decât atât. Poate mamă sau prietenă. În orice caz, îți urez la mulți ani pentru femeia minunată care întruchipează toate aceste lucruri pentru mine.

Draga mea soacră, tu m-ai iubit și m-ai acceptat ca pe propriul fiu. Îți promit să îți iubesc fiica până la sfârșitul vieții. Mulțumesc pentru ea și mulțumesc pentru tine! La mulți ani!

Sursa foto: 123rf.com

Mesaje de la mulți ani pentru șefi și urări deosebite

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO E gata, au divorțat după 13 ani de mariaj! Păreau cuplul perfect, iar despărțirea lor a șocat pe toată lumea

Playtech.ro S-a AFLAT cum a luat Simona Halep substanţa interzisă, de fapt! E cumplit ce au putut să îi facă

Viva.ro O recunoști? S-a transformat total, la nouă ani de când și-a pierdut soțul. El era mai mare decât ea cu 47 de ani, dar asta nu a stat niciodată în calea iubirii lor

Observatornews.ro "Şi-a ieşit din minţi. Nu te mai înţelegeai cu el". Drama lui George, tânărul de 21 de ani din Ploieşti care s-a sinucis aruncându-se de la balcon

Știrileprotv.ro Un tânăr de 21 de ani s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc, chiar sub privirile tatălui său. De ce a recurs la acest gest

FANATIK.RO Ce pensii primesc doi români în Spania după 22 de ani de muncă. Cu o cotizație minimă, suma este uriașă față de ce ar fi luat în România

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2022. Racii ar fi bine să fie rezervați și față de bucuriile intense și față de orice fel de dezamăgire sau tristețe