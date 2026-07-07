„Avem o țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi. Și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegere sau fiind ținut, că nu știu dacă au făcut înțelegere, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR. Avem un partid, AUR, care îi ține în funcție și l-a ținut în funcție pe Ilie Bolojan. Ce dovadă mai bună este decât faptul că, atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală? Acea acțiune, indirect, a dus la rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan”, a afirmat Grindeanu.

Comentând blocajul politic din cauza căruia România nu are un premier și un Guvern cu puteri depline de două luni, Grindeanu s-a referit mai întâi la președintele USR, Dominic Fritz, care a pierdut la Curtea Supremă, definitiv, procesul cu ANI prin care a fost declarat în conflict de interese. Apoi, Grindeanu s-a referit și la primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, aflat sub control judiciar după ce DNA l-a acuzat că în campania electorală din finalul lui 2025 a primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală.

„Avem un alt președinte, la fel de abrupt în a înjura PSD-ul Dominic Fritz, care, ce să vezi, este condamnat la Înalta Curte. Avem un primar general care, fiind acuzat de luare de mită în campania electorală, înainte de a ajunge, sau în campania electorală pentru primăria generală, a plecat prin concediu prin Portugalia. Sau avem un alt partid istoric, PNL, care se judecă și are, am văzut-o în săptămâna trecută, cum au o acțiune concertată de la partid în a ataca justiția sau o decizie din justiție. Cam asta e țara în care trăim. Cam aici suntem în acest moment”, a precizat Grindeanu.

Cât privește relația cu președintele României, Nicușor Dan, Grindeanu a afirmat că l-a votat în finala prezidențială din mai 2025 cu George Simion, dar a susținut că nu există nicio colaborare între ei.

„Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan. Iar eu personal, în toată istoria, am fost adversar. În afară de turul 2, anul trecut, când eu l-am votat și aproape toți colegii mei au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici și până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie”, a spus Grindeanu.

„În schimb, ce pot să vă spun e că Nicușor Dan, spre deosebire de Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat în această perioadă. Ilie Bolojan n-a înțeles că a ieșit prim-ministru cu voturile PSD. El dacă era să fie ales prim-ministru cu voturile PNL, al cărui președinte este, avea 15% din Parlament. Nu mai mult. PNL a ieșit la alegeri pe locul 3. Uităm lucrurile, dar românii au dat PSD-ul pe primul loc. Ca să fii premierul unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva în afară de încrâncenare. Și anume să fii dispus la dialog. Că n-ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3 și ești prim-ministru al unei coaliții formată din 4 partide plus grupul minorităților”, a completat președintele PSD.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum două luni, iar de atunci România nu are un guvern „plin”

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate. Cum s-a apărat PNL

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Iar pe 26 iunie, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni. „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Replica nu a venit de la Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL, ci de la Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”. Apoi a intervenit si Alexandru Muraru, vicepresedinte PNL: „Dacă dv. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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