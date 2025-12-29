De ce Parisul rămâne numărul 1 la nivel mondial

Potrivit Forbes, Parisul a fost desemnat cel mai bun oraș din lume de vizitat în 2026, marcând al cincilea an consecutiv în care capitala Franței ocupă prima poziție în clasamentul realizat de Euromonitor.

Madrid ocupă locul 2 pentru al doilea an consecutiv. Două orașe italiene, Roma și Milano, ocupă din nou locurile patru și respectiv cinci. Amsterdam ocupă locul 7, în scădere cu un loc față de anul trecut. Iar Barcelona urcă două puncte, ocupând locul 8, potrivit clasamentului Euromonitor.

Capitala Franței primește peste 18 milioane de vizitatori anual și, conform clasamentului, „se remarcă prin combinația sa de infrastructură turistică de talie mondială, influență culturală și inițiative de sustenabilitate”, relatează Daily Express.

Parisul este renumit pentru reperele sale emblematice, precum Turnul Eiffel, Notre Dame și Arcul de Triumf și a fost cel mai vizitat din lume în 2025.

De asemenea, orașul găzduiește unele dintre cele mai importante muzee din lume, printre care Luvru, la rândul său cel mai vizitat muzeu din lume, Muzeul Orsay și Centrul Pompidou.

Muzeul Luvru Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Ioana Ion

„Orașul Iubirii”, preferatul cuplurilor

Cunoscut drept „Orașul Iubirii”, Parisul este extrem de popular în rândul cuplurilor, care se pot bucura de plimbări romantice de-a lungul Senei, cafenele confortabile și restaurante elegante.

Spațiile verzi joacă și ele un rol important în farmecul orașului, printre cele mai apreciate fiind Grădinile Luxemburg și Grădinile Tuileries.

Paris, „Orașul iubirii” Foto: Ioana Ion

Capitala gastronomiei franceze

Parisul este celebru și pentru bucătăria sa tradițională. Vizitatorii pot savura preparate emblematice precum croasantele, friptura cu cartofi prăjiți sau vinurile locale, într-o varietate impresionantă de restaurante.

Orașul se mândrește cu o cultură înfloritoare a cafenelelor, considerate locul ideal pentru relaxare și observarea vieții urbane.

Marais și „Triunghiul de Aur”, printre cele mai vizitate zone

Străzile medievale din Marais sunt extrem de populare printre turiști. Cartierul este cunoscut pentru aleile pietruite, conacele grandioase, clădirile pre-revoluționare, galeriile de artă, magazinele de designeri și viața de noapte vibrantă.

În același timp, „Triunghiul de Aur” este una dintre cele mai exclusiviste zone comerciale din Paris, plină de buticuri la modă, magazine de antichități, piețe vintage și restaurante cu stele Michelin.

Paris, o destinație ideală și pentru familii

Orașul oferă numeroase atracții și pentru cei mici.

Disneyland Paris, situat la o scurtă călătorie cu trenul, rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru familii, oferind „o zi magică” prin zonele tematice și atracțiile sale unice.

Disneyland Paris atrage milioane de vizitatori în fiecare an Foto: Ioana Ion

Ghidul Paris Discovery descrie farmecul orașului: „De la atracții emblematice de pe lista dorințelor, precum Turnul Eiffel și Palatul Versailles, la plăceri perfecte, cum ar fi un picnic pe malul Senei, cursuri unde veți învăța cum să faceți croasante și farmecul sezonier al piețelor de Crăciun, veți găsi atât de multe motive atrăgătoare pentru a vizita Parisul”.

„Prima ta vizită poate părea magică, dar chiar dacă te vei întoarce de zeci de ori, așa cum am făcut-o eu, nu vei rămâne niciodată fără lucruri noi de văzut și de făcut. Și, sincer, de fiecare dată când ajung în oraș, simt din nou fiorul magiei primei mele vizite la Paris”.

Cu o combinație unică de istorie, cultură, gastronomie, shopping și romantism, Parisul își confirmă încă o dată statutul de cel mai bun oraș din lume pentru vizitat, un titlu pe care îl păstrează deja de cinci ani.