Viespile sunt un grup de insecte ce aparțin ordinului Hymenoptera, subordinul Apocrita, care include toate speciile din acest subgrup, cu excepția furnicilor și a albinelor. Acest grup parafiletic este extrem de divers și de cosmopolit, reunind peste 30.000 de specii răspândite în întreaga lume, cu excepția Antarcticii, ceea ce face dificil de generalizat aspectul și comportamentul lor.

Cele mai multe specii sunt pașnice și joacă un rol esențial în controlul populațiilor de dăunători și în menținerea echilibrului natural. Viespile sunt strâns înrudite cu albinele, dar se deosebesc prin alimentație, ceea ce înseamnă că spre deosebire de albine – care se hrănesc cu polen și nectar – viespile sunt în mare parte carnivore. În schimb, la fel ca albinele, majoritatea speciilor de viespi sunt considerate solitare, deoarece interacționează foarte puțin cu alte viespi din aceeași specie.

De câte feluri sunt viespile

Viespile solitare au un ciclu de viață asemănător albinelor, dar spre deosebire de acestea, nu își aprovizionează celulele cu polen și nectar, ci cu insecte, larve și păianjeni. Unele dintre ele pot chiar folosi aceleași cuiburi de albine. Aceste viespi sunt complet inofensive pentru oameni, iar riscul de a fi înțepat este extrem de scăzut, astfel că nu reprezintă o amenințare nici pentru tine, nici pentru copii ori pentru animalele de companie.

Pe de altă parte, există și specii de viespi sociale, asemănătoare cu albinele de stup. Acestea trăiesc în colonii numeroase, formate în jurul unei regine, care rămâne în cuib și depune ouă, în timp ce femelele sterile, denumite „lucrătoare”, se ocupă cu aducerea hranei. Aceasta constă de regulă în omizi, afide și alte insecte dăunătoare plantelor. Larvele din cuib, hrănite de „lucrătoare”, secretă un lichid dulce, similar siropului, pe care viespile adulte îl consumă în schimbul hranei oferite.

Viespile sociale sunt cele care ne enervează cel mai des vara și, în contrast cu cele solitare, pot înțepa și devin agresive dacă simt că locul lor este amenințat. Când o viespe este ucisă sau amenințată, ea eliberează feromoni de alarmă care atrag imediat alte viespi din colonie, care pot deveni agresive și te pot ataca în grup. De aceea, este important să eviți pe cât posibil uciderea unei viespi sau orice comportament agresiv față de ele.

Cât trăiește o viespe

Femela viespe se împerechează, își construiește un mic cuib și depune ouă în celule separate, pe care le hrănește. Dacă simte că este atacată sau amenințată, ea își va proteja cuibul cu singurul mecanism de apărare pe care îl are, și anume acul. După ce procesul se încheie, femela moare, fără să-și întâlnească vreodată puii, informează Ecoguardpestmanagement.com.

Durata de viață a unei viespi depinde de obicei de specie și de rolul pe care aceasta îl joacă în cadrul coloniei, iar o mare parte din acest timp îl petrece dezvoltându-se de la larvă la adult. Vârsta adultă ocupă de obicei aproximativ o treime din întreaga viață a unei viespi, iar durata medie a vieții acestei insecte este cuprinsă între 40 și 60 de zile. Viespile lucrătoare adulte au o perioadă de maturitate foarte scurtă, care durează în medie între 12 și 22 de zile. Comparativ, viespea-regină poate supraviețui un an.

Cum știi că ai un cuib de viespi în curte

Înainte de a lua orice măsură de îndepărtare a viespilor este important să identifici dacă te confrunți cu o infestare, adică dacă în curtea ta există vreun cuib. De regulă, cuiburile sunt de culoarea gri sau maro și au un model în vârtejuri, în timp ce dimensiunea lor poate varia în funcție de cât de mare este colonia, dar și de perioada anului.

În primul rând, vei auzi bâzâituri din pereți, acoperiș, streașina, șoproane sau din podul ori din mansarda casei, deoarece viespile sunt extrem de active și de zgomotoase atunci când își construiesc cuiburile. Dacă auzi un bâzâit constant dintr-o zonă mai puțin accesibilă a casei tale, în mod cert acolo este un cuib de viespi.

Cuiburile de viespi sunt de culoarea gri sau maro și au un model în vârtejuri

Un alt semn îl reprezintă mișcarea constantă a viespilor într-un anumit loc. Nu este ciudat să le vezi pe afară, dar dacă găsești mai multe viespi zăbovind prin grădină, acesta este un semn clar că au un cuib în apropiere. Dacă observi un flux continuu de viespi care intră și ies printr-un orificiu, fie că este vorba de o crăpătură în perete, o gaură în pământ sau de un colț ascuns din curte, există șanse mari ca acolo să fie acel cuib.

