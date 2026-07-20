După o perioadă marcată de tensiuni și un divorț care părea iminent în urmă cu doar câteva luni, cei doi par să își fi regăsit echilibrul și liniștea în cuplu. În prezent, soții Năstase se află într-o vacanță la Istanbul, însă planurile lor de călătorie includ și o destinație cu o puternică încărcătură spirituală, situată în România.

Ilie Năstase, aniversare pe malul Bosforului și planuri pentru o vizită la mănăstire

Sărbătoritul a dezvăluit că au ales un loc simbolic pentru ei, un hotel din Turcia unde obișnuiesc să revină de aproape un deceniu. Ilie Năstase a subliniat că cel mai important cadou pentru el, în acest moment al vieții, este stabilitatea emoțională.

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„Am petrecut cu soția, suntem în Istanbul. Suntem liniștiți, suntem aici pe Bosfor. Suntem la un hotel unde mergem de aproape nouă ani. Pe malul Bosforului, o să luăm masa acolo frumos. Ioana știe să înoate în piscină, eu nu știu să înot. Sănătate, liniște sufletească (n.r. – ce i-a urat soția). De aici o să mergem la mănăstirea noastră de la Nechit, Piatra-Neamț. Noi ne simțim bine în acest moment, să continue așa, liniștea aceasta pe care o avem, altceva nu îmi doresc”, a declarat Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Ioana Năstase: „În ultima perioadă chiar s-a schimbat în bine”

Ioana a recunoscut că dorința fostului tenismen de a o însoți la Mănăstirea Nechit din județul Neamț este un semn clar al schimbării în bine.

„Multă sănătate și liniște sufletească și mă bucur foarte mult că în ultima perioadă chiar s-a schimbat în bine. Își dorește să mergem la mănăstire, ceea ce pentru mine este o mare bucurie”, a completat Ioana Năstase pentru aceeași sursă.

Ilie și Ioana Năstase au demonstrat astfel că, în ciuda neînțelegerilor din trecut, au reușit să prioritizeze armonia în familie la această aniversare rotundă.

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