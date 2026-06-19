Ce sunt electroliții

„Electrolit” este termenul pentru mineralele care, odată dizolvate în apă, se descompun în ioni cu sarcină electrică pozitivă (cationi) sau negativă (anioni), care sunt implicați în procesele metabolice ale organismului. În domeniul nutriției, acest termen se referă la mineralele esențiale prezente în sânge, transpirație și urină. Electroliții importanți care se regăsesc în organismul nostru sunt sodiul, potasiul, calciul și clorul.

Corpul unui adult este format în proporție de 60% din apă, ceea ce înseamnă că aproape orice fluid și celulă din organism conține electroliți. Aceștia ajută corpul să regleze reacțiile chimice, să mențină echilibrul fluidelor din interiorul și exteriorul celulelor și multe altele. Corpul uman obține electroliți sau componentele acestora din alimente și băuturi. Rinichii filtrează excesul de electroliți din organism și îl elimină prin urină. De asemenea, electroliții se pierd și prin transpirație.

De ce sunt importanți electroliții

Electroliții sunt esențiali pentru procesele corporale, inclusiv funcționarea corectă a nervilor și mușchilor, menținerea echilibrului acido-bazic și menținerea hidratării. Totodată, influențează și echilibrul acido-bazic al organismului, măsurat prin pH. Această scară arată dacă un lichid este acid, neutru sau bazic.

Un acid are un pH mai mic de 7, o substanță neutră are pH-ul egal cu 7, iar o substanță bazică (alcalină) are un pH mai mare de 7. În mod normal, pH-ul sângelui uman se menține într-un interval strict, între 7,36 și 7,44. Menținerea unui nivel echilibrat al electroliților este vitală pentru sănătate, deoarece atât excesul, cât și deficitul acestora pot afecta funcționarea normală a organismului, potrivit my.clevelandclinic.org.

Ce fac electroliții

Celulele folosesc electroliții pentru a conduce sarcini electrice, mecanismul prin care se contractă mușchii. Aceleași sarcini electrice contribuie și la reacțiile chimice, în special în ceea ce privește hidratarea și echilibrul fluidelor din interiorul și exteriorul celulelor. Principiul fundamental pe care se bazează electroliții constă în faptul că anumite elemente chimice pot deține în mod natural o sarcină electrică pozitivă sau negativă. Așa cum precizam anterior, când sunt dizolvate într-un lichid, acesta poate conduce electricitatea.

Un exemplu elocvent este apa sărată, care conduce cu ușurință electricitatea. Sarea este formată din sodiu (cu sarcină pozitivă) și clor (cu sarcină negativă), iar când sunt combinate, sarcinile lor se anulează reciproc. Dizolvarea sării în apă separă atomii de sodiu de cei de clor, determinându-i să revină la starea lor de sarcini pozitive și, respectiv, negative. Electricitatea circulă între ionii de sodiu și cei de clor, nu prin moleculele de apă, deoarece aceștia au sarcini electrice opuse. La cel mai elementar nivel chimic, electroliții ajută corpul să mențină echilibrul. Întocmai cum electricitatea folosește ionii pentru a circula dintr-un loc în altul în apa sărată, la fel organismul utilizează ionii pentru a transporta compuși chimici în interiorul și în exteriorul celulelor.

Principalele componente ale electroliților

Organismul uman depinde de o serie de electroliți pentru a menține funcționarea normală a celulelor, mușchilor, nervilor și organelor vitale. Printre cei mai importanți se numără sodiul, magneziul, potasiul, calciul, clorurile, fosfații și bicarbonatul, fiecare având roluri esențiale în echilibrul intern al corpului.

Sodiu. Sodiul este cel mai abundent electrolit din organism și contribuie la menținerea echilibrului lichidelor din celule, facilitând totodată absorbția nutrienților. Atât excesul, cât și deficitul de sodiu pot avea consecințe grave, de la confuzie și modificări comportamentale până la convulsii, pierderea controlului muscular sau chiar comă.

Magneziu. Magneziul este indispensabil proceselor prin care celulele transformă nutrienții în energie. Creierul și musculatura depind în mod deosebit de acest mineral. Nivelurile prea ridicate pot afecta ritmul cardiac și respirația, iar în cazuri severe pot provoca stop cardiac. Deficitul se manifestă prin slăbiciune musculară, contracții involuntare și tulburări ale ritmului inimii.

