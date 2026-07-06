O încărcătură neașteptată de peste o tonă

În spațiul îngust din spate se aflau două animale uriașe, fiecare cântărind peste o jumătate de tonă. Dincolo de uluirea inițială a oamenilor legii, situația a ridicat imediat semne de întrebare majore legate de siguranța rutieră și, mai ales, de bunăstarea animalelor.

Ceea ce părea un control de rutină s-a transformat într-una dintre cele mai neobișnuite scene din ultimele zile din Columbia. Ofițeri de la Poliția Rutieră și Transporturi au verificat o mașină particulară pe o autostradă din Boyacá și au descoperit o încărcătură pe cât de neașteptată, pe atât de neobișnuită, relatează publicația El Motor.

Imaginea surprinzătoare, care a devenit rapid virală pe rețelele de socializare, i-a lăsat atât pe ofițeri, cât și pe locuitorii din zonă, uluiți. Ceea ce inițial părea a fi doar o altă operațiune a poliției a sfârșit prin a scoate la iveală un caz suspect de furt de vite.

Animalele fuseseră furate

Conform relatărilor din presa locală, totul a început pe 2 iulie, când autoritățile au primit informația despre presupusul furt a două vaci în zona El Estrillal din municipiul Tibasosa (Boyacá).

În urma alertelor din partea mai multor locuitori, poliția a declanșat o operațiune care a dus la localizarea și interceptarea unui vehicul suspect pe drumul care leagă Tibasosa de Sogamoso.

La deschiderea uneia dintre ușile mașinii, poliția a descoperit două vaci pe bancheta din spate, una neagră și cealaltă maro cu pete albe. Ambele animale erau înghesuite în spațiul limitat al mașinii.

Imaginile înregistrate în timpul intervenției poliției arată vitele vizibil inconfortabile și cu puțin spațiu de mișcare. Într-adevăr, unul dintre aspectele care a generat cele mai multe critici este modul în care erau transportat , deoarece vehiculul nu era potrivit pentru mutarea animalelor de această dimensiune.

Sute de utilizatori nu s-au putut abține să nu comenteze postarea despre incident. Mulți s-au întrebat cum au reușit suspecții să introducă două animale atât de mari într-o mașină obișnuită, fără a atrage atenția.

Un mod de transport incompatibil cu siguranța rutieră

Cazul a redeschis, de asemenea, dezbaterea despre transportul animalelor și siguranța rutieră. O mașină mică nu este proiectată să transporte încărcături de această dimensiune sau greutate, ceea ce poate afecta manevrabilitatea vehiculului și poate crește riscul pe șosea.

Autoritățile reamintesc faptul că transportul animalelor mari în vehicule nepotrivite poate pune în pericol atât ocupanții, cât și ceilalți participanți la trafic. În plus, condițiile de transport trebuie să garanteze bunăstarea animalelor .

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