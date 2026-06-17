Ce trebuie să știi despre aparatul de aer condiționat

Aparatul de aer condiționat (AC) este un echipament conceput pentru reglarea temperaturii, umidității și calității aerului din spații închise, fie că este vorba despre case, apartamente, clădiri de birouri, autovehicule sau spații comerciale, aflăm de pe Carel.com. Acesta este alcătuit din două componente distincte, una exterioară și cealaltă interioară. Prima dintre ele integrează compresorul, condensatorul, ventilatorul și rezervorul agentului termic refrigerant sau freonul, așa cum mai este cunoscut. Unitatea interioară include, la rândul ei, un ventilator, vaporizatorul, filtrele și elementul de control la distanță, adică telecomanda.

Principiul de funcționare al aerului condiţionat

Aparatele de aer condiționat au devenit indispensabile în climatul contemporan, deoarece asigură confort termic în locuințe, birouri și alte spații interioare, cu precădere în regiunile cu veri caniculare și umede. Aceste dispozitive se bazează pe principii fizico-chimice prin care aerul cald din încăpere este extras, răcit cu ajutorul agentului frigorific și reintrodus în spațiu sub formă de aer rece.

Responsabil pentru transferul de căldură și, implicit, pentru răcirea aerului dintr-o încăpere este freonul, însă aparatele de ultimă generație au renunțat la acesta, în contextul în care Uniunea Europeană i-a reglementat utilizarea în 2025. Agentul frigorific se găsește în unitatea exterioară în stare lichidă și trece în stare gazoasă odată ce traversează o componentă denumită vaporizator. De asemenea, unele modele pot fi utilizate și pentru încălzirea spațiului în sezonul rece, dacă sunt dotate cu funcție de pompă de căldură.

De ce să folosești aerul condiţionat vara: principalele beneficii

În ultimele zile, temperaturile din sudul României au crescut considerabil, motiv pentru care instalațiile de aer condiționat au început să fie folosite la capacitate maximă în locuințe, birouri și mașini. Dincolo de simpla răcorire a unei încăperi, AC-ul aduce și o serie de avantaje. În primul rând, menținerea unei temperaturi confortabile în locuință permite o odihnă mai bună și desfășurarea activităților zilnice fără disconfortul provocat de căldura extremă.

Totodată, sistemele moderne sunt echipate cu filtre care rețin particulele de praf, polenul și alți alergeni, îmbunătățind calitatea aerului, un beneficiu esențial mai ales pentru persoanele care au alergii sau afecțiuni respiratorii. În același timp, un mediu răcoros favorizează concentrarea și eficiența, temperaturile ridicate fiind asociate cu oboseală, iritabilitate și scăderea capacității de lucru. Din perspectiva sănătății, aerul condiționat reduce riscul de insolație și deshidratare, iar somnul într-un mediu răcoros contribuie la recuperarea fizică și mentală, potrivit climamarket.eu.

Căldura mare afectează și aparatura electronică – calculatoare, televizoare și alte dispozitive care se supraîncălzesc mai ușor, iar un mediu cu temperatură controlată le prelungește durata de viață. Nu în ultimul rând, pe plan emoțional, confortul termic influențează pozitiv starea de spirit, reducând stresul și iritabilitatea, iar toate acestea se traduc printr-o calitate mai bună a vieții pentru întreaga familie.

Ce înseamnă cu adevărat setarea aerului condiţionat la 16°C

La majoritatea aparatelor de aer condiționat rezidențiale și comerciale, temperatura afișată pe telecomandă sau pe termostat reprezintă temperatura țintă a camerei, nu temperatura aerului suflat de aparat. Când setezi AC-ul la 16°C, îi transmiți sistemului că vrei ca încăperea să atingă această valoare temperatură. Asta nu înseamnă, însă, că aparatul va sufla aer exact la 16°C, că încăperea se va răci mai repede față de o setare mai ridicată ori că aparatul va deveni mai puternic.

În schimb, AC-ul va funcționa continuu până când termostatul detectează că temperatura camerei a atins valoarea dorită. Dacă aceasta nu poate fi atinsă în mod realist, din cauza climei, a izolației insuficiente sau a capacității sistemului, aparatul poate rula neîntrerupt, fără a se opri vreodată.

De ce 16°C este setarea minimă pe majoritatea telecomenzilor

Mulți utilizatori se întreabă de ce 16°C reprezintă limita inferioară pe telecomenzile AC. Această valoare nu este aleasă întâmplător. Producătorii stabilesc o limită minimă pentru a preveni așteptările nerealiste și pentru a reduce riscul de suprasolicitare a sistemului. În general, 16°C reprezintă cea mai scăzută temperatură țintă sigură pentru o răcire standard a aerului, o barieră împotriva uzurii excesive a compresorului și o setare standardizată între diferite mărci. Totuși, în regiunile cu climă caldă, temperaturile interioare rareori coboară la 16°C în mod natural, mai ales în perioadele caniculare. Asta înseamnă că setarea la 16°C determină adesea funcționarea neîntreruptă a sistemului.

Setarea la 16°C răcește mai repede camera?

Una dintre cele mai răspândite concepții greșite este aceea că o setare mai scăzută răcește camera mai rapid. Aparatele de AC nu funcționează ca un potențiometru de volum, nu răcesc mai intens doar pentru că valoarea afișată este mai mică. Majoritatea sistemelor de aer condiționat operează în două moduri de bază: pornit, când răcește la capacitatea sa maximă de proiectare, și oprit, când temperatura țintă a fost atinsă. Indiferent că setezi AC-ul la 24°C sau la 16°C, viteza de răcire este, de regulă, aceeași. Diferența constă în durata de funcționare a aparatului: la 16°C, sistemul va rula pur și simplu mai mult, adesea fără a atinge vreodată temperatura dorită.

Ce se întâmplă în interiorul AC-ului la 16°C

Înțelegerea proceselor care au loc în interiorul aparatului ajută la explicarea motivului pentru care setarea permanentă la 16°C poate cauza probleme. La o setare foarte scăzută, compresorul funcționează în cicluri prelungite, spiralele evaporatorului rămân reci perioade îndelungate, eliminarea umidității crește inițial, apoi se stabilizează, iar componentele electrice sunt supuse unui efort prelungit. De asemenea, funcționarea continuă fără perioade de repaus poate accelera uzura componentelor, mai ales în cazul sistemelor cu praf, prost întreținute sau cu nivel scăzut de freon.

Este dăunător ca AC-ul să funcționeze la 16°C?

Utilizarea ocazională a setării de 16°C nu este periculoasă. Dar, folosirea ei ca setare implicită zilnică poate crește stresul pe termen lung asupra sistemului. Riscurile frecvente includ un consum mai mare de energie electrică, uzura accelerată a compresorului și a motoarelor ventilatoarelor, o probabilitate crescută de înghețare a spiralelor și reducere a duratei de viață a sistemului. În regiunile cu climă caldă, AC-ul poate să nu atingă niciodată temperatura de 16°C, ceea ce generează o funcționare continuă ce pare „răcire puternică”, dar semnalează, de fapt, ineficiență.

De ce camera pare caldă chiar și la 16°C

Mulți utilizatori se simt frustrați când, deși AC-ul este setat la 16°C, camera nu se răcește suficient. De obicei, aceasta indică anumite probleme, care nu au, însă, legătură cu setarea de temperatură. Cauzele frecvente sunt izolația deficitară care permite căldurii să pătrundă în casă, filtrele murdare care reduc fluxul de aer, canalele de aer blocate sau prăfuite, nivelul scăzut de freon și capacitatea inadecvată a AC-ului pentru dimensiunea încăperii. În astfel de cazuri, scăderea suplimentară a temperaturii nu rezolvă problema de fond, iar o inspecție și o reparație profesionistă sunt necesare.

