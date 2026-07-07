Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 7 – 12 iulie 2026, temperaturile vor fi sub valorile normale în unele regiuni ale țării. În intervalul 13- 19 iulie 2026, vremea va deveni ușor mai caldă în vestul țări, iar pentru săptămâna 20- 26 iulie 2026, ANM estimează temperaturi ușor peste cele normale în majoritatea regiunilor. În ultima săptămână analizată, 27 iulie – 2 august 2026, valorile termice vor rămâne peste cele normale în vestul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 7-12 iulie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-19 iulie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-26 iulie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoriatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în cele vestice și sud-vestice, potrivit ANM.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 iulie-2 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Citește și: Fenomenul „Super El Niño” intră în faza periculoasă. Anomalii termice și fenomene extreme, cum va fi afectată România

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE