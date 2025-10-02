Fundația Renașterea a sărbătorit un sfert de secol de activitate printr-un eveniment special, la Palatul Cotroceni din București, pe 1 octombrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale a Luptei Împotriva Cancerului de Sân.

„Este ediția noastră aniversară, ne bucurăm de tot ceea ce am realizat și avem planuri foarte mari pentru viitor. Dorim să continuăm campaniile noastre de informare, dorim ca femeile din România să beneficieze de programe de screening național, adică toate femeile din România să aibă acces gratuit la mamografii și la teste Babeș-Papanicolau. Și dorim ca tratamentele moderne să fie adoptate cât de repede și în România, adică să avem acces la servicii medicale ca în Europa.

Avem multe proiecte, avem multe cifre. Operăm două unități mobile care fac mamografii și teste Babeș-Papanicolau în zone rurale, în medii defavorizate, unde femeile ar avea acces greu la aceste analize. Este un centru medical în București al Fundației Renașterea, avem proiecte prin care susținem pacientele oncologice, donăm peruci, am donat peste 2.100 de peruci, am făcut peste 42.000 de teste gratuite în mediul rural. Vom continua cu aceste proiecte și avem și un plan mai mare pe care acum îl punem la punct.

Îmi doresc ca prevenția să devină o obișnuință pentru românce. Îmi doresc ca femeile să meargă la control, iar dacă este o problemă să o depistăm la timp și să crească rata de supraviețuire din aceste boli. Cancerele pot fi învinse dacă sunt depistate la timp!”, a declarat Mihaela Geoană.

