Ce să adaugi în ouăle jumări ca să iasă incredibil de pufoase: ingredientul secret cunoscut doar în restaurante

Care este ingredientul secret pentru ouăle jumări perfecte

Un ingredient secret face ravagii în Europa când vine vorba de ouăle jumări, iar unele dintre restaurante îl știu și îl folosesc deja.

Potrivit publicației britanice Express.uk, ouăle jumări pot fi ridicate la nivelul unui preparat demn de un restaurant de lux cu un simplu ingredient secret: uleiul din semințe de ardei iute. Acest condiment, deși simplu, adaugă o aromă intensă și o textură aparte, transformând complet preparatul clasic.

Cum se pregătesc, de fapt, ouăle jumări cremoase

Înainte de a adăuga uleiul de ardei iute, este esențial să stăpânești tehnica de bază pentru a obține acea consistență moale și cremoasă a ouălor jumări. Prepararea trebuie să fie lentă, la foc mic, iar cantitatea de unt joacă un rol crucial. Pentru fiecare trei ouă, este nevoie de aproximativ o lingură de unt adevărat.

„Ouăle care sunt gătite prea repede devin cauciucate și uscate, amintind de cele servite la bufetele de mic dejun din hoteluri, care sunt departe de a fi ideale”, subliniază portalul britanic de știri.

Prepararea trebuie să fie lentă, la foc mic, iar cantitatea de unt joacă un rol crucial. Pentru fiecare trei ouă, este nevoie de aproximativ o lingură de unt adevărat. Sursa foto: Shutterstock

Ingrediente esențiale pentru rețeta perfectă de ouă jumări

Pentru două porții perfecte de ouă jumări, ai nevoie de:

3 ouă

1 lingură de unt

Parmesan proaspăt, ras

2 lingurițe de ulei din semințe de ardei iute

2 felii de pâine de tip sourdough

Acest condiment, deși simplu, adaugă o aromă intensă și o textură aparte, transformând complet preparatul clasic. Sursa foto: Shutterstock

Cum faci ouăle jumări după o rețetă simplă

Pașii simpli pentru o rețetă perfectă de ouă jumări sau papară au fost prezentați de sursa citată mai sus:

Sparge ouăle într-un bol și bate-le bine.

Încălzește o tigaie la foc mediu și adaugă untul. Lasă-l să se topească și să înceapă să capete o nuanță ușor brună pentru un plus de aromă.

Adaugă ouăle bătute în tigaie și ia imediat tigaia de pe foc. Amestecă constant cu o spatulă din silicon pentru a preveni lipirea ouălor.

Când ouăle încep să se închege, așază tigaia înapoi pe foc mic și continuă să amesteci delicat.

Adaugă parmezanul ras și o cantitate mică de ulei din semințe de ardei iute, pentru o culoare și un gust aparte.

Când ouăle sunt aproape gata, ia tigaia de pe foc. Căldura reziduală va finaliza gătitul ouălor, lăsându-le ușor cremoase.

Prăjește două felii de pâine. Așază ouăle jumări peste pâine și adaugă o linguriță de ulei de semințe din ardei iute deasupra, pentru un aspect și o textură deosebite.

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