Vecinii au spart ușa apartamentului

Sâmbătă, 9 mai 2026, la Châtellerault, în departamentul Vienne, un apartament situat la etajul 4 al unui imobil din cartierul Plaine d’Ozon a luat foc. În interior, trei copii cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani au rămas blocați. O fetiță de 10 ani a sărit de la etajul al patrulea pentru a scăpa de flăcări, potrivit France3.

Alertați de zgomotul a două explozii, mai mulți vecini au încercat să spargă ușa apartamentului pentru a-i elibera pe ceilalți doi copii, în timp ce așteptau sosirea echipajelor de urgență. Mama copiilor a ajuns la fața locului după ce pompierii erau deja acolo.

Un dispozitiv impresionant format din echipe SDIS (pompieri) și SAMU (post medical avansat) a fost mobilizat în cartier, iar o celulă de urgență medico-psihologică a fost înființată la centrul social din Ozon pe tot parcursul după-amiezii. Aceasta a fost reactivată și în cursul zilei de duminică.

Fetița, găsită în niște tufe de trandafiri

Fetița a fost „găsită pe jos, la baza clădirii, în niște tufe de trandafiri”, a declarat procurorul din Vienne, potrivit ICI Nouvelle-Aquitaine. Suferind răni la încheietura mâinii și la picior, copilul a fost transportat la spitalul din Poitiers.

„Incendiul a fost izolat și nu s-a propagat la celelalte locuințe. Două apartamente rămân inaccesibile”, confirmă municipalitatea. Pentru moment, companiile de asigurări se ocupă de relocarea persoanelor sinistrate.

„Investigațiile au fost încredințate DIPN 86 și sunt desfășurate, în acest stadiu, pentru cercetarea cauzelor care au dus la rănirea victimelor”, confirmă parchetul din Vienne.

În cartier, oamenii dau dovadă de solidaritate. Cel mai mic dintre copii este membru al clubului de fotbal Ozon FC. Membrii acestuia au lansat o strângere de fonduri. De asemenea, aceștia organizează o colectă de haine pentru membrii familiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE