Criticul de modă a ales să vorbească deschis despre transformarea sa, refuzând să se ascundă în spatele clasicelor scuze legate de „creme minune” sau „genetică”.

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Iulia Albu: „Nu îmi căzuse fața, dar mi l-am dorit acum”

Iulia Albu a explicat că decizia nu a venit dintr-o nevoie extremă, ci din dorința de a preveni semnele timpului și de a menține un aspect natural, fără a-și modifica trăsăturile.

„No gatekeeping here, fetelor. Am decis că este momentul să apelez la un deep plane facelift. Nu îmi căzuse nici fața și da, puteam să trăiesc și fără el, DAR, MI L-AM DORIT ACUM. Nu vreau să arăt altfel, nu vreau buze mai mari, nici trăsături schimbate. Și, din acest motiv, este ideal să nu aștepți până în ultimul moment când îți dorești această intervenție”, a mărturisit vedeta.

Iulia Albu: „ Am avut și zile mai dificile, 2 la număr”

Intervenția, realizată de medicul estetician Florin Juravle, a fost urmată de un protocol de recuperare, personalizat cu perfuzii și tratamente specifice. Deși recunoaște că au existat și momente mai grele, Iulia se declară mulțumită de rezultatul obținut.

„Astăzi vă iau cu mine în povestea mea, fără filtre, fără «nu am nicio intervenție» fără vrăjeala. Este doar prima dintr-o serie de postări dedicate subiectului. Procedura a fost doar primul pas, a urmat un protocol personalizat de perfuzii și tratament, am avut și zile mai dificile, 2 la număr, dar, în mare, sunt o mare norocoasă, mă vindec fantastic sub atenta supraveghere a singurului chirurg pe mâinile căruia m-am lăsat vreodată”, a precizat Iulia Albu postând fotografii din zile diferite după intervenție.

Întrebarea lansată de Iulia Albu deschide o dezbatere interesantă. „De ce tot mai multe celebrități își fac această intervenție, dar nimeni nu vorbește despre ea? Bănuiesc că ține de intimitatea fiecăreia, eu aleg să vorbesc despre asta din mai multe motive, unul dintre ele va fi detaliat zilele următoare și nu este ceea ce credeți”, a încheiat ea.

Foto: Facebook

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