Care-i treaba cu pisica portocalie care îți blochează ecranul când stai prea mult pe net

Într-o eră în care timpul petrecut online este mult mai mare ca cel offline, pasionații din domeniul IT au venit cu o soluție inventivă ca să limiteze doomscrolling-ul. Practic, un nou instrument digital vine în ajutorul celor care vor să-și reducă timpul petrecut pe rețelele sociale.

Practic, extensia de browser Chrome numită Cat Gatekeeper folosește un motan animat pentru a bloca accesul la social media atunci când limita de timp este depășită.

Care-i treaba cu pisica portocalie? Motanul leneș și grăsuț îți apare pe ecran în momentul în care ai depășit limita de timp online. Pisica se tolănește pe tot ecranul și acolo rămâne până când trece timpul pe care îl setezi ca pauză de la social-media.

Pisica portocalie imită perfect comportamentul unui motan din viața reală

Cat Gatekeeper se inspiră din comportamentul pisicilor care cer atenție în momentele nepotrivite. Practic, pisica virtuală își croiește drum cu forța la tine și te blochează tocmai ca să te oprești și să îi acorzi atenție. Posesorii de feline știu exact despre ce fel de comportament este vorba.

„Pur și simplu nu te poți opri din derulat, nu-i așa? Ