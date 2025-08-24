Conținutul de E-uri și zahăr în alimentele de grătar

Dr. Marilena Oprișanu, nutriționist dietetician, explică riscurile asociate consumului excesiv de grătar: „O porție tipică de grătar românesc: mici, cârnați, cartofi prăjiți, pâine albă și bere pare un moment de relaxare, dar în realitate, poate fi un adevărat stres pentru organism. Pe termen scurt, poate să apară senzația de balonare, digestie lentă, oboseala sau chiar reflux gastric, mai ales dacă masa este luată seara târziu. Pe termen lung, pot să spun că această combinație crește semnificativ riscul pentru obezitate, boli cardio-vasculare și chiar anumite tipuri de cancer, în special, colorectal.”

Micii pot conține până la 5 E-uri, muștarul până la 6, pâinea până la 8, iar berea fără alcool până la 6 E-uri. Zahărul variază de la 0 la 3,2 grame în mici, până la 34 grame în muștar, 9 grame în pâine și 16 grame în berea fără alcool.

Dr. Oprișanu avertizează asupra riscurilor asociate E-urilor: „Nu toate E-urile sunt periculoase, dar multe ridică semne de întrebare dacă sunt consumate frecvent. De exemplu, nitriții, folosiți ca și conservanți în mezeluri – mici, cârnați – duc la formarea unor substanțe cancerigene. Glutamatul, momoglutamatul de sodiu ( E621) stimulează apetitul și poate duce la mâncat excesiv. Coloranții artificiali sunt legați de tulburări de atențiem, mai ales la copii.”

Recomandări
Riscurile asociate combinării cărnii cu alcoolul

Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția asupra pericolelor combinate ale consumului de carne procesată și alcool. Dr. Oprișanu subliniază: „Combinația de carne procesată cu alcool este deosebit de problematică. Ambele sunt considerate factori cancerigeni de clasă I, după cum spune OMS.”

Nutrițonista atrage atenția asupra modului de gătire a cărnii: „Dacă vorbim despre gătitul cărnii direct pe flacără, mai ales la grătarul cu cărbuni, se formează niște compuși care se numesc hidrocarburi aromatice policiclice, care sunt toxice. care pot afecta chiar ADN-ul. Cu cât carnea e mai arsă, cu atât riscul este mai mare.”

Recomandări pentru un grătar sănătos

Dr. Oprișanu oferă sfaturi pentru a face grătarul mai sănătos:

  1. Alegerea cărnii slabe: piept de pui, pește, curcan.
  2. Evitarea gătitului direct pe flacără sau jar.
  3. Adăugarea de legume precum ardei, dovlecei, ciuperci.
  4. Folosirea muștarului simplu, fără zahăr sau aditivi, în cantități mici.
  5. Înlocuirea pâinii albe cu pâine integrală.
  6. Consumul de băuturi fără alcool sau apă aromată cu lămâie și mentă.

„Grătarul poate fi o masă gustoasă și sănătoasă dacă: alegem carne slabă, precum piept de pui, pește curcan; nu gătim direct pe flacără sau pe jar, pentru a evita formarea compușilor cancerigeni. Să adăugăm întotdeauna legume – ardei, dovlecei, ciuperci – care ne aduc fibre și antioxidanți”, recomandă dr. Oprișanu.

Recomandări
Grătarul este o tradiție veche și o modalitate plăcută de a savura preparate în aer liber alături de cei dragi. Pentru rezultate perfecte, alegerea grătarului potrivit este esențială, dar ce variantă e mai bună: grătarul electric sau cel pe gaz.

