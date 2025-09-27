Cum a luat naștere Fundația Zurli

Mirela Retegan a povestit cum a luat naștere Fundația Zurli, care la început a purtat alt nume, dar și legătura noului nume cu o alegere făcută de Gigi Becali.

„Știind că vin să vorbesc aici, am verificat și eu de când există această fundație. Ea a fost creată în 1995. Eu aveam 25 de ani, trăiam la Satu Mare și mergeam foarte des în căminele pentru copii, în orfelinate. Pe vremea aceea, orfelinatele erau pline de copii, care aveau nevoie de prezența noastră acolo și ca să creez un cadru legal prin care să pot face toate acțiunile pe care le făceam în orfelinate, am creat această fundație. Se numea Fundația Noua Generație și am funcționat câțiva ani, până când Becali și-a făcut partid cu același nume și atunci am făcut o pauză, iar după ce am revenit i-am schimbat numele în Fundația Zurli, dar ea există de 30 de ani. Eu mi-am făcut firmă mult mai târziu, întâi mi-am făcut fundație și foarte drăguț e că atunci când m-am mutat la București, eu m-am ocupat de campanii dintotdeauna, în diverse forme, la un moment dat făceam o campanie în București și am primit un mesaj pe Facebook, deja apăruse Facebook-ul, și cineva mi-a scris: nu cred că tu faci același lucru în continuare. Și am întrebat: cine ești, și mi-a răspuns: eu sunt una dintre fetele pe care le-ai ajutat în 1995 la Satu Mare. Când au împlinit 18 ani, ei erau dați afară din casele de copii și eu am luat un grup de 4-5 fete, le-am luat chirie și le-am ajutat să depășească momentul ăsta de tranziție. Mi-a scris că e măritată la Londra, cu un englez, am doi copii și vreau să îți trimit 100 de lire pentru campania ta și mă bucur că în continuare faci același lucru.”, a declarat Mirela Retegan.

Spectacol pentru copiii internați în secțiile de oncopediatrie

Mirela Retegan a mai povestit un moment de la Spitalul Marie Curie, pe secția de oncopediatrie, atunci când a făcut „discotecă” pentru copiii bolnavi de cancer.

„Când am început să fac vizitele în oncopediatrii, am stabilit foarte clar că eu mă duc acolo să le dau lor din bucuria mea și nu mă duc să iau din durerea lor. La început a fost foarte greu. Țin minte că prima oară am fost la Marie Curie, și am întrebat șefa secției de atunci ce putem să facem acolo, și ea a zis: ce vreți voi, bucurați-i. Am pus o boxă pe hol și am făcut discotecă. Copiii au venit, cu branule, cu suporții pe roți, cu scaunele rulante. Și toți s-au adunat pe hol și erau într-o stare de bucurie. Toate cântecele Zurli și tot ce se întâmpla, te duc în zona asta. Iar eu îi lăsam acolo dansând ‘A ram sam sam’ și fugea până afară, trăgeam cinci minute de plâns, îmi trăgeam sufletul, mă duceam înapoi. După prima întâlnire în spital, m-am dus direct la grădinița Maiei, era în grupa mare, și i-am spus directoarei: vă rog frumos, aduceți-o pe Maia. Și tot ce mi-am dorit a fost să-mi iau copilul în brațe și să zic: Doamne, îți mulțumesc că e sănătoasă!”, a mai explicat Mirela Retegan.

