În videoclip se vede un cimpanzeu care, după ani de zile, se aruncă în brațele îngrijitorului său, cel care îl salvase în trecut.

Chimpanzee repeatedly hugs the human, for his kindness. Best thing I’ve seen today. pic.twitter.com/qIGkS1SZ8d

— Amazing Animals! (@AmazingAnimalsX) June 28, 2025