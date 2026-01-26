Un somnolog a demontat mitul trezitului la 5 dimineața

Într-o lume în care se promovează productivitatea și sănătatea, trezitul la ora 5 dimineața a devenit o nouă tendință. Mulți lideri și sportivi recomandă acest obicei, însă un somnolog a demontat mitul trezitului la 5 dimineața.

Potrivit unui articol publicat în The Wall Street Journal, experții avertizează că acest obicei poate fi dăunător, mai ales pentru persoanele care nu sunt adaptate la acest program. Pentru persoanele care sunt considerate „păsări de noapte”, acest obicei este sortit eșecului, iar astfel vor simți că nu își pot atinge obiectivele.

„Tendința de a te trezi la 5 dimineața este a doua cea mai proastă idee pe care am auzit-o. Dacă încerci să te trezești la 5 dimineața, vei rezista o săptămână și vei ajunge să te simți descurajat și deprimat”, afirmă Michael Breus, medic specialist în somn din Hermosa Beach, California.

Devierile de somn și stresul îi împiedică pe oameni să adopte o rutină echilibrată

Deprivarea de somn este o problemă majoră, iar statisticile susțin acest lucru. Conform unui sondaj Gallup din 2025, 57% dintre americani au declarat că ar fi mai binedispuși dacă ar dormi mai mult, dar stresul le împiedică somnul.

Aproximativ 20% au raportat că dorm mai puțin de cinci ore pe noapte, o creștere față de 14% din 2015 și mult peste procentul de 3% din 1942.

Care este ora ideală pentru trezire

Ora la care ar trebui să te trezești depinde de factori precum vârsta, obiceiurile și genetica. Russell Foster, profesor de neuroștiințe circadiene la Universitatea Oxford, subliniază importanța adaptării la propriul ritm biologic.

„Somnul ar trebui să fie îmbrățișat ca un ursuleț de pluș, nu tratat ca un obstacol”, spune el. Studiile arată că lipsa somnului poate cauza probleme cardiace, depresie și chiar un risc crescut de demență.

În ce condiții poate fi recomandă trezirea la ora 5 dimineața

Foster afirmă că trezirea la 5 dimineața este recomandată doar dacă vine natural. El sugerează o serie de întrebări care pot indica dacă ora de trezire este prea devreme:

  • Îți ia mult timp să te trezești?
  • Simți că poți începe activitățile imediat?
  • Ai nevoie de cafea pentru a-ți menține energia?
  • Dormi mai mult în weekend?

Cronotipul, sau predispoziția genetică de a te trezi la o anumită oră, joacă un rol esențial. Potrivit lui Breus, aproximativ 55%-65% dintre oameni ating performanță maximă între orele 10.00 și 14.00. Alți 15%-20% reușesc să se trezească natural între 6.00 și 6.30. Restul sunt „bufnițe” care preferă orele târzii.

Diferențele de program între cursul săptămânii și weekend ne pot afecta sănătatea

Pentru cei care își doresc să se trezească devreme, consistența este cheia. Doug Kirsch, director medical la un spital din Carolina de Nord, avertizează că variațiile mari între programul de somn din timpul săptămânii și cel din weekend pot avea efecte similare cu jet lag-ul.

Conceputl de jet lag se referă la o dereglare temporară a ceasului biologic intern, cauzată de călătoria rapidă prin mai multe fusuri orare, perturbând ritmul circadian. Aceasta provoacă efecte ca oboseală, insomnie, iritabilitate și chiar probleme digestive. Astfel, trezirea constantă la aceeași oră este crucială.

Specialiștii recomandă patru sfaturi pentru trezitul de dimineață

Specialiștii recomandă câteva metode pentru a face trezirea mai ușoară:

  • Expunerea la lumina dimineții – Lumina naturală suprimă producția de melatonină și ajută creierul să se trezească. De asemenea, aceasta reglează ciclul somnului pentru seară.
  • Utilizarea dispozitivelor de lumină – În timpul iernii, când diminețile sunt întunecate, se poate folosi o lampă sau un ceas deșteptător cu lumină graduală, cum ar fi Hatch Restore 3.
  • Limitarea cofeinei și alcoolului – Cofeina ar trebui consumată până la ora 14.00, iar alcoolul cu cel puțin trei ore înainte de culcare, pentru a evita tulburările de somn, explică Breus. De asemenea, evitarea ecranelor înainte de somn este benefică.
  • Antrenamentele de dimineață – Exercițiile cresc temperatura corpului, ceea ce ajută la trezire, dar pot influența negativ somnul dacă sunt făcute prea târziu, deoarece corpul trebuie să se răcească pentru a produce melatonină.

Având în vedere ritmul alert în care trăim, este important să existe un echilibru. Experții ne recomandă să ne culcăm la aceeași oră în fiecare zi.

Ce este și ce face un somnolog

Somnolog este un medic specializat în diagnosticarea și tratarea celor peste 80 de tipuri de tulburări de somn. Somnologii analizează patologii precum apneea de somn, insomnia sau hipersomniile și are un rol crucial în prevenirea afecțiunilor cardiovasculare.

Pentru a stabili un diagnostic corect, medicul somnolog poate recomanda investigații speciale, cum ar fi polisomnografia – un test făcut peste noapte, care monitorizează respirația, ritmul cardiac, activitatea cerebrală și mișcările corpului în timpul somnului.

În funcție de rezultat, tratamentul poate însemna schimbări de stil de viață, terapie comportamentală, dispozitive medicale (cum este aparatul CPAP pentru apnee) sau, în unele cazuri, medicație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Oamenii dintr-un sat din Carpați s-au săturat de turiștii care „li se uită neinvitați în bucătării” și vor să fie scoși din Patrimoniul Mondial UNESCO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Viva.ro
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Ce e Legea Mario, pentru care au semnat deja peste 250.000 de români, după crima comisă de trei copii, în Timiș
Știri România 17:51
Ce e Legea Mario, pentru care au semnat deja peste 250.000 de români, după crima comisă de trei copii, în Timiș
Cristi Dănileț acuză că „s-a procedat nelegal” în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş
Știri România 17:48
Cristi Dănileț acuză că „s-a procedat nelegal” în cazul copilului de 13 ani implicat în crima din judeţul Timiş
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga, este fiul unui fost internaţional român
Fanatik.ro
Cine este Matei Popa, noul portar titular de la FCSB! Debutant în SuperLiga, este fiul unui fost internaţional român
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Stiri Mondene 17:41
Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Mediafax.ro
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Filmul în care apare legenda Universității Craiova alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones. Va rupe topul în două
Fanatik.ro
Filmul în care apare legenda Universității Craiova alături de actori din Casa del Papel și Game of Thrones. Va rupe topul în două
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro