Sonarul indica o posibilă epavă

Echipa NOAA cartografia în 2017 fundul Golfului Mexic atunci când sonarul a detectat o structură mare, înconjurată de mai multe obiecte mai mici. Imaginea semăna cu ceea ce cercetătorii s-ar fi așteptat să vadă în jurul unei nave scufundate, așa că au trimis spre fundul mării un vehicul operat de la distanță.

Pe măsură ce robotul s-a apropiat, din întuneric au început însă să apară obiecte albe și dreptunghiulare. Nu erau resturi ale unei nave, ci electrocasnice.

Frigidere și mașini de spălat pe fundul oceanului

Cercetătorii au descoperit un container maritim avariat, din care se împrăștiaseră numeroase aparate electrocasnice. Printre ele se aflau frigidere, congelatoare și mașini de spălat. Unele erau sparte, iar componentele din plastic și metal puteau fi văzute prin carcasele distruse. Pe unul dintre aparate, echipa a găsit chiar și o plăcuță cu instrucțiuni de utilizare. Printre puținele cuvinte care mai puteau fi citite se aflau expresii precum „For Personal Safety” și „Problem Solving”.

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Momentul a provocat și glume printre membrii echipajului.

„Nu cred că mai funcționează programul de centrifugare”, a comentat unul dintre cercetători.

Containerul ar fi putut fi pierdut în timpul unei furtuni

Pe unele dintre electrocasnice puteau fi observate mărcile GE și RCA, iar o etichetă indica o posibilă origine la complexul Appliance Park din Louisville, Kentucky. Aparatele nu aveau ambalaje, ceea ce i-a făcut pe cercetători să creadă că ar fi putut fi transportate pentru reciclare. NOAA a identificat și numărul containerului, ITLU7330160.

Echipa a presupus că acesta ar fi putut cădea de pe o navă în timpul unei furtuni, însă nava de pe care provenea și momentul exact al pierderii nu au fost stabilite.

Cercetătorii au numit locul „Deep Clean”

Imaginea unui câmp de electrocasnice aflat la 1,5 kilometri sub apă i-a impresionat pe cercetători și au poreclit locul „Deep Clean”. Un membru al echipei a remarcat cât de straniu este să vezi frigidere și mașini de spălat într-un loc perceput drept una dintre cele mai izolate și neatinse zone ale planetei.

„Te gândești la adâncurile oceanului ca la un loc aproape neatins, dar asta ne amintește că reușim să avem un impact chiar și asupra acestui ecosistem foarte straniu”, a spus acesta.

În anii petrecuți pe fundul mării, containerul și electrocasnicele au început să fie colonizate de organisme marine. Corali și hidroizi au fost observați fixați de structurile metalice, iar un pește mare folosea containerul drept adăpost. Descoperirea oferă astfel și o imagine clară asupra felului în care obiectele create de oameni pot ajunge chiar și în cele mai adânci zone ale oceanului și pot rămâne acolo pentru perioade foarte lungi.

Potrivit World Shipping Council, sute sau chiar peste o mie de containere sunt pierdute în mare în fiecare an, din aproximativ 280 de milioane transportate la nivel global.