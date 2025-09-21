O reacție la schimbările sezoniere

Deși este un lucru obișnuit ca un câine să-și lingă ocazional lăbuțele, acest comportament tinde să se intensifice în timpul toamnei și iernii. Proprietarii ar putea observa că patrupezii lor sunt mai lenți în timpul plimbărilor și se opresc mai des pentru a-și linge labele. Acest lucru ar putea indica faptul că au pielea iritată, potrivit Daily Mail.

„Mulți proprietari consideră că lingerea lăbuțelor este un semn de plictiseală, dar poate fi un semn precoce de disconfort sau inflamație”, a spus Harry Chapman, director general la DotDotPet, o companie britanică de wellness și lifestyle dedicată îngrijirii animalelor de companie.

La fel cum oamenii simt rigiditate articulară în lunile mai reci, și câinii reacționează la schimbările sezoniere.

„Statisticile arată că un câine își linge lăbuțele mai mult toamna și iarna. Câinii devin adesea mai lenți în timpul plimbărilor și petrec mai mult timp lingându-și labele – acestea sunt semne de disconfort, nu de neastâmpăr”, a adăugat el.

Umezeala constantă provocată de ploaie, bălți și noroi poate înmuia pernițele lăbuțelor, făcându-le predispuse la iritații sau la mici crăpături.

Trecerea de la frigul și umezeala de afară la căldura și uscăciunea din interior poate, de asemenea, să usuce pielea, provocând mâncărimi, similar cu felul în care oamenii observă adesea buze crăpate sau mâini uscate în timpul iernii. Ambele situații determină câinii să se lingă pentru a calma durerea și iritația.

Semn de mâncărime, durere sau stres

Harry Chapman a spus că anumite suplimente pot ajuta la reducerea inflamației în lunile mai reci. Dar și alte măsuri simple pot face diferența, cum ar fi clătirea labelor cățeilor după plimbări, înainte de a le usca bine.

„Linsul labei nu este doar un comportament ciudat – este modul în care câinele vă spune ceva important despre starea lui de sănătate”, a explicat el.

Medicii veterinari de la Dogs Trust au spus că gesturile câinilor de a se linge reprezintă o parte naturală a îngrijirii personale, dar „uneori, dacă ei se ling excesiv, acest lucru poate fi un semn de mâncărime, durere sau stres”.

Dacă câinele își linge des lăbuța, ar fi bine să verificați dacă unghiile îi intră în piele sau dacă are murdărie sau pietricele înțepenite între ele. Uneori, semințele de iarbă pot pătrunde în lăbuțele lor, provocând infecții și umflături, spun veterinarii.

Corpul lor poate reacționa și la polen, praf sau purici, iar uneori anumite alimente pot provoca mâncărimi ale pielii câinelui.