Un somnolog a demontat mitul trezitului la 5 dimineața

Într-o lume în care se promovează productivitatea și sănătatea, trezitul la ora 5 dimineața a devenit o nouă tendință. Mulți lideri și sportivi recomandă acest obicei, însă un somnolog a demontat mitul trezitului la 5 dimineața.

Potrivit unui articol publicat în The Wall Street Journal, experții avertizează că acest obicei poate fi dăunător, mai ales pentru persoanele care nu sunt adaptate la acest program. Pentru persoanele care sunt considerate „păsări de noapte”, acest obicei este sortit eșecului, iar astfel vor simți că nu își pot atinge obiectivele.

„Tendința de a te trezi la 5 dimineața este a doua cea mai proastă idee pe care am auzit-o. Dacă încerci să te trezești la 5 dimineața, vei rezista o săptămână și vei ajunge să te simți descurajat și deprimat”, afirmă Michael Breus, medic specialist în somn din Hermosa Beach, California.

Devierile de somn și stresul îi împiedică pe oameni să adopte o rutină echilibrată

Deprivarea de somn este o problemă majoră, iar statisticile susțin acest lucru. Conform unui sondaj Gallup din 2025, 57% dintre americani au declarat că ar fi mai binedispuși dacă ar dormi mai mult, dar stresul le împiedică somnul.

Aproximativ 20% au raportat că dorm mai puțin de cinci ore pe noapte, o creștere față de 14% din 2015 și mult peste procentul de 3% din 1942.

Care este ora ideală pentru trezire

Ora la care ar trebui să te trezești depinde de factori precum vârsta, obiceiurile și genetica. Russell Foster, profesor de neuroștiințe circadiene la Universitatea Oxford, subliniază importanța adaptării la propriul ritm biologic.

„Somnul ar trebui să fie îmbrățișat ca un ursuleț de pluș, nu tratat ca un obstacol”, spune el. Studiile arată că lipsa somnului poate cauza probleme cardiace, depresie și chiar un risc crescut de demență.

În ce condiții poate fi recomandă trezirea la ora 5 dimineața

Foster afirmă că trezirea la 5 dimineața este recomandată doar dacă vine natural. El sugerează o serie de întrebări care pot indica dacă ora de trezire este prea devreme:

Îți ia mult timp să te trezești?

Simți că poți începe activitățile imediat?

Ai nevoie de cafea pentru a-ți menține energia?

Dormi mai mult în weekend?

Cronotipul, sau predispoziția genetică de a te trezi la o anumită oră, joacă un rol esențial. Potrivit lui Breus, aproximativ 55%-65% dintre oameni ating performanță maximă între orele 10.00 și 14.00. Alți 15%-20% reușesc să se trezească natural între 6.00 și 6.30. Restul sunt „bufnițe” care preferă orele târzii.

Diferențele de program între cursul săptămânii și weekend ne pot afecta sănătatea

Pentru cei care își doresc să se trezească devreme, consistența este cheia. Doug Kirsch, director medical la un spital din Carolina de Nord, avertizează că variațiile mari între programul de somn din timpul săptămânii și cel din weekend pot avea efecte similare cu jet lag-ul.

Conceputl de jet lag se referă la o dereglare temporară a ceasului biologic intern, cauzată de călătoria rapidă prin mai multe fusuri orare, perturbând ritmul circadian. Aceasta provoacă efecte ca oboseală, insomnie, iritabilitate și chiar probleme digestive. Astfel, trezirea constantă la aceeași oră este crucială.

Specialiștii recomandă patru sfaturi pentru trezitul de dimineață

Specialiștii recomandă câteva metode pentru a face trezirea mai ușoară:

Expunerea la lumina dimineții – Lumina naturală suprimă producția de melatonină și ajută creierul să se trezească. De asemenea, aceasta reglează ciclul somnului pentru seară.

Utilizarea dispozitivelor de lumină – În timpul iernii, când diminețile sunt întunecate, se poate folosi o lampă sau un ceas deșteptător cu lumină graduală, cum ar fi Hatch Restore 3.

Limitarea cofeinei și alcoolului – Cofeina ar trebui consumată până la ora 14.00, iar alcoolul cu cel puțin trei ore înainte de culcare, pentru a evita tulburările de somn, explică Breus. De asemenea, evitarea ecranelor înainte de somn este benefică.

Antrenamentele de dimineață – Exercițiile cresc temperatura corpului, ceea ce ajută la trezire, dar pot influența negativ somnul dacă sunt făcute prea târziu, deoarece corpul trebuie să se răcească pentru a produce melatonină.

Având în vedere ritmul alert în care trăim, este important să existe un echilibru. Experții ne recomandă să ne culcăm la aceeași oră în fiecare zi.

Ce este și ce face un somnolog

Somnolog este un medic specializat în diagnosticarea și tratarea celor peste 80 de tipuri de tulburări de somn. Somnologii analizează patologii precum apneea de somn, insomnia sau hipersomniile și are un rol crucial în prevenirea afecțiunilor cardiovasculare.

Pentru a stabili un diagnostic corect, medicul somnolog poate recomanda investigații speciale, cum ar fi polisomnografia – un test făcut peste noapte, care monitorizează respirația, ritmul cardiac, activitatea cerebrală și mișcările corpului în timpul somnului.

În funcție de rezultat, tratamentul poate însemna schimbări de stil de viață, terapie comportamentală, dispozitive medicale (cum este aparatul CPAP pentru apnee) sau, în unele cazuri, medicație.