Potasiu. Potasiul lucrează în strânsă legătură cu sodiul pentru a regla activitatea celulară. Acesta este vital pentru buna funcționare a inimii, iar dezechilibrele sale pot deveni rapid periculoase. Excesul poate provoca slăbiciune și aritmii, în timp ce deficitul determină crampe musculare, sete excesivă, amețeli și, în forme severe, degradarea țesutului muscular și tulburări cardiace grave.

Calciu. Calciul este cunoscut pentru rolul său în sănătatea oaselor și a dinților, însă contribuie și la controlul muscular, transmiterea impulsurilor nervoase și reglarea ritmului cardiac. Un exces de calciu poate afecta creierul, rinichii, sistemul digestiv și inima, provocând simptome precum oboseală, constipație, calculi renali sau aritmii. Deficitul se poate manifesta prin confuzie, spasme musculare și dificultăți de vorbire sau respirație.

Cloruri. Clorurile reprezintă al doilea cel mai abundent tip de ioni din organism și contribuie la menținerea echilibrului fluidelor și a pH-ului sanguin. Nivelurile prea ridicate pot duce la acidoză, caracterizată prin greață, oboseală și respirație accelerată, în timp ce deficitul favorizează alcaloza, asociată cu confuzie, aritmii și contracții musculare involuntare.

Fosfați. Fosfații sunt compuși pe bază de fosfor și sunt implicați în metabolismul celular și în structura ADN-ului. Excesul lor este adesea asociat cu scăderea nivelului de calciu, iar deficitul provoacă în principal slăbiciune musculară, putând evolua către convulsii, afectarea inimii și dificultăți respiratorii.

Bicarbonat. Bicarbonatul menține echilibrul acido-bazic din sânge. Un nivel prea scăzut determină acidoză, iar unul prea ridicat provoacă alcaloză. Ambele afecțiuni pot cauza simptome precum oboseală, confuzie, greață, aritmii și tulburări musculare, demonstrând importanța menținerii unui echilibru adecvat al electroliților pentru sănătatea întregului organism.

Cum mențin electroliții funcțiile vitale

Așa cum spuneam, electroliții au un rol vital în funcționarea organismului, fiind implicați în numeroase procese esențiale, iar fără acești compuși încărcați electric, procesele nu ar avea loc, relatează healthline.com. Sistemul nervos se bazează pe electroliți pentru transmiterea impulsurilor electrice între creier și restul corpului. Aceste semnale sunt generate de mișcarea ionilor, în special a sodiului, prin membranele celulelor nervoase. Schimbarea sarcinii electrice determină propagarea impulsului nervos, permițând comunicarea rapidă dintre neuroni și alte celule.

Electroliții sunt indispensabili și pentru funcționarea mușchilor. Calciul contribuie la procesul de contracție musculară, permițând fibrelor musculare să se deplaseze și să genereze forță. Magneziul completează acest mecanism, ajutând mușchii să se relaxeze după contracție și să revină la starea normală. Un alt rol important al electroliților este menținerea echilibrului fluidelor din organism. Sodiul reglează distribuția apei între interiorul și exteriorul celulelor prin procesul de osmoză, prevenind atât deshidratarea, cât și umflarea excesivă a acestora.

Totodată, electroliții contribuie și la menținerea unui pH stabil al sângelui și al mediului intern. Organismul funcționează optim doar într-un interval foarte restrâns al pH-ului, iar dezechilibrele electrolitice pot perturba acest echilibru, afectând sănătatea și funcționarea normală a organelor.

Dezechilibrele electrolitice

În anumite circumstanțe, nivelurile de electroliți din sânge pot deveni prea ridicate sau prea scăzute, generând dezechilibre ce pot avea efecte nocive asupra sănătății și pot fi chiar fatale în cazurile severe. Perturbările electrolitice apar adesea din cauza deshidratării provocate de căldură excesivă, vărsături sau diaree. De aceea, trebuie să acordăm atenție înlocuirii fluidelor pierdute în perioadele de căldură sau de boală.

