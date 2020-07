Vitamina D

Tu știi cât de bune sunt vitaminele în sezonul rece, în special vitamina D? Rolul acesteia este acela de a facilita absorbția calciului și fixarea lui la nivelul oaselor. Așadar, pentru oase puternice nu este nevoie doar de calciu, ci și de vitamina D. De asemenea, vitamina D susține sistemul imunitar, aspect extrem de important în perioada iernii, când suntem expuși la infecții virale (răceli comune, gripă).

Însă de ce trebuie suplimentată această vitamină în sezonul rece? Sursa cea mai importantă de vitamina D este soarele. Corpul sintetizează această vitamină sub acțiunea razelor ultraviolete, atunci când ne expunem pielea la soare sau când facem plajă. În lunile reci ale anului, stăm mai mult în casă, iar sinteza de vitamina D în corp nu se efectuează. Vitamina D3 se găsește în suplimentele cu același nume sau în suplimentele cu ulei de pește sau cu ulei de ficat de cod, surse alimentare importante de vitamina D.

Calciu

Calciul este important pentru oase și dinți. Pe timpul iernii, densitatea minerală osoasă poate intra în declin la persoanele în vârstă și la femeile aflate la menopauză. Scăderea densității minerale osoase înseamnă că structura oaselor este alterată, oasele devin slăbite și predispuse fracturilor. Scăderea densității minerale osoase este cauza osteoporozei. Calciul se găsește în mod natural în lapte și derivate, ouă și vegetale cu frunze verzi.

Magneziu

Magneziul este un mineral stocat, în mare parte, tot la nivelul oaselor. Acesta influențează și funcționarea sistemului nervos și sinteza proteică. Magneziul are efect de relaxare a mușchilor, ceea ce poate ajuta în gestionarea stărilor de anxietate și a insomniei. Magneziul se găsește în legume verzi, avocado, ciocolată neagră, cacao, leguminoase boabe și oleaginoase. Separat, se găsește și sub formă de suplimente, în complexe de minerale și vitamine (cum ar fi magneziu de la DrMax).

Vitamina C

Despre vitamina C este bine știut faptul că are un rol esențial în imunitate. În lunile reci, există un risc mai mare de a contacta virusuri care provoacă infecții respiratorii. De aceea, se recomandă suplimentarea vitaminei C sau consumul de surse bogate în vitamina C – vegetale cu frunze verzi, citrice, ardei gras roșu, fructe de pădure. S-a demonstrat că administrarea suplimentară de vitamina C, în timpul răcelilor și a gripelor, scade durata infecției și ameliorează simptomele.

Zinc

Zincul este un alt mineral care nu trebuie să lipsească în sezonul rece. Acesta joacă un rol-cheie în întărirea sistemului imunitar și ajută la vindecarea răcelii și gripei. De asemenea, are rol în repararea țesuturilor, ajută la echilibrul hormonal și are proprietăți antioxidante. Sursele naturale de zinc sunt stridiile, carnea, nucile și semințele, leguminoasele boabe.

Vitamina E

Vitamina E influențează, de asemenea, sistemul imunitar și are proprietăți antioxidante. Dacă ai pielea uscată în sezonul rece, vitamina E te poate ajuta să ameliorezi această problemă. Substanța se găsește în uleiurile vegetale crude și în fructele și semințele oleaginoase.

Vitamina A

Vitamina A susține funcția imună, are rol antioxidant, și, de asemenea, menține sănătatea pielii și ochilor. Surse alimentare de vitamina A sunt: legumele portocalii (morcov, dovleac) și legumele cu frunze verzi (spanac, kale).



În concluzie, în timpul sezonului rece, trebuie să acordăm mai multă atenție aportului de vitamine și minerale, pentru a ne întreține sănătatea și starea de bine.

