„Am lipsit mult, dar niciodată când a avut nevoie”

Mirela Retegan a vorbit despre fiica sa și relația pe care o au, dar și despre provocările prin care a trecut.

„Am lipsit foarte mult, dar niciodată atunci când ea a avut nevoie. Dacă a trebuit să stau cu ea în spital, dacă a trebuit să fiu prezentă la ședința cu părinții, la serbare, la ziua ei de naștere, la evenimentele importante, la spectacolele în care a performat pe scenă, am fost în sală. Nu am lipsit niciodată. Dacă ar fi ultima zi din viața mea, contează ceea ce am făcut doar pentru ea. În rest, pentru nimeni nu contează. Nu contezi pentru nimeni. Oamenii vin și pleacă. Singurii pe care îi impactăm cu adevărat sunt copiii noștri. Și dacă noi nu facem din copiii noștri prioritatea noastră, noi ne ratăm șansa de a conta pentru cineva la final”, a declarat Mirela Retegan.

„Viața este un fel de a învăța să mergem”

Fondatoarea Zurli a dezvăluit și rolul pe care îl are ca mamă.

„Eu am înțeles că toată viața noastră este un fel de a învăța să mergem. Cu fiecare situație nouă, mai dăm o trântă în fund, ne mai ridicăm și iar învățăm să mergem. Și rolul părintelui, eu cred că ăsta este, sau cel puțin al meu și al părinților mei, ăsta a fost. La un moment dat, te muți din față în spatele copilului tău, dar stai tot acolo cu brațele întinse, gata să îl ajuți. De data asta nu o mai prinzi când cade, dar are nevoie să știe că poate să se sprijine de mâinile tale atunci când se ridică. Și ăsta e rolul meu. Maya știe că eu sunt acolo, în spatele ei, și că dacă are nevoie, nu sar să o ridic, dar dacă are nevoie, poate să întindă mâna și, cu siguranță, o s-o ajut să se ridice, în toate felurile posibile. Poate cu un sfat, poate ascultând-o, poate făcându-i o supă de tăieței”, a mai explicat Mirela Retegan.

