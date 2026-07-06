Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis

Insula din Grecia are doar două orașe principale și nu este aglomerată

Diferită de insulele mari și aglomerate, Alonissos încântă prin simplitate și autenticitate. Doar două orașe mici, cu străduțe pavate și case tradiționale albe cu obloane albastre, găzduiesc turiști și localnici deopotrivă. Potrivit Express.uk, această destinație fermecătoare rămâne un secret bine păstrat al Mării Egee.

Atmosfera liniștită este completată de tavernele de familie, unde mâncarea este pregătită după rețete vechi, transmise din generație în generație.

Fără lanțuri hoteliere sau resorturi mari, acest loc oferă o evadare perfectă pentru cei care caută o conexiune autentică cu spiritul elen.

Pentru cei care caută liniștea și farmecul autentic, există totuși o insulă mai puțin cunoscută, dar de o frumusețe rară: Alonissos. Sursa foto: Shutterstock

Plajele sălbatice și peisaje spectaculoase sunt două dintre avantajele insulei Alonissos

Farmecul insulei Alonissos este amplificat de plajele sale sălbatice, mărginit de stânci impresionante și scăldate de ape cristaline turcoaz. Spre deosebire de alte destinații aglomerate, aici poți găsi un loc liniștit doar pentru tine chiar și în vârful sezonului estival, ceea ce face din insulă un adevărat refugiu pentru iubitorii de natură și relaxare.

Plajele sunt una dintre principalele atracții ale insulei din Grecia. Sursa foto: Shutterstock.

Insula Alonissos îi întâmpină pe turiști cu prețuri mici

Un alt aspect care atrage tot mai mulți turiști este costul redus al vacanței. Prețurile pentru cazare și mese sunt cu până la 40% mai mici față de destinațiile turistice de top din Grecia.

De exemplu, o masă completă pentru două persoane, cu preparate din pește proaspăt sau gyros tradițional, poate costa considerabil mai puțin decât în locuri precum Mykonos sau Santorini. Spre exemplu, turiștii plătesc chiar și 25 de euro pentru o salată grecească și o porție de cartofi prăjiți în celebrele stațiuni din Santorini.

Pensiunile locale prioritizând ospitalitatea, oferă condiții excelente la prețuri accesibile oricui. Sursa foto: Shutterstock

Cum ajungi pe această insulă de vis

Deși este mai puțin cunoscută, insula este ușor accesibilă pentru cei care își organizează călătoria în avans. Poți opta pentru un zbor către cel mai apropiat aeroport de pe continent, urmat de o călătorie cu mașina până la un port principal din Grecia.

De acolo, feriboturile care circulă regulat te vor duce direct pe insulă, transformând drumul într-o experiență de neuitat, cu peisaje marine de vis.

Atmosfera liniștită este completată de tavernele de familie, unde mâncarea este pregătită după rețete vechi, transmise din generație în generație. Sursa foto: Shutterstock

Această destinație discretă, dar fermecătoare, este ideală pentru cei care vor să evadeze din cotidian și să se bucure de o Grecie autentică, fără aglomerația stațiunilor turistice. Departe de zgomotul lumii moderne, insula oferă o combinație perfectă de natură, liniște și prețuri accesibile.

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