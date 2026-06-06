Fiica i-a fost complice

În realitate, ea s-a aflat în tot acest timp în Bosnia. Potrivit anchetatorilor, baza legală pentru obținerea acestor bani a fost o reședință fictivă în Graz.

În fața instanței, femeia și-a recunoscut faptele, potrivit publicației Kleine Zeitung. „Mă simt vinovată”, a declarat ea. La întrebarea judecătoarei cu privire la locul în care a locuit între februarie 2021 și iulie 2025, femeia de 64 de ani a răspuns: „În cea mai mare parte, în Bosnia,” relatează Heute.

Pe banca acuzaților s-a aflat și fiica acesteia, în vârstă de 29 de ani. Ea ar fi sprijinit-o pe mama sa la depunerea cererilor și a fost prezentă ca traducător la toate programările de la AMS((Serviciul Public Austriac pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Și ea a recunoscut acuzațiile. Suma de 18.000 de euro a fost deja rambursată, a explicat fiica în fața instanței.

Cu toate acestea, AMS nu poate recupera în totalitate restul prejudiciului. „Din păcate, putem solicita și cere înapoierea banilor doar pentru o perioadă de trei ani, restul fiind considerat prescris”, a explicat un reprezentant al AMS.

Frauda socială explodează – cele mai multe cazuri sunt în Viena

Suma rămasă neachitată nu rămâne totuși fără consecințe. Instanța a dispus ca restul de 13.000 de euro să fie restituit Austriei. Mama și fiica au primit fiecare câte șase luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă gravă.

Acest caz nu este unul izolat. Cifrele indică o creștere semnificativă a fraudelor privind ajutoarele sociale în Austria.

Dacă în anul 2016 au fost înregistrate doar 472 de plângeri, în 2025 numărul acestora ajunsese deja la 6.062 de cazuri. Din cauza acestei evoluții, în anul 2018 a fost înființată unitatea specială SOLBE.

Ministrul de interne, Gerhard Karner, a atras atenția recent asupra dimensiunii acestei probleme. De la înființarea unității, a fost descoperit un prejudiciu total de aproximativ 158 de milioane de euro. Numai în cursul anului trecut, potrivit lui Karner, au fost constatate daune de 23 de milioane de euro.

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