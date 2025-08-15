Grătarele electrice: avantaje și dezavantaje

Grătarul electric este un model de grill potrivit pentru spațiile mici, atât în interior, cât și în exterior cu care poți prepara rapid diverse feluri de mâncare atât într-un apartament, pe balcon, cât și în curte ori pe terasa casei, potrivit Diffen.com.

Versatil și practic, acest tip de grătar se distinge prin designul său simplu, ușor de utilizat, de tip „plug-and-play”, dar și prin performanțe ridicate și un nivel sporit de confort și de siguranță. Cu un astfel de grătar uiți de chinul cărbunelui sau al propanului, deoarece, fiind prevăzut cu o rezistență electrică eficientă, se încălzește rapid și oferă un control precis al temperaturii, fiind ideal pentru preparatele care necesită o atenție delicată.

Practic, dacă ai un grătar electric, nu vei mai fi nevoit de fiecare dată să mergi la magazin pentru a cumpăra combustibil, ci va trebui doar să conectezi grătarul la o priză. Însă, ca orice obiect, grătarul electric are și dezavantaje, iar cel mai important este acela că nu oferă aroma tradițională afumată a grătarului clasic și, în plus, ai nevoie de o priză electrică în apropiere. Dar, cine nu iubește confortul de a aprinde un grătar prin simpla apăsare a unui buton? În plus, curățarea este floare la ureche, deoarece nu necesită îndepărtarea resturilor de carne arse care rămân de obicei pe grătar. Așadar, dacă pui accentul pe confort, precizie și ușurință în utilizare, grătarul electric este companionul perfect pentru un grătar de neuitat alături de familie și prieteni.

Ce sunt grătarele pe gaz – beneficii și minusuri

Când vine vorba de grătar, cele clasice pe gaz asigură o experiență tradițională, care se bazează pe acel sfârâit inconfundabil, aroma afumată și gustul de grătar adevărat.

Grătarul pe gaz este un tip de grill versatil, care, la fel ca cel electric, este proiectat pentru a fi utilizat atât în interior, cât și în aer liber, pe terasă, în curte, în grădină sau chiar la un picnic în mijlocul naturii. Gama de modele este variată și include grătare realizate din oțel emailat sau din inox, care sunt potrivite pentru exterior ori pentru balconul unui apartament.

De asemenea, există grătare portabile, ideale pentru camping sau pentru ieșiri la iarbă verde, astfel încât să te bucuri oricând de aroma unui grătar proaspăt. Oferta mai include modele cu arzătoare de diferite dimensiuni, variante încorporabile sau cu picioare, care pot fi echipate cu plită sau plancha din fontă, ochi de aragaz, rotisor, piatră de gătit și alte accesorii utile. Aceste grătare se pot conecta direct la rețeaua de gaz din interior sau, în aer liber, la o butelie, ceea ce îți oferă libertatea de a găti oriunde îți dorești.

Trebuie să știi că gătitul pe grătarul pe gaz în grădină oferă mai multe avantaje, și anume putere mare de încălzire, emisii reduse (doar dioxid de carbon și vapori de apă) și portabilitate, datorită faptului că funcționează pe bază de butelie. Un avantaj important îl reprezintă capacitatea de aprindere în orice condiții meteo – ploaie, vânt, frig sau ninsoare – și se poate repeta oricând, fără să fie nevoie să menții jarul aprins sau să supraveghezi constant procesul de gătire.

În același timp, din punct de vedere al portabilității, grătarele pe gaz sunt perfecte pentru picnicuri, camping sau pentru grătare în propria curte. Dar, ca orice clasic, grătarele pe gaz au și anumite inconveniente. Acestea se încălzesc mai lent decât cele electrice și tind să aibă zone reci, informează Homes&Gardens. Totodată, necesită un aport constant de propan sau de gaz natural. Din punct de vedere al întreținerii, grătarele pe gaz sunt ușor de curățat, iar arzătoarele pot fi înlocuite cu ușurință. Nu în ultimul rând, acestea sunt de obicei mai scumpe decât cele electrice.

Cum cumperi grătarul potrivit

Așa cum am văzut, atât grătarele electrice, cât și cele pe gaz au avantajele și dezavantajele lor, iar alegerea unuia poate influența gustul alimentelor gătite, ca să nu mai vorbim de costurile de operare și de cele de întreținere. De aceea, dacă te hotărăști să cumperi un grătar, va trebui să ții seamă de câteva aspecte importante pentru a putea compara cele două tipuri de grătare, cum ar fi sursa de combustibil, costuri, puterea calorică, întreținerea sau impactul asupra mediului. La finalul comparației vei avea o imagine clară asupra diferențelor care există între grătarele electrice și cele pe gaz și, astfel, vei putea decide care se mulează mai bine pe nevoile și preferințele tale și ale familiei tale. În continuare vom vorbi despre aceste aspecte.

Sursa de combustibil. Grătarele electrice folosesc electricitate și se încălzesc datorită unei rezistențe electrice care este situată sub grătar. Pentru a găti trebuie să conectezi grătarul la priză, iar dacă aceasta este prea departe, vei avea nevoie de un prelungitor. Ai grijă ca acesta să suporte tensiunea grătarului pentru că, altfel, există risc de incendiu sau de deteriorare a cablului. De partea cealaltă, grătarele pe gaz funcționează cu propan sau cu gaz natural, care încălzesc suprafața grătarului. Ele oferă adesea un gust mai afumat datorită combustiei gazului. Totuși, unele grătare electrice moderne permit adăugarea de chipsuri de lemn pentru un gust afumat similar.

Cost. Prețul inițial variază în funcție de caracteristici, de dimensiune și de brand, însă, în general, grătarele pe gaz sunt mai scumpe decât cele electrice. Costurile continue diferă în sensul în care gazul adaugă cheltuieli de operare, mai ales dacă gătești des, în timp ce electricitatea este, de obicei, ceva mai ieftină.

Puterea calorică. Grătarele pe gaz ating temperaturi înalte, perfecte pentru fripturi, de până la 315°Celsius sau mai mult. În schimb, grătarele electrice au o putere mai mică, de maximum 200-260°Celsius. Există, însă, unele modele premium care ating temperaturi mai mari, de până la 370°Celsius. Pentru gătit la temperaturi ridicate, sunt recomandate grătarele pe gaz, în timp ce, pentru preparate mai delicate, ideale sunt cele electrice.

Confort. Grătarele electrice sunt extrem de ușor de folosit: conectezi, pornești și aștepți să se încălzească. Grătarele pe gaz oferă un control rapid al temperaturii, dar necesită mai multă pregătire și curățare.

Gust. Grătarele pe gaz oferă aroma clasică de grătar, afumată. Grătarul electric nu produce fum, deci gustul este mai delicat, însă menține aromele naturale ale alimentelor, fiind ideal pentru pește sau legume, notează The Grilling Life.

Performanța la gătit. Grătarele electrice sunt bune pentru alimente delicate, cu o distribuție uniformă a căldurii, dar nu sunt ideale pentru gătitul la temperaturi foarte ridicate. În schimb, grătarele pe gaz excelează la fript și la rumenit, ating temperaturi mai mari și permit afumarea cu chipsuri de lemn. Totuși, pot crea zone cu căldură neuniformă pentru alimente delicate.

Siguranță. Grătarele electrice sunt mai sigure, deoarece nu au flacără deschisă și, deci, nu degajă monoxid de carbon, care nu are miros sau culoare. De aceea, este recomandat să-l utilizezi doar într-o zonă bine ventilată și niciodată în interior. În plus, este bine să eviți prelungitoarele, care se pot supraîncălzi, mai ales în zilele caniculare de vară, precum și obiectele inflamabile. Grătarele pe gaz pot cauza incendii sau explozii din cauza unor scurgeri de gaz, însă modelele moderne sunt dotate cu funcții de siguranță, cum ar fi supape automate care opresc alimentarea cu gaz dacă flacăra se stinge. Și unele grătare electrice au astfel de funcții de siguranță.

Portabilitate. Grătarele electrice sunt o opțiune mai ușoară și mai convenabilă decât cele pe gaz. Sunt mult mai ușor de transportat, deoarece nu necesită rezervoare voluminoase de propan, de gaz sau pungi cu cărbuni ca grătarele pe gaz. Totuși, unele modele pe gaz sunt prevăzute cu roți sau cu picioare pliabile.

Întreținere. Menținerea grătarului curat este esențială pentru a te asigura că rezistă mult timp și că vei continua să gătești preparate delicioase. Grătarele electrice sunt în general mai ușor de întreținut decât cele pe gaz, deoarece au mai puține piese de curățat. Unele modele au componente detașabile care pot fi spălate la mașina de spălat vase. Grătarele pe gaz necesită mai mult efort pentru că necesită curățarea grătarul de gătit, arzătoarele și tava de scurgere pentru a preveni acumularea de grăsime. În plus, este important să verifici anual grătarul pe gaz pentru a verifica dacă există scurgeri sau alte pericole potențiale. Per total, atât grătarele electrice, cât și cele pe gaz necesită curățare și întreținere regulată pentru a funcționa la capacitate maximă.

Impact asupra mediului. Grătarele electrice nu produc gaze cu efect de seră sau poluanți nocivi, deoarece sunt alimentate cu energie, dar pot emite CO₂ pentru că electricitatea care le alimentează provine de la centrale electrice care încă folosesc combustibili fosili pentru a genera electricitate. Grătarele pe gaz utilizează combustibili fosili, eliberând CO₂ și alte emisii.

Durabilitate. Atât grătarele pe gaz, cât și cele electrice au avantaje și dezavantaje în ceea ce privește durabilitatea. Grătarele pe gaz sunt mai robuste și au mai puține componente electrice, ceea ce le face mai durabile, dar necesită întreținere pentru arzătoare și grătare. Grătarele electrice sunt mai ușoare, au mai puține piese care se pot uza sau rupe, așa că necesită mai puțină întreținere. De asemenea, sunt mai puțin susceptibile de a rugini. Cu toate acestea, pot avea o durată de viață mai scurtă.

Foto: Shutterstock.com