Totodată, trebuie să știi că viespile folosesc fibrele din lemn pentru a-și construi cuiburile, transformându-le într-un material asemănător hârtiei pe care „lucrătoarele” le mestecă și le descompun pentru a le așeza în straturi. Dacă observi porțiuni de lemn ros sau deteriorat, fie că este vorba despre mobilă sau de copaci, acesta este un indiciu clar al prezenței lor.

În cazul în care întâlnești în mod frecvent viespi moarte sau vii în interior este posibil să existe un cuib în pod, în pereți sau într-un alt spațiu greu accesibil al casei tale, după cum precizează experții de la Goodhousekeeping.com. Deși un cuib vizibil este cel mai evident semn al existenței viespilor, este important să nu te apropii de el fără ajutor profesionist. Viespile pot deveni extrem de agresive dacă se simt amenințate și te pot ataca.

Metode de a ține viespile departe de grădina ta

Deși sunt adesea privite ca dăunători enervanți, viespile joacă un rol important în ecosistem, iar cu puțină atenție și câteva strategii inteligente, putem conviețui în armonie cu ele. Totuși, din cauză că pot deveni la un moment dat enervante și chiar amenințătoare, trebuie să știi că există câteva metode de a ține viespile departe de grădina casei tale fără să recurgi la substanțe toxice sau la măsuri extreme.

Cultivă plante parfumate. Anumite plante emană anumite mirosuri intense care țin la distanță viespile. Cele mai eficiente dintre acesteia sunt busuiocul, gălbenelele și citronela (lemongrass), care au arome puternice. Nu este nevoie să umpli grădina cu astfel de plante, dar le poți planta strategic în zona unde mănânci sau unde petreci mai mult timp. Dincolo de faptul că ajută la îndepărtarea viespilor, aceste plante oferă și un decor frumos și o aromă plăcută pentru oameni.

Evită culorile vii. Deși vara purtăm haine viu colorate, este important să știi că viespile sunt atrase de culorile vii, care le amintesc de flori. De aceea, în sezonul cald, ar fi bine să eviți hainele în culori precum galben, roșu sau portocaliu, și să optezi pentru tonuri neutre sau mai estompate. Același lucru este valabil și pentru decorațiunile din grădină, cum ar fi fețele de masă, pernele de pe scaune sau umbrelele colorate.

Îndepărtează fructele căzute și legumele stricate. Viespile sunt atrase de zaharurile din fructele coapte și din cele aflate în descompunere. Dacă ai în curte pomi fructiferi sau cultivi legume este important să cureți frecvent zona de fructele căzute sau alterate. Dacă spațiul îți permite poți muta aceste resturi vegetale într-un colț îndepărtat al grădinii pentru a le oferi viespilor o sursă de hrană departe de zona de relaxare, relatează Saga.co.uk.

Acoperă alimentele. Viespile au un simț olfactiv extrem de dezvoltat și pot detecta mâncarea de la distanță. De aceea, atunci când mănânci afară, este esențial să acoperi mâncarea și băutura. Asta pentru că o prăjitură, un pahar cu suc sau chiar un platou cu brânzeturi pot deveni ținte perfecte pentru viespi. Folosește capace sau folii speciale pentru a proteja alimentele.

Folosește spray cu ulei esențial de mentă. Uleiul de mentă este un repelent natural împotriva insectelor, care poate ține la distanță și viespile, deoarece nu suportă aroma mentolată, pe care o percep ca fiind iritantă. Poți prepara o astfel de soluție acasă, folosind 250 ml de apă și 10-15 picături de ulei esențial de mentă. Pune ingredientele într-o sticlă cu pulverizator, agită bine și stropește zonele în care observi activitate crescută a viespilor, adică pe lângă mese, balustrade sau ramele ferestrelor, dar nu o aplica niciodată direct pe viespi, deoarece le poate agita și pot deveni agresive.. Reaplică la câteva zile sau după ploaie.

Aprinde lumânări cu citronela. Citronela este un alt repelent natural eficient, mai ales împotriva țânțarilor, dar și în cazul viespilor. Sub formă de lumânări parfumate, acesta poate oferi protecție locală și, totodată, creează o atmosferă plăcută în grădină, mai ales seara. Alternativ, poți folosi citronela și sub formă de spray, preparat în mod similar cu cel de mentă.

Redu iluminarea în aer liber. Viespile sunt atrase de lumină, mai ales seara, ceea ce poate transforma o cină liniștită într-o adevărată provocare. O soluție eficientă este să reduci la minimum iluminatul exterior, în special în apropierea meselor. Dacă, totuși, vrei puțină lumină ambientală, poți opta pentru lumânări cu citronela sau alte surse de lumină slabă, care nu atrag insectele.

Sigilează tomberoanele. Resturile alimentare și mirosurile provenite de la gunoaie sunt ca un magnet pentru viespi. De aceea, pentru a preveni prezența acestora, păstrează tomberoanele bine închise și curăță-le periodic. Dacă ai posibilitatea, depozitează coșurile de gunoi într-un spațiu închis, precum o magazie sau un adăpost special, departe de zona unde stai sau unde mănânci.

