Complexul Fuggerei se întinde pe 15.000 de metri pătrați și include 142 apartamente, fiecare cu o suprafață medie de 60 de metri pătrați. În anul 1521, Jakob Fugger, un comerciant bavarez foarte bogat, a construit această comunitate pentru a oferi locuințe muncitorilor săi, relatează publicația franceză Demotivateur.

De-a lungul celor 500 de ani, Fuggerei nu și-a schimbat nici scopul, nici regulile. Totuși, accesul la aceste locuințe este limitat. Conform Demotivateur, doar locuitorii din Augsburg care sunt catolici și se confruntă cu dificultăți financiare pot aplica. Regulile sunt stricte: un orar de stingere la ora 22, iar nerespectarea acestuia atrage o amendă de 50 de eurocenți.

În plus, chiriașii trebuie să spună trei rugăciuni pe zi pentru proprietari și să contribuie la activități precum grădinărit sau pază.

Pe lângă funcția sa socială, Fuggerei atrage vizitatori din întreaga lume. Muzeul complexului oferă tururi, iar biletul de intrare costă 8 euro.

În Berlin, Germania, criza locuințelor din Berlin a atins proporții fără precedent, cu chirii medii crescând cu 21,2% doar în 2023, potrivit The Guardian. Odată considerat „sărac, dar sexy”, Berlinul are acum una dintre cele mai supraîncălzite piețe imobiliare din lume.

