

Cătălin Cârstoveanu: 20 de copii pe lista de așteptare. Noua secție ATI va permite preluarea acestora

Noua secție de terapie intensivă (ATI) nou-născuți are o capacitate extinsă de 62 de paturi pentru toată România, adică încă 24 de paturi de terapie intensivă în plus și o nouă sală de operație.

În prezent, există o listă de așteptare cu 20 de copii care nu pot fi primiți din cauza lipsei de spațiu.

,,De-a lungul anilor am avut mulți pacienți pe care nu am putut să-i primim în această clinică, din cauza locurilor limitate. Aceasta a fost problema și am fost obligați să construim o extindere. În momentul acesta, avem 20 de copii pe lista de așteptare și foarte mulți nu ajung în acest loc. Dar acești 20 de pacienți vor fi localizați în această clădire. Am reușit să facem extinderea, 62 de paturi pentru toată România”, a precizat dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI Neonatologie.

Dr. Alexandru Rogobete în vizită la spitalul de pediatrie ,,Marie Curie”

Noua secție ATI de la Spitalul ,,Marie Curie”, exemplu de bună practică pentru spitalele din România

Au trecut 2 ani de la semnarea contractului pentru acest proiect, care include și un centru de training prin simulare de 250 mp, unde medicii pot exersa manopere complexe pe simulatoare de ultimă generație.

,,Fără educație n-avem cum să scădem mortalitatea în această țară. Bucureștiul are mortalitatea neonatală așa cum este în Europa. Asta este ceea ce se întâmplă în acest moment, dar sunt probleme serioase în restul țării, mortalitatea este de două, trei ori, patru ori mai mare în anumite zone. Acesta este adevărul”, a subliniat dr. Cîrstoveanu.

Toate echipamentele din secție sunt cumpărate prin fonduri PNRR, în plus tot din investiția PNRR de 9 milioane de euro s-a mai făcut o farmacie clinică deosebită, cu producție de nutriție parenterală, producție de fiole, producție de medicație IV, cu circuite dedicate.

,,Este un exemplu de bună practică pentru spitalele din România, un management excepțional și o echipă care a știut cum să utilizeze fiecare sursă de finanțare pentru ca această investiție să prindă viață”, a declarat dr. Alexandru Rogobete.

Proiectul de la ,,Marie Curie”: Standarde europene pentru micii pacienți și reducerea mortalității

În prezent, ATI este cea mai numeroasă secție din spitalul de Copii, cu peste 100 de oameni. ,,ATI înseamnă multe nurse (asistente medicale), mulți medici și aceasta înseamnă mulți bani pentru personal,” a afirmat șeful secției, precizând că au în această secție și cele mai multe echipamente din spital.

Dar toate aceste investiții au rolul nu doar de-a oferi îngrijiri medicale la standarde europene pentru micii pacienți, ci și reducerea mortalității copiilor.

„În România, o mie de copii mor anual și targetul nostru înseamnă reducerea la jumătate. Veți vedea în 1 -3 ani cum această investiție va reduce mortalitatea”, a concluzionat dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Alexandru Rogobete a estimat că ,,undeva la finalul lunii mai, începutul lunii iunie o să fie dată în folosință” noua secție.

Bilanțul primului an de funcționare al noului Spital construit în curtea spitalului de pediatrie ,,Marie Curie” arată că peste 3500 de copii au fost tratați în unitatea sanitară construită de Dăruiește Viață.

Din decembrie anul trecut, există chiar în Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți a spitalului de pediatrie primul RMN dedicat exclusiv nou-născuților, un echipament de ultimă generație.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE