Luxemburg a fost desemnată „cea mai frumoasă capitală europeană”

Un studiu recent și bazat pe peste trei milioane de recenzii Tripadvisor a desemnat Luxemburg drept cea mai frumoasă capitală din Europa. Dintre cele 46 de capitale europene incluse în cercetare, capitala Marelui Ducat de Luxemburg a ieșit pe primul loc, cu 18,15% dintre recenzii descriind orașul ca fiind „frumos” sau „uimitor”.

Deși atrage mai puțin de 1,5 milioane de turiști anual, semnificativ mai puțin decât Paris sau Londra, Luxemburg a reușit să cucerească inimile călătorilor.

„Luxemburg este un oraș ce impresionează prin curățenia străzilor și îmbinarea armonioasă dintre arhitectura modernă și cea veche. Deși este o capitală mică, vizitatorii apreciază faptul că este ușor de explorat la pas”, se arată în raportul realizat de Luxury France Tours.

De ce a fost desemnat micul oraș drept „cea mai frumoasă capitală”

Luxemburg se remarcă printr-un patrimoniu cultural și natural de excepție. Orașul vechi, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, este construit pe stânci impunătoare și înconjurat de chei adânci, oferind priveliști spectaculoase.

Orașul mic din Europa desemnat „cea mai frumoasă capitală”: a detronat destinații celebre precum Paris sau Madrid
Deși este o capitală mică, vizitatorii apreciază faptul că este ușor de explorat la pas. Sursa foto: Shutterstock

Una dintre cele mai cunoscute atracții este Chemin de la Corniche, cunoscută drept „cel mai frumos balcon al Europei”.

Acest traseu lung de 800 de metri oferă o panoramă impresionantă asupra văii râului Alzette. Alte puncte de atracție includ Palais Grand-Ducal, reședința oficială a Marelui Duce, cu interioare decorate somptuos, și Casemates du Bock, un sistem de tuneluri subterane săpat în stâncă în secolul al XVII-lea, utilizat ca refugiu în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial.

Luxemburg este o destinație ideală și pentru romantici

Pentru cei care iubesc atmosfera romantică, cartierul Grund este o alegere perfectă. Aici, străzile pavate cu piatră cubică, casele acoperite de iederă și tavernele pitorești creează un cadru de poveste. Iubitorii de artă modernă pot vizita Muzeul de Artă Modernă Mudam sau Filarmonica, o bijuterie arhitecturală contemporană.

Orașul mic din Europa desemnat „cea mai frumoasă capitală”: a detronat destinații celebre precum Paris sau Madrid
Deși este o destinație de vis, Luxemburg este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai scumpe locuri din lume. Sursa foto: Shutterstock

Cât plătesc turiștii pentru vacanțele în Luxemburg

Deși este o destinație de vis, Luxemburg este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai scumpe locuri din lume. Potrivit portalului britanic de știri, un buget zilnic pentru un turist obișnuit variază între 120 și 180 de euro, iar pentru cei care preferă luxul, cheltuielile pot depăși 500 de euro pe zi.

Ce prețuri sunt la hotelurile și unitățile de cazare din Luxemburg

O noapte de cazare într-un hotel de trei sau patru stele costă între 110 și 140 de euro, iar hotelurile de lux din centrul vechi pot ajunge la peste 200 de euro pe noapte.

Chiar și hostelurile au prețuri mai ridicate decât în alte capitale europene, cu tarife începând de la 35-45 de euro pentru un pat, potrivit portalului de știri Budgetyourtrip.com. În ceea ce privește mâncarea, o masă simplă la un pub local poate costa în jur de 20 de euro, în timp ce o cină la un restaurant de nivel mediu ajunge la aproximativ 50 de euro de persoană.

Trucurile pe care le folosesc turiștii ca să economisească bani în Luxemburg

Chiar dacă Luxemburg este o destinație costisitoare, există câteva trucuri care pot ușura povara financiară. Un avantaj unic al acestei țări este transportul public complet gratuit, inclusiv autobuzele, tramvaiele și trenurile. Turiștii pot beneficia de această facilitate pentru a vizita obiectivele turistice din oraș, dar și pentru a explora castelele medievale din împrejurimi, precum Castelul Vianden. Un alt truc util este achiziționarea unui card turistic care oferă reduceri la principalele muzee și atracții.

De asemenea, prânzurile în cafenelele din zonele de business sunt considerabil mai ieftine decât mesele în restaurantele din centrul istoric. Planificarea unei călătorii în extrasezon și evitarea taxiurilor sunt alte modalități de a economisi.

Orașul mic din Europa desemnat „cea mai frumoasă capitală”: a detronat destinații celebre precum Paris sau Madrid
Un avantaj unic al acestei țări este transportul public complet gratuit, inclusiv autobuzele, tramvaiele și trenurile. Sursa foto: Shutterstock

Lista scurtă a celor mai frumoase cinci capitale europene

Potrivit studiului analizat de Express.uk, topul celor mai frumoase capitale europene arată astfel:

  • 1. Luxembourg City, Luxemburg
  • 2. Bratislava, Slovacia
  • 3. Monaco
  • 4. Valletta, Malta
  • 5. Lisabona, Portugalia

Cu peisaje spectaculoase, un amestec fascinant de arhitectură medievală și modernă și un nivel ridicat de confort urban, Luxemburg și-a câștigat pe drept locul în fruntea acestui clasament. Dacă sunteți în căutarea unei destinații care îmbină farmecul istoriei cu facilitățile moderne, această capitală europeană merită să fie pe lista dumneavoastră de călătorii.

Dincolo de frumusețea orașului ca atracție turistică, Luxemburg a devenit și una dintre destinațiile preferate ale oamenilor de afaceri români. Este țara cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor din Uniunea Europeană.

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