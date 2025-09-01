Evită să-ți cerți câinele

Lătratul este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă proprietarii de câini. Experții de la „Dogs’ Trust” au împărtășit sfaturi importante pentru a vă ajuta să vă opriți câinele să latre, potrivit publicației Surrey Live.

Deși lătratul este un comportament natural pentru câini, experții în domeniul canin subliniază faptul că mulți dintre ei învață să îl folosească ca mijloc de a atrage atenția sau de a-și obține dorințele.

Specialiștii au dezvăluit o greșeală frecventă pe care o fac proprietarii de animale de companie, care poate agrava problema. Ei explică faptul că ridicarea vocii sau mustrarea câinelui pentru că latră reprezintă o abordare incorectă a dresajului.

„Cheia pentru a reduce și chiar preveni lătratul este să înțelegeți mai întâi de ce latră câinele dumneavoastră. Când afli ce speră câinele tău să obțină prin lătrat, îi poți arăta că poate obține ceea ce dorește comportându-se într-un mod mai calm și mai liniștit”, spun experții de la Dogs’ Trust.

Ei mai avertizează: „Deși lătratul lor poate fi frustrant, nu-ți certa niciodată câinele. Cearta ar putea să-l facă anxios sau confuz în privința ta. Acest lucru ar putea înrăutăți situația, încurajându-l să latre și mai mult din cauza îngrijorării sau confuziei”.

Iar unii câini ar putea chiar să interpreteze strigătele voastre ca pe „un zgomot făcut împreună cu ei”.

Nu trebuie să-i recompensați lătratul

În cazul în care câinele latră pentru că știe că e ora mesei, specialiștii susțin că e bine să-i ignorați lătratul și să așteptați să înceteze înainte de a-l hrăni. De aceea e bine, să-i distrageți atenția și să-i dați o jucărie, când știți că le pregătiți gustarea.

De asemenea, dacă câinele latră pentru a vă determina să vă jucați cu el, e bine să-l ignorați. Abia când se liniștește, e bine să luați o jucărie și să-l invitați să se joace. „Un joc distractiv este o recompensă excelentă pentru liniște”, spun experții.

Dacă ignorați brusc lătratul câinelui, acesta poate lătra mai tare sau pentru perioade mai lungi de timp pentru a vă atrage atenția. De aceea, e bine să rămâneți calm și să-I recompensați cu laude și atenție când este tăcut, astfel încât să descopere că liniștea aduce rezultate.

