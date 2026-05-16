Cel mai bătrân câine din lume a murit la 30 de ani

Lazare, un spaniel pitic papillon considerat cel mai bătrân câine din lume, a murit la vârsta de 30 de ani și cinci luni, în localitatea Villy-le-Pelloux, din apropiere de Annecy, Franța. Decesul patrupedului care a intrat recent în Cartea Recordurilor a fost anunțat vineri, 15 mai 2026, de către stăpâna sa, Ophélie Boudol, care a împărtășit vestea tristă pe rețelele de socializare.

Reamintim că Lazare tocmai ce fusese adoptat de o tânără din Franța, după ce a rămas singur pentru că a trăit mai mult decât stăpâna sa.

Lazare s-a născut în 1995 și a trăit timp de trei decenii alături de stăpâna lui

Lazare s-a născut pe 4 decembrie 1995, conform înregistrărilor adăpostului Annecy-Marlioz din Haute-Savoie, a declarat Anne-Sophie Moyon, angajată a adăpostului, pentru AFP.

Rasa sa, cunoscută sub numele de „papillon” sau „câine-fluture”, este recunoscută pentru urechile ridicate asemănătoare aripilor de fluture.

Câinele a rămas singur când stăpâna lui a murit

Timp de aproape trei decenii, Lazare a trăit alături de prima sa stăpână. După decesul acesteia, câinele a fost adus la adăpost, unde a fost îngrijit până când a fost adoptat, în aprilie 2026, de Ophélie Boudol, o mamă singură din Villy-le-Pelloux.

„A fost găsit lângă cadavrul stăpânei sale. Am stat o jumătate de oră lângă el, apoi am spus: «Ascultați, dacă nimeni nu vrea să-l ia, nu mă deranjează, atâta timp cât se înțelege cu pisicile»”, a povestit Boudol pentru sursa citată mai sus.

Cel mai bătrân câine din lume și-a petrecut ultimele săptămâni în noua familie adoptivă

În casa noii sale stăpâne, Lazare a petrecut ultimele săptămâni din viață înconjurat de afecțiune. Chiar dacă purta scutece, nu mai vedea și nu mai auzea, câinele rămăsese vioi și își păstrase personalitatea jovială.

„Are, într-adevăr, o personalitate foarte atrăgătoare”, spunea Boudol cu doar câteva zile înainte de decesul său.

Cu câteva zile înainte de moartea lui Lazare, stăpâna sa i-a cumpărat un nou coș pentru a-i asigura mai mult confort.

„Miercuri, m-am dus să-i cumpăr un coș nou, ca să poată intra mai ușor în el cu o pătură și restul, plus un pulover și o haină. În cele din urmă, a doua zi, a plecat să se alăture primei sale stăpâne”, a povestit ea.

Cățelul a murit cu doar câteva zile înainte să fie oficial în Cartea Recordurilor

Reprezentanții adăpostului Annecy-Marlioz au fost uimiți când au descoperit vârsta lui Lazare. Echipa a verificat data nașterii în două registre și chiar a completat formulare pentru o eventuală omologare a recordului mondial.

„Am crezut că ar putea fi cel mai bătrân câine din lume”, a mărturisit unul dintre membrii echipei care i-a verificat vârsta lui Lazare.

Lazarea intra în Cartea Recordurilor drept cel mai bătrân câine din lume. Deși documentele oficiale confirmă vârsta impresionantă de 30 de ani și cinci luni, Guinness World Records nu a primit oficial cererea de omologare înainte de moartea câinelui, relatează sursa citată mai sus.

Totuși, Lazare ar fi depășit deja recordul deținut de Bobi, un rafeiro din Alentejo, care a trăit 31 de ani și a murit în 2023.

