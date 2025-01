Modele Subiecte BAC 2025 – evaluarea competențelor lingvistice în limba română

Calendar Bacalaureat 2025 – când au loc probele de evaluare a competențelor

Potrivit Ministerului Educației, în anul 2025, elevii vor susține probele la examenul de Bacalaureat după un calendar cu totul schimbat față de anii anteriori. La fel se vor efectua și înscrierile pentru Bac în anul școlar 2024-2025. Astfel, potrivit noului calendar de Bacalaureat 2025, înscrierile pentru sesiunea de vară se fac în două etape. Prima este între 16 și 20 decembrie pentru probele de competențe, apoi în perioada 2-6 iunie 2025 pentru probele scrise.

În perioada 27-29 ianuarie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în 29-31 ianuarie 2025 se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 3 şi 5 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar între 5 şi 7 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale.

Calendar BAC 2025

16 – 20 decembrie 2024: Înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C, D din cadrul examenului național de bacalaureat – 2025

27-29 ianuarie 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

29-31 ianuarie 2025 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

3-5 februarie 2025 Evaluarea competențelor digitale – proba D

5-7 februarie 2025 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

2-6 iunie 2025 Înscrierea candidaților la probele scrise ale primei sesiuni de examen

6 iunie 2025 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 iunie 2025 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 iunie 2025 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 iunie 2025 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 iunie 2025 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 iunie 2025 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00 – 18,00)

19-20 iunie 2025 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

27 iunie 2025 Afișarea rezultatelor finale

Modele Subiecte BAC 2025 – evaluarea competențelor lingvistice în limba română

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a publicat încă din luna noiembrie 2024, pe pagina web dedicată (subiecte.edu.ro), modele de subiecte pentru BAC 2025 însoțite de baremele de evaluare și de notare corespunzătoare pentru examenul național de bacalaureat 2025.

Programele de examen nu au suferit modificări față de cele în vigoare pentru anul școlar 2023 – 2024, iar structura variantelor de subiecte este similară și ea celei din anul școlar trecut.

Modele subiecte Bacalaureat 2025- evaluare competențe lingvistice în limba română

Citește textul cu voce tare.

„Cu imaginile, ca și cu textele, lucrurile stau cam așa: consumăm zilnic o cantitate imensă de informație vizuală și scrisă, care se derulează pe ecranul telefonului sau computerului. E o mișcare rapidă cu care ochii și creierul nostru s-au obișnuit în ultimul deceniu. Există o neliniște a „scrollului”, care nu ne mai lasă să stăm doar cu gândurile noastre. De parcă am pierde timp și am rata ceva important.

Evident, e o iluzie, ca toate cele în care ajungem să fim captivi. Degetele noastre nervoase caută obsesiv să atingă un ecran, să facă o fotografie, dar, dacă le iei obiectul dorinței, vor trece ca printr-un sevraj, dar la un moment dat se vor potoli. Trăim, de altfel, într-un mare paradox, cu cât suntem mai conectați, cu atât parcă devenim mai prost informați.

Încercați să convingeți pe cineva, care n-are obișnuința asta, că experiența cinematografului sau a cititului unui roman, care înseamnă și să lași telefonul deoparte, cel puțin o oră și jumătate, e importantă. „De ce?”, te va întreba. Întrebarea asta simplă, pe care copiii o pun obsesiv. Nu poți să povestești, în cazul ăsta, decât ce ai trăit, cum a fost să intri într-o sală de cinema după câteva luni.

Putem să ne ducem viețile, cum bine știm deja din timpul pandemiei, fără multe lucruri pe care le credeam indispensabile. Oricâte filme văzusem pe ecranul laptopului, seara, când dădeam play, visam cu ochii minții cum o să mă așez la un moment dat pe un scaun capitonat la cinema și o să aștept să se stingă lumina și să înceapă călătoria. […]

Filmele și cărțile ne vorbesc de multe ori chiar despre viețile noastre, în asta stă puterea lor. Despre oameni dragi, despre ce am trăit sau ne-am imaginat la un moment dat. Și ăsta ar putea fi unul dintre răspunsurile posibile la întrebarea atât de firească, în fond, „de ce să merg să văd un film care nu e amuzant?”, de exemplu. Și nu e deloc „divertisment”. Din contră.

(Ana Maria Sandu, Privirea ei pierdută, de copil neajutorat, www.dilemaveche.ro, 17 dec. 2022)”

Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat.

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Menționează două caracteristici formale/de

conținut.

c. Ce elemente importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat? Care este opinia ta despre rolul filmului în lumea actuală? Motivează-ți răspunsul.

Modele subiecte Bacalaureat 2025 – Limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară

Filiera tehnologică

Modele subiecte Bac 2025 – evaluarea competentețelor lingvistice în limba română pentru pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, filiera tehnologică.

Citește cu voce tare textul.

„Lets Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din România, a organizat și anul acesta Ziua de Curățenie Națională.

Rezultatele record arată un grad ridicat al implicării sociale: 220.365 de voluntari au strâns 232.697 de saci de deșeuri, adică aproximativ 1.420.000 de kilograme de deșeuri în toate cele 41 de județe din România. Pe lângă aceste deșeuri, au fost colectate peste 81 de tone de deșeuri din construcții și demolări cu ajutorul utilajelor. Lets Do It, Romania! s-a alăturat mișcării globale Lets Do It World și astfel, a participat la curățenie alături de 195 de țări din lume, iar rezultatele parțiale indică 20 de milioane de voluntari.

În cadrul Programului Național Săptămâna Verde s-au desfășurat următoarele activități:

împărțirea unor materiale cu tematică ecologică;

realizarea unei campanii de colectare selectivă în școlile partenere;

acțiuni de curățenie punctuale cu participarea elevilor și a părinților

(Anamaria Hâncu, Lets Do It, Romania!, www.blog.letsdoitromania.ro)”

Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la textul dat:

a. Care este una dintre temele textului dat? Motivează răspunsul.

b. Ce elemente importante legate de situația de comunicare (emițător, receptor, mesaj, context,

scopul comunicării etc.) identifici în textul dat? Crezi că acțiunile cu tematică ecologică desfășurate de elevi au efect pe termen lung asupra

protejării mediului? Susține, cu argumente, opinia prezentată.

Filiera teoretică

Modele subiecte Bac 2025 – evaluarea competentețelor lingvistice în limba română pentru pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară, filiera teoretică.

Citește cu voce tare textul.

„Poate că azi, dar un alt azi decât azi-ul meu, un cititor deschide o carte – una în care trecutul și viitorul își amestecă apele la fel de ușor cum se pot amesteca cifrele veacului nostru ‒ și începe să citească: „Fii binevenit în viața mea, cititorule!”. […]

E cartea mea, care aș vrea să fie de-acum încolo și a ta, e marele meu oraș plin de bune și de rele, care te poate învălui și pe tine, e clipa mea cea repede trecătoare care se adaugă timpului tău, e viața mea amărâtă și minunată ca orice viață, în care aș vrea să te simți și domnia ta. (Ioana Pârvulescu, Viitorul începe luni)”

Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, pe baza textului dat:

a. Care este una dintre temele textului? Motivează-ți alegerea.

b. Ce elemente importante referitoare la situația de comunicare (emițător, receptor, mesaj, context, scopul comunicării etc.) identifici în text? Crezi că adolescenții de astăzi mai sunt interesați să-și găsească modele de viață în cartea preferată? Susține, cu argumente, opinia prezentată.

Vezi și – Modele de subiecte și bareme pentru Bacalaureat 2025

Sursă: edu.ro.

Sursă foto – Shutterstock.com