Cât consumă AC-ul când este setat la 16°C

Consumul de energie reprezintă unul dintre costurile ascunse ale setării constante a AC-ului la temperaturi mici. Când aparatul funcționează continuu, consumul de electricitate crește semnificativ, facturile la utilități se măresc, iar sarcina de vârf pe sistem se amplifică. De multe ori, diferența de confort între 16°C și 24°C este minimă, însă diferența energetică poate fi substanțială, motiv pentru care majoritatea ghidurilor de eficiență energetică recomandă setări moderate.

Impactul setării de 16°C asupra calității aerului interior

Calitatea aerului din interior este adesea neglijată în discuțiile despre setările de temperatură. Setările la temperaturi scăzute pot dezechilibra fluxul de aer, crea zone de temperatură neuniformă și pot crește condensul în interiorul sistemului. Umiditatea în exces, combinată cu praful, poate favoriza dezvoltarea microorganismelor în spirale și canale, ceea ce poate genera mirosuri neplăcute sau pot afecta în timp calitatea aerului.

Ajută setarea de 16°C la eliminarea umidității?

Temperaturile scăzute contribuie inițial la eliminarea umidității, deoarece spiralele reci condensează umiditatea mai eficient, notează bio-on-air.com. Totuși, odată ce umiditatea se stabilizează, scăderea suplimentară a temperaturii produce randamente din ce în ce mai mici. Controlul umidității depinde mai mult de fluxul de aer, curățenia sistemului și de încărcarea corectă cu freon, astfel încât setarea la 16°C nu reprezintă o soluție durabilă pentru umiditate.

Când are sens setarea la 16°C

Există situații în care utilizarea temporară a setării de 16°C poate fi justificată: răcirea rapidă a unei camere goale înainte de a fi folosită, ameliorarea pe termen scurt în condiții de căldură extremă sau testarea performanțelor sistemului după o revizie. Chiar și în astfel de cazuri este recomandat să revii la o setare moderată odată ce confortul termic a fost atins.

Cum îmbunătățește întreținerea corectă răcirea, fără setarea de 16°C

Sistemele de aer condiționat bine întreținute oferă adesea o răcire mai eficientă la setări de temperatură mai ridicate. Acțiunile esențiale de întreținere includ curățarea regulată a filtrelor, curățarea spiralelor, întreținerea liniei de drenaj și verificări periodice ale performanței. Programele structurate de întreținere asigură o funcționare stabilă fără a fi nevoie de setări extreme.

Cum să folosești AC-ul corect și eficient

Pentru a te bucura la maximum de beneficiile oferite de aparatul de aer condiționat, specialiștii recomandă o serie de bune practici, și anume:

Închide ușile și ferestrele înainte de a porni AC-ul pentru a preveni disiparea aerului răcit și creșterea inutilă a consumului energetic.

Setează temperatura între 22 și 26˚C – valori prea scăzute pot provoca răceli sau contracturi musculare.

Curăță periodic filtrele AC-ului, mai ales la schimbarea anotimpului, pentru a evita acumularea prafului și a microorganismelor, dar și pentru a asigura o funcționare optimă.

Nu obstrucționa aparatul cu obiecte, deoarece blocarea fluxului de aer diminuează eficiența răcirii.

Oprește aparatul când nu ești acasă sau când nu este necesar. Astfel, vei economisi energie și vei prelungi durata de viață a echipamentului.

În camerele mari, inclusiv birouri, combină aerul condiționat cu ventilatoare de tavan sau de podea pentru o distribuție uniformă a aerului răcit, relatează MidTechServices.

Valorifică răcoarea serilor și a dimineților prin ventilarea naturală a locuinței, deschizând ferestrele atunci când afară este răcoare.

Evită utilizarea echipamentelor care generează căldură – cuptoare, aragaze – în orele cu temperaturi de vârf. Gătitul în aer liber rămâne o alternativă viabilă acolo unde este posibil.

Vezi şi cum cureți și dezinfectezi corect un aparat de aer condiționat!

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