Anumite afecțiuni pot crește riscul dezechilibrelor electrolitice, cum ar fi malnutriția, bolile renale, tulburările endocrine, afecțiunile gastrointestinale, bolile pulmonare sau problemele cardiace. Un dezechilibru electrolitic ușor nu produce, de obicei, nici un simptom. Totuși, dezechilibrele severe pot cauza oboseală, slăbiciune musculară, greață, cefalee și stare de confuzie. Dacă există suspiciunea unui dezechilibru electrolitic, este recomandat să consulți un medic.

Ce cauzează un dezechilibru electrolitic

Organismul este foarte eficient în menținerea electroliților în cantitățile corecte, rinichii jucând un rol vital în acest sens. Uneori, însă, echilibrul se poate modifica, iar nivelurile de electroliți pot deveni prea ridicate sau prea scăzute, notează bupa.co.uk. Există mai multe cauze posibile, iar una dintre acestea o reprezintă anumite medicamente. De asemenea, nivelurile de electroliți pot fi influențate de anumite afecțiuni subiacente, precum boli renale, insuficiență cardiacă sau diabet.

De asemenea, am văzut că electroliții se pot pierde și prin transpirație. Prin urmare, nivelul electrolitic poate scădea prea mult în cazul unei transpirații excesive, cum se poate întâmpla în timpul unui efort fizic intens sau prelungit. Vărsăturile sau diareea pot determina, la rândul lor, scăderea nivelurilor de electroliți din organism. Când nivelurile de electroliți scad, pot apărea simptome precum slăbiciune și oboseală, crampe musculare, confuzie, stare de greață, bătăi neregulate ale inimii.

În majoritatea cazurilor, organismul menține nivelurile de electroliți sub un control strict, fără a fi necesară suplimentarea lor. Este util să cunoaștem consecințele unui deficit electrolitic pentru a putea acționa în vederea restabilirii echilibrului, inclusiv prin suplimente electrolitice.

Beneficiile băuturilor sportive. Când să le consumi

Chiar dacă electroliții consumați sunt înlocuiți în mod regulat prin alimentație, echilibrul electrolitic poate fi refăcut și prin consumarea unor băuturi sportive ce conțin electroliți. Acestea sunt concepute pentru a reface rapid electroliții pierduți și, implicit, pentru a reechilibra sistemul, în special după o sesiune de antrenament intens.

Multe dintre aceste băuturi conțin 250 de miligrame sau mai mult de sodiu, care este cel mai abundent electrolit din organism. Această cantitate de sodiu este importantă, deoarece reprezintă mai mult de 10% din aportul zilnic de sodiu recomandat în mod obișnuit. Electroliți precum potasiul, magneziul și clorurile apar, de asemenea, frecvent pe etichetele nutriționale și pe listele de ingrediente ale băuturilor sportive.

Însă, experții în nutriție avertizează că nu orice antrenament ar trebui să se încheie cu o băutură ce conține electroliți. Dacă faci mișcare timp de o oră sau mai puțin, la o intensitate moderată și în condiții meteorologice normale, apa este de obicei suficientă pentru rehidratare. Totuși, ar putea fi indicată o băutură sportivă cu electroliți în timpul antrenamentului sau după încheierea lui dacă faci exerciții mai mult de o oră sau la intensitate mare.

Este important de știut că există băuturi speciale cu concentrații mai mari de electroliți dedicate sportivilor de anduranță și ultra-anduranță. De asemenea, aceste băuturi cu conținut ridicat de electroliți sunt recomandate și când afară este foarte cald, ceea ce poate transforma glandele sudoripare în adevărate robinete, sau când transpiri abundent în mod natural.

O băutură sportivă poate fi benefică și atunci când ești bolnav, pentru a menține hidratarea și nivelurile electrolitice la un nivel optim. În caz de boală, se recomandă variante de băuturi fără zahăr sau cu conținut redus de calorii, pentru a limita aportul de zahăr, care poate contracara procesul natural de combatere a infecțiilor.

