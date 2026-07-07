După 12 ani în care vocile părinților i-au fost călăuze într-o lume a întunericului, Denis-Constantin Folea, din Ghergheasa, Buzău, este foarte aproape să facă un pas uriaș în afara lumii guvernate doar de lumini și umbre. Băiatul, ce suferă de retinopatie de prematuritate (ROP) gradul V, trebuie să treacă printr-o complicată intervenție chirurgicală la ochiul stâng, ce poate fi făcută la o clinică din Turcia. Însă pentru a ajunge iar la medicii care l-au operat la ochiul drept, la rându-i afectat, Denis are nevoie de ajutorul semenilor pentru a strânge cei aproape 22.000 de euro necesari celei de-a doua operații.

Născut prematur, Denis a avut la naștere 1,5 kilograme

Denis – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a pășit grăbit în această lume, ale cărei culori nu le-a aflat nici până astăzi. Bebelușului născut prematur, după doar șapte luni de sarcină și care abia dacă cântărea un kilogram și jumătate, incubatorul i-a fost casă în cele două luni care au urmat. Când greul părea să fi trecut, părinții lui au observat că ceva nu este în regulă cu micuțul lor. Jucăriile ce i se ofereau parcă nici nu existau pentru bebeluș. Parcă nu le vedea!

Când Denis avea șapte luni, părinții lui aflat că băiețelul lor e aproape cu orb

Primul control l-a care Denis a fost supus pe când avea șapte luni a scos la iveală o realitate cutremurătoare la care nimeni s-ar fi gândit vreodată. Denis era aproape orb, lumea lui se limita doar la lumini și umbre… Și la vocile părinților ce pentru el nu aveau chip… Diagnosticul a căzut ca un trăsnet peste bieții părinți: retinopatie bilaterală de prematuritate (ROP) de gradul V – o afecțiune oculară gravă care afectează nou-născuții prematuri, cauzată de dezvoltarea anormală a vaselor de sânge din retină.

„Am observat că nu vedea jucăriile pe care i le puneam în pătuț”

„După cele două luni în care Denis a fost ținut la incubator pentru că se născuse prematur, la șapte luni și o greutate de un kilogram și jumătate, l-am luat acasă. Nici prin cap nu ne-a trecut că băiețelul nostru era aproape orb. Nimeni nu ne-a spus nimic, ni l-au dat ca pe un copil sănătos… Noi am observat că nu vedea jucăriile pe care i le puneam în pătuț. Abia mai târziu, când medicii i-au pus diagnosticul, unul confirmat în trei spitale, am realizat că Denis al nostru ne urmărea cu privirea doar după vocile noastre, că nu vedea nimic. Nu ne-am dat seama că de fapt nu vede nimic în jurul lui. Atunci a căzut cerul pe noi…”, ne-a spus Alina Folea, mama lui Denis.

Șansa lui Denis de vedea este o complicată operație ce poate fi făcută în Turcia. Băiatul, ce are retinopatie de prematuritate, are nevoie de 22.000 de euro pentru intervenția salvatoare
Denis Folea are retinopatie bilaterală de prematuritate (ROP) de gradul V

Denis este, de la naștere, captiv în lumea întunericului

O dată ce au primit cumplita veste că micuțul lor e aproape orb, diagnostic confirmat în trei spitale din România, viața băiețelului și a părinților lui a fost complet dată peste cap. În timp ce tatăl – Cornel -, s-a zbătut cum a putut să poată să întrețină familia, mama – Alina -, și-a abandonat serviciul, a devenit asistentul personal al copilașului lor și a căutat cu disperare soluții medicale care să îi ofere fiului ei lumina ochilor, furată de boală. A încercat să-l scoată din acea lume a întunericului în care copilașul ei este captiv încă de la naștere.

Denis a terminat clasa a IV-a cu premiul întâi

Așa, Denis – care a pășit în clasa a V-a după ce într-a IV-a a luat premiul întâi -, a trecut prin mai multe operații extrem de dificile. Toate cu speranța că îi vor aduce acea rază de lumină și de culoare în ochii săi lipsiți de bucuria de a-i vedea pe cei din jurul său. Lipsiți de bucuria de a-și vedea părinții! Medici din Ungaria și SUA au încercat să-i redea vederea de care destinul l-a vitregit.

„După operația făcută în SUA, când Denis avea 4 ani și până când a făcut aproape zece ani, părea că suntem pe drumul cel bun. Dar după un control, pe Denis au început să-l usture ochii, să-l doară rău și să facă tensiune oculară. La un alt control medicul ne-a spus că are retina zgâriată. Cum s-a putut întâmpla asta, nu știm. Așa, am luat-o de la capăt…”, a mai spus mama băiețelului.

„Doar cu sprijinul oamenilor cu inimă mare și al fundațiilor vom reuși să-i oferim lui Denis cel mai de preț dar: vederea!”

Acum, Denis este la un pas să poată evada din coșmarul în care este captiv de-o viață. Dar are mare nevoie de ajutor să strângă aproape 22.000 de euro, sumă necesară intervenției chirugicale ce poate fi făcută la BHT Clinic Istanbul Tema Hospital. Acealași spital unde, în luna ianuarie a acestui an, medicii turci l-au operat pe Denis la ochiul drept și i-au oferit astfel darul de a putea distinge și formele obiectelor și ale oamenilor din jurul său.

„Suntem într-un moment crucial pentru Denis. După operația din ianuarie (n.r.- la ochiul drept), în care specialiștii i-au lipit retina, i-au pus o keratoproteză pentru corneea ce i-a fost transplantată, băiețelul nostru a început să distingă forme, nu se mai ghidează doar după lumini și după umbre. De aceea, vă implor să ne ajutați să ajungem iar în Turcia, la operația pentru ochiul stâng.

Doar cu sprijinul oamenilor cu inimă mare și al fundațiilor vom reuși să-i oferim lui Denis cel mai de preț dar: vederea! Pentru ca visul lui Denis de a vedea lumea din jurul său să devină realitate, avem nevoie de aproape 22.000 de euro. Vă rugăm să îi fiți aproape lui Denis!”, este apelul disperat pe care Alina Folea, mama lui Denis, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.


Cei care doresc să îl ajute pe Denis o pot face și donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «DENIS» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Citește mai multe despre copiii pe care FUNDAȚIA RINGIER îi sprijină de 14 ani la rubrica AJUTĂ COPIII

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