Horoscop Berbec – 7 iulie 2026:

Ești invitat, deocamdată cu binișorul, să te întorci către trecut, să reevaluezi anumite situații, ca să înțelegi cum pot fi rezolvate anumite probleme din prezent.

Horoscop Taur – 7 iulie 2026:

Astăzi începe un proces complicat de analiză interioară, care te va ajuta să înțelegi mai bine ce contează pentru tine și ce nu.

Horoscop Gemeni – 7 iulie 2026:

Pe lângă toate complicațiile din zilele anterioare, astăzi apare un factor nou, persoane care se retrag din proiecte comune sau relații de prietenie care se răcesc.

Horoscop Rac – 7 iulie 2026:

A venit vremea deziluziilor, dacă ți-ai făcut planuri mărețe pentru evoluția profesională, fără să ții cont de realitate.

Horoscop Leu – 7 iulie 2026:

Te vezi nevoit să revii asupra unor planuri. Motivele sunt diverse, dar cele mai multe au legătură cu răzgândirea unor persoane apropiate.

Horoscop Fecioară – 7 iulie 2026:

Se produce o adevărată încleștare între dorințele tale și cele ale unor apropiați sau chiar ale unor protectori. Va trebui să găsești o soluție.

Horoscop Balanță – 7 iulie 2026:

Cad măștile de pe chipuri, teatrul din viața de zi cu zi își pierde farmecul și va trebui să te adaptezi în această nouă lume care nu iartă falsitatea.

Horoscop Scorpion – 7 iulie 2026:

Există două variante pentru tine. Prima ar fi să înțelegi rapid unde ai greșit și să corectezi. A doua variantă este să continui ca până acum.

Horoscop Săgetător – 7 iulie 2026:

Începând de astăzi, scade foarte mult capacitatea ta de a înfrumuseța viața celor dragi. Până la urmă, este responsabilitatea lor.

Horoscop Capricorn – 7 iulie 2026:

Ai ocazia să privești adevărul în față și să iei cele mai bune decizii legătura cu situația din familie.

Horoscop Vărsător – 7 iulie 2026:

Se poate vorbi despre deziluzii, dar și despre propuneri interesante care apar din senin. Este bine să fii atent la informațiile care ajung la tine.

Horoscop Pești – 7 iulie 2026:

Astăzi trebuie evitate deciziile luate din impuls, oricât de justificate ți s-ar părea, mai ales dacă au legătură cu cei dragi sau cu cheltuielile majore.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre prima soție a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
GSP.RO
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Era de mult pe lista mea”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Libertateapentrufemei.ro
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Parteneri
Satul SF din Europa în care casele sunt așezate ca feliile unui tort: oamenii au interzis să locuiască permanent
Adevarul.ro
Satul SF din Europa în care casele sunt așezate ca feliile unui tort: oamenii au interzis să locuiască permanent
Eddy Gnahore, direct în Top 3 salarii la FCSB! Câți bani îi dă lunar Gigi Becali și cine îl devansează. Exclusiv
Fanatik.ro
Eddy Gnahore, direct în Top 3 salarii la FCSB! Câți bani îi dă lunar Gigi Becali și cine îl devansează. Exclusiv
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Stiri Mondene 17:17
Paula Seling, mărturisire tulburătoare la un an de la accidentul suferit: „A trebuit să accept că unele lucruri cer timp”
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Stiri Mondene 17:00
Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
O turistă din România explică de ce preferă să meargă pe litoralul Bulgariei şi nu la noi
ObservatorNews.ro
O turistă din România explică de ce preferă să meargă pe litoralul Bulgariei şi nu la noi
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Erdogan scoate „MONEDA NATO”. 5 lire pentru Summitul de la Ankara, jumătate de milion în circulație
Mediafax.ro
Erdogan scoate „MONEDA NATO”. 5 lire pentru Summitul de la Ankara, jumătate de milion în circulație
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Zodiile pentru care urmează 10 ani ca în povești! Se anunță cea mai frumoasă perioadă pentru norocoșii astrelor
Redactia.ro
Zodiile pentru care urmează 10 ani ca în povești! Se anunță cea mai frumoasă perioadă pentru norocoșii astrelor
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani
KanalD.ro
Căpitanul naționalei Venezuelei, găsit fără suflare după cutremurele din Venezuela, alături de soția și fiul său. Willner Rivas avea 31 de ani

Politic

Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
Politică 17:29
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală / De ce nu l-a propus președintele premier?
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Politică 13:04
UDMR avertizează PNL, PSD și îl acuză pe Nicușor Dan că este pasiv, la două luni după ce Guvernul Bolojan a fost demis. Cine câștigă
Parteneri
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
ZiaruldeIasi.ro
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea mai tare profeție. ”Joacă finala”
Fanatik.ro
După ce a marcat Haaland două goluri și a eliminat Brazilia de la Cupa Mondială, Mitică Dragomir vine cu cea mai tare profeție. ”Joacă finala”
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar