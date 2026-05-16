Unde te trimite AI-ul în vacanță vara asta: destinația recomandată de ChatGPT și cât te costă

Destinația de vacanță aleasă de ChatGPT

Inițial, la fel ca și Gemini, ChatGPT mi-a oferit o listă lungă cu destinații populare printre români anul acesta, dar apoi când l-am pus să aleagă una singură, a decis că varianta corectă pentru vara anului 2026 ar fi Muntenegru.

De asemenea, ChatGPT a creat și o listă de locații care nu trebuie ratate în vacața din vara anului 2026:

Golful Kotor

Perast

Durmitor National Park

Budva

Tot ce crede ChatGPT că trebuie să știi despre Muntenegru

Potrivit răspunsurilor lui ChatGPT, Muntenegru este „genul de țară mică în care ai impresia că ai traversat patru țări diferite în câteva ore: cu coastă mediteraneeană, orașe venețiene, munți dramarici, canioane și lacuri alpine”. În plus, AI-ul susține că destinația noastră este „mai autentică și mai ieftină” decât alte destiații populare din Europa anul acesta.

Cum te trimite ChatGPT până în Muntenegru

În ceea ce privește transportul, și aici ChatGPT ne-a dat o listă cu diferite variante pe care le putem lua în calcul: cu mașina personală, pe traseul București→ Belgrad → Kotor, cu avionul până în Tivat, o locație aproape de Kotor sau Podgorica, o zonă montană sau zborul cu avionul până în Dubrovnik, un oraș popular pe coasta Croației, și după 2 zile petrecute acolo, trecerea în Muntenegru.

Cu toate acestea, ChatGPT recomandă mersul cu mașina personală până acolo, deoarece peisajele și libertatea de a opri unde vrei merită. În același timp, AI-ul recomandă ca acest drum să fie parcurs în două zile:

Ziua 1: București – Belgrad, cu înoptare la o cazare acolo

Ziua 2: Belgrad – Kotor

În plus, ChatGPT a atașat în conversație și o hartă din GoogleMaps, care să ne ajute în înțelegerea traseului și a punctelor unde ar trebui să oprim pe drum.

Unde consideră ChatGPT că se găsește cea mai bună cazare

În ceea ce privește cazarea, ChatGPT recomandă împărțirea vacanței în 2 locații: Dobrota, o localitate de lângă Kotor, doar că mai liniștită și mai frumoasă la apus și Perast.

În plus, pentru aceste locații, ChatGPT a realizat și câteva liste scurte cu posibile hoteluri unde am vrea să ne cazăm, fapt ce m-a surprins, deoarece Gemini al Google nu a putut face acest lucru, deși ar trebui să aibă acces mult mai larg la listările Google, comparativ cu ChatGPT.

Astfel, în zona Dobrota, ChatGPT a recomandat Huma Kotor Bay Hotel & Villas sau Hotel Forza Mare, ambele cu un cost de circa 250 de euro pe noapte. În zona Perast, ChatGPT a recomandat 3 posibile cazări: Heritage Grand Perast Hotel (286 de euro pe noapte), Santa Boka Boutique Hotel (251 de euro pe noapte) sau Casa Vita Nova Perast (138 de euro pe noapte).

Itinerarul pentru Muntenegru, creat de ChatGPT

Ulterior, după ce am luat decizia destinației și a cazării, a venit momentul să realizăm un itinerariu. Am ales să iau în calcul un sejur de 7 zile.

Aici este itinerarul integral, redat din conversația cu ChatGPT:

Zilele 1-3: Kotor

Oraș medieval între munți și mare.

Urcă la fortăreață la apus.

Fă o plimbare cu barca prin Golful Kotor.

Seara: restaurante mici, vin local, muzică live.

Vibe: liniștit, cinematic, romantic fără să fie kitsch.

Ziua 4: Perast

Un orășel minuscul care pare suspendat în timp.

mic dejun lent pe faleză,

baie în apă perfect clară,

barcă spre insula Our Lady of the Rocks.

Zilele 5-7: Durmitor National Park

Plot twist-ul vacanței.

După mare ajungi în: lacuri glaciare, păduri, canioane uriașe, aer rece chiar și vara

Poți face rafting pe Tara Canyon, hiking ușor sau sta într-o cabană cu vedere la munți

Prețurile din Muntenegru, după explicațiile ChatGPT

Așa cum a făcut și Gemini, ChatGPT a realizat o listă cu cosuturi de drum, și ulterior a realizat un calcul complet pentru bugetul de vacanță în Muntenegru.

1. Costuri de drum

Combustibil (~2000 km) 240–270€

Taxe Serbia 20–35€

Rovinietă România ~6€

Parcări / taxe locale 10–20€

Total drum: 280-330 de euro

2. Cazare

Coastă — Dobrota / Kotor (4 nopți) – 80-140 de euro/noapte

Munte — Žabljak / Durmitor (3 nopți) – 60-120 de euro/ noapte

Total cazare: 500-920 de euro

3. Mâncare și băutură

mic dejun: 5–10€

prânz: 10–15€

cină: 15–30€

cafea/snacks/drinks: 5–15€

TOTAL: 35–60€ / zi

Pentru 7 zile: 250–420€ / persoană

4. Activități

Boat tour Kotor 30–50€

Rafting Tara Canyon 50–70€

Cable car Kotor 10–15€

Diverse intrări/parcări 20–40€

TOTAL: 100–180€ / persoană

Cu toate acestea, ChatGPT ne sfătuiește să avem păstrat pentru vacanța circa 1800-2200 de euro în total pentru vacanță.

