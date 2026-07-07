Ăștia cică mai vor alegeri, că nu se prind care-a câștigat. Au dat jos un guvern, azi îi fac pomana de 64 de zile (c-așa-i la guverne, pe bogăție, ziua și pomana). Nu vor să confecționeze unul nou, să nu greșească. Președintele Nicușor, Șefu la Sistem, le-a desemnat deja doi premieri. De unde să mai scoată alții? E austeritate și pe Sistem.

„Ne întoarcem la popor!”, latră liderșii care conduc turma de politruci (masa mare de aleși, 465, obosiți de odihnă). Unde vă întoarceți, băăă?!. Chiar și pe Nicușor vor să-l “întoarcă la popor”, doar fiindcă rimează și pe motiv că nu și-ar face treaba, când el nu-și face decât datoria. Ați și trecut, paralelilor, “de la prăștii la răngi” (Nimeni Altu dixit ca nimeni altul – un mare clasic al liricii underground).

Să nu credeți că mai e cum era. Băiețașii de palier și-au ars cuiele, s-au făcut mari – băieți de cartier. De când s-au băgat interfoane la blocuri, vară-iarnă se prăjesc pe unde apucă, urmărind același șobolan care aleargă altă pisică pe muzica lui Dani Mocanu Official (“Suntem bazați/ Că suntem frați/ Nu stați cu pușca lângă noi/ Că vă tăiați”).

Altădată se simțeau pe felie, aerul din spatele blocurilor mirosea a instituție, cu toată viața lor scrisă pe el. Pe-atunci eu vă spuneam povești despre Regina Nopții (duba gaborilor), despre Albă ca Zăpada. (Îl mai țineți minte pe ăla care urca, noapte de noapte, la Steaua Voioasă? Locul s-a golit demult, brigada a plecat în Spania cu sania, eroul meu și-a tras-o cu Albă ca Zăpada, în supradoză).

Nimic nu mai e cum a fost, timpul ne-a șifonat mecla, numai aleșii au un singur chip pe care-l poștesc când ies la declarații.

Nici șmecherii nu-s la fel, de câte ori au auzit că se dă Bacul s-au repezit să apuce câteva (doctorate încă găsești, ca la balamuc), iar astăzi stau lipiți de bancomatele lor ca mucii de chiuvetă.

Pensionarii – neschimbați și ei, câți nu i-a luat de cap tiktokul. Tot pe mentolate, refuză în continuare manelele psihedelice, stau cu ochii în televizor, După fiecare campanie electorală, animați de noile tehnologii, robotesc strângând de pe jos ce-a rămas din promisiunile electorale de la ultimul scrutin. Da, până și haladiții s-au trezit că-s treziți în conștiință. N-ar mai vota decât apă, hrană, energie, ketonal.

Dacă liderșilor politici o să le reușească manevra cu anticipatele, dacă vor merge totuși până într-acolo încât să-l suspende și pe Nicușor, se vor „întoarce la popor” și vor constata că n-au la cine. Odată ieșit din… cum îi zice?… de la… cum îi zice?… filmul cu Keanu Reeves și Laurence Fishburne… „Matrix”), poporul va fi demult departe. dus cu pluta lui Georgescu.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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