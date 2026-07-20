Conform raportului, Cuba se dedă „de multă vreme unui război de uzură, organizat prin spionaj, infiltrare, sabotaj, reţele paralele şi o infrastructură revoluţionară, pentru a întoarce America împotriva ei însăşi”.

Departamentul de Stat estimează că regimul de la Havana chiar a reuşit să se infiltreze „timp de zeci de ani, fără să fie detectat”, „la cel mai înalt nivel” în diplomaţia americană şi în Pentagon.

Exemplele de agenţi cubanezi infiltraţi la Washington sunt numeroase și cunoscute, precum Ana Montes, o analistă a serviciilor militare americane de informaţii, dar în realitate o spioană a Cubei, arestată în 2001. Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a încercat, la rândul ei, în numeroase rânduri, să asasineze lideri cubanezi, notează AFP.

Departamentul de Stat acuză de asemenea Cuba de faptul că a „construit o vastă reţea revoluţionară” pe teritoriul Statelor Unite – de la Black Panthers de ieri, la stânga radicală de astăzi.

Raportul subliniază că regimul de la Havana are în continuare legături cu „asociaţii puternice de stânga”, „colective anti-ICE”, cunoscută ca „poliţia imigraţiei”, și cu „grupări socialiste”.

AFP consideră că acest nou raport al Departamentului de Stat este un încă un mijloc prin care administrația Trump caută să crească şi mai mult presiunile asupra Cubei, în paralel cu blocada petrolului, noile sancţiuni impuse şi inculparea fostului lider cubanez Raul Castro.

După capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Havanei judecat în Statele Unite pentru narcoterorism, administrația Trump nu exclude o intervenţie directă împotriva regimului din Cuba.

Raportul reia retorica furibundă folosită în ultimele săptămâni de către președintele Donald Trump, care îşi prezintă opozanţii drept „extremişti” și consideră Cuba „o ameninţare extraordinară” la adresa securităţii naţionale a Statelor Unite. Trump a ameninţat de mai multe ori că va „prelua controlul“ asupra Cubei, în cazul continuării politicii ostile față de Statele Unite.

Secretarul de stat Marco Rubio, de origine cubaneză, este cel care conduce această campanie împotriva regimului comunist de la Havana. De altfel, Rubio a ameninţat în mai că Statele Unite sunt „hotărâte” să impună o schimbare de regim pe insula comunistă.

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