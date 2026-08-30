În spatele scenei însă, canalele diplomatice și de informații încearcă să găsească o cale de ieșire din conflict, directorul CIA, John Ratcliffe, efectuând o vizită secretă la Moscova pentru a propune organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Avertismentul neobișnuit al Moscovei și escaladarea bombardamentelor

Oficialii militari ruși au susținut pe rețelele de socializare că noile lovituri aeriene programate asupra rețelei energetice ucrainene reprezintă un răspuns direct la atacurile efectuate de Kiev asupra infrastructurii petroliere și civile din interiorul Rusiei.

Chiar în cursul nopții trecute, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din nord-vestul Federației Ruse, provocând un incendiu de proporții.

Anunțul public privind viitoarele bombardamente vine după o serie de lovituri devastatoare. Duminică, armata rusă a atacat la Kiev un combinat de azbest și ciment despre care susține că adăpostea muniție, alături de o fabrică de drone.

Cu doar o zi înainte, un alt atac rusesc asupra unui depozit din suburbiile Capitalei ucrainene a provocat o explozie uriașă, soldată cu cel puțin 37 de decese.

Tactica de a viza centralele electrice și infrastructura critică la începutul sezonului rece a fost aplicată de Moscova în fiecare toamnă și iarnă de la începutul războiului de aproape cinci ani.

Ceea ce surprinde analiștii militari este decizia Kremlinului de a-și anunța din timp intențiile de distrugere a rețelei energetice.

Misiune secretă a șefului CIA la Moscova pentru un summit de pace

În timp ce atacurile de la distanță se intensifică, Administrația de la Washington încearcă să redeschidă dialogul direct. Surse citate de publicația Axios au dezvăluit că directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat în secret la Moscova, unde s-a întâlnit cu șefii serviciilor rusești de informații: Serghei Narîșkin, șeful SVR, și Alexander Bortnikov, directorul FSB.

În cadrul acestor întrevederi, Ratcliffe a propus organizarea unei întâlniri trilaterale la cel mai înalt nivel între președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Vineri, oficialii americani l-au informat pe Zelenski cu privire la detaliile discuțiilor purtate la Moscova. Liderul de la Kiev s-a arătat de acord cu desfășurarea summitului, însă Vladimir Putin a respins din nou ideea.

Presa americană, prin New York Times, notează că directorul CIA i-a prezentat șefului FSB o evaluare extrem de sumbră asupra evoluției războiului și stării economiei ruse, îndemnând Moscova să accepte un acord de pace înainte ca situația să se deterioreze suplimentar.

Deși președintele Donald Trump a catalogat vizita lui Ratcliffe drept „o chestiune de rutină”, trimiterea șefului spionajului american la Moscova arată eforturile intensive pentru facilitarea unor negocieri.

Scepticism la Kiev față de intențiile realiste ale Kremlinului

Deși oficialii de la Washington l-au evaluat pe șeful FSB, Alexander Bortnikov, drept un actor potențial constructiv în cadrul canalelor de dialog, autoritățile ucrainene rămân extrem de rezervate.

Evaluările furnizate de serviciile de informații de la Kiev sugerează că declarațiile de deschidere ale Moscovei sunt doar o perdea de fum și că Vladimir Putin pregătește în realitate o escaladare majoră a operațiunilor militare pe front.