„”(…) Toate au devenit creatoare de modă, toate cumpără colecții din Dubai și spun: «Oaa, cu mâinile astea ale mele, uite așa am cusut, așa am cusut, așa am cusut eu». Ce-ai cusut? Alea care sunt făcute în Dubai? Îți dau și adresa de unde le-am văzut. Cum poți să spui așa ceva?”, a declarat Cătălin Botezatu.

În urma acestei declarații, Brigitte Pastramă a crezut că este vorba despre ea și a reacționat imediat. Vedeta a mărturisit în emisiunea Spynews Live că mai multe cliente au acuzat-o că ar fi cumpărat din Dubai rochiile pe care ar pretinde că le confecționează în atelierul ei.

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„Sunt șocată de afirmațiile pe care le-a făcut. Totul a început în urmă cu doi ani, când eu terminam Level 1 în Dubai și am fost contactată de o domnișoară, care organiza un Fashion Show în Dubai și mi-a propus să îmi dea un premiu. M-am bucurat foarte tare, am continuat discuția. (…) Mi-a spus în ultima zi că nu poate să mai îmi dea premiul, pentru că cineva, nu dau numele, care aducea niște designeri acolo, a spus că designerii nu vor veni dacă mi se dă mie acel premiu. Îți dai seama că am plâns. (…) Am spus că vreau să știu și eu cine. M-a contactat mai târziu și mi-a spus: «Nu îmi vine să cred, Cătălin Botezatu»”, a declarat Brigitte Pastramă.

Cătălin Botezatu a intervenit în direct în emisiunea Spynews Live și i-a dat replica fostei soții a lui Ilie Năstase.

„Nu înțeleg de ce te-ai inflamat atât de tare. (…) Te-ai autointitulat creator de modă (…) vezi că nu ești creator de modă. Creator de modă a fost doar Chanel, Dior, Gucci. Toți ceilalți sunteți designeri. (…) Eu am văzut rochii făcute de tine, într-adevăr, făcute în atelierul tău. (…) Eu am văzut niște rochii cu care tu te-ai dus la niște săptămâni ale modei și, să nu te superi pe mine, eu știu ce sunt săptămânile modelor, pentru asta se plătește. (…) Nu Dubai înseamnă fashion, nu există designeri de haute couture în România”, a declarat Cătălin Botezatu.

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