Caracteristicile produsului aflat în oferta Lidl

Lidl aduce în oferta săptămânii 6-12 iulie o mașină de înșurubat și găurit disponibilă la prețul de 99,99 lei. Unealta electrică poate fi folosită pentru numeroase lucrări de bricolaj și reparații prin casă, fiind una dintre promoțiile care atrag atenția în noul catalog al retailerului.

Mașina de înșurubat și găurit Parkside are o putere de 300 W și este alimentată la priză, fiind prevăzută cu un cablu de 4 metri care oferă libertate de mișcare în timpul utilizării. Dispune de două trepte de viteză, cu o turație reglabilă între 0 și 400 rotații pe minut în prima treaptă și între 0 și 1.600 rotații pe minut în cea de-a doua, ceea ce o face potrivită atât pentru înșurubare, cât și pentru găurire.

Modelul dezvoltă un cuplu maxim de 40 Nm și este echipat cu o mandrină de 10 mm, compatibilă cu o gamă variată de burghie și biți. Unealta este destinată lucrărilor de bricolaj și reparațiilor din gospodărie, fiind utilă pentru montarea mobilierului, fixarea rafturilor sau realizarea găurilor în materiale precum lemnul, metalul și plasticul.

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