Vezi şi ce să mănânci înainte și după ce faci exerciții fizice!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Viva.ro
Informația momentului! Ce se întâmplă astăzi pe scena politică e de neimaginat. Iar ce a anunțat acum Kelemen Hunor dă absolut totul peste cap! Liderul UDMR tocmai a dat vestea fulger
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
GSP.RO
Elveția - Bosnia, în istoria Cupei Mondiale » Așa ceva nu s-a văzut în 96 de ani
Parteneri
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste
Tvmania.ro
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste

Știri România

Adrian Veștea s-a întâlnit cu Alexandru Nazare, „actualul și viitorul ministru al Finanțelor”: „Nu promit o schimbare de 180 de grade”
Politică 12:47
Adrian Veștea s-a întâlnit cu Alexandru Nazare, „actualul și viitorul ministru al Finanțelor”: „Nu promit o schimbare de 180 de grade”
Ședință cu miză uriașă astăzi în PNL: Congresul Extraordinar al partidului, candidatura lui Veștea împotriva lui Bolojan și ancheta DNA a lui Ciucu, pe masa liberalilor
LiveText
Politică 11:51
Ședință cu miză uriașă astăzi în PNL: Congresul Extraordinar al partidului, candidatura lui Veștea împotriva lui Bolojan și ancheta DNA a lui Ciucu, pe masa liberalilor
Parteneri
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Adevarul.ro
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Dan Șucu, transfer de la AS Roma: „Reprezintă ambiția noastră de a progresa!”
Fanatik.ro
Dan Șucu, transfer de la AS Roma: „Reprezintă ambiția noastră de a progresa!”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce mănâncă vara Majda Aboulumosha. Alimentele care o ajută să slăbească: „Nu știu dacă e cea mai bună combinație”
Stiri Mondene 12:49
Ce mănâncă vara Majda Aboulumosha. Alimentele care o ajută să slăbească: „Nu știu dacă e cea mai bună combinație”
Larisa Udilă și-a botezat fetița! Petrecere de basm cu tort-castel, balerine și show incendiar Theo Rose și Andra: „Ce vis trăiesc!”
Stiri Mondene 11:49
Larisa Udilă și-a botezat fetița! Petrecere de basm cu tort-castel, balerine și show incendiar Theo Rose și Andra: „Ce vis trăiesc!”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Peste 1.500 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă de luni. Anunţul Termoenergetica
ObservatorNews.ro
Peste 1.500 de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă de luni. Anunţul Termoenergetica
Metroul invadat de ploșnițe, orașul invadat de fluturi. Ce sunt moliile Buha pe care le vedem peste tot
Libertateapentrufemei.ro
Metroul invadat de ploșnițe, orașul invadat de fluturi. Ce sunt moliile Buha pe care le vedem peste tot
Parteneri
Mărturisire șocantă: „S-a auzit de pe banca de rezerve cum i-a trosnit osul”
GSP.ro
Mărturisire șocantă: „S-a auzit de pe banca de rezerve cum i-a trosnit osul”
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Mediafax.ro
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Cine este si cu ce se ocupa sotia lui Ciprian Ciucu. Simona, femeia fara chip, a ramas discreta chiar si dupa ce sotul ei a devenit PRIMARUL CAPITALEI
Redactia.ro
Cine este si cu ce se ocupa sotia lui Ciprian Ciucu. Simona, femeia fara chip, a ramas discreta chiar si dupa ce sotul ei a devenit PRIMARUL CAPITALEI
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA
KanalD.ro
Mihai, un tânăr de 29 de ani din Buzău, și-a pierdut viața într-un râu din California. Crescuse la orfelinat și era stabilit de mai mulți ani în SUA

Politic

Adrian Veștea s-a întâlnit cu Alexandru Nazare, „actualul și viitorul ministru al Finanțelor”: „Nu promit o schimbare de 180 de grade”
Politică 12:47
Adrian Veștea s-a întâlnit cu Alexandru Nazare, „actualul și viitorul ministru al Finanțelor”: „Nu promit o schimbare de 180 de grade”
Ședință cu miză uriașă astăzi în PNL: Congresul Extraordinar al partidului, candidatura lui Veștea împotriva lui Bolojan și ancheta DNA a lui Ciucu, pe masa liberalilor
LiveText
Politică 11:51
Ședință cu miză uriașă astăzi în PNL: Congresul Extraordinar al partidului, candidatura lui Veștea împotriva lui Bolojan și ancheta DNA a lui Ciucu, pe masa liberalilor
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Ce mănâncă Shakira pentru a avea o siluetă de invidiat, la 49 de ani. Alimentul pe care-l consumă de două ori pe zi
Fanatik.ro
Ce mănâncă Shakira pentru a avea o siluetă de invidiat, la 49 de ani. Alimentul pe care-l consumă de două ori pe zi
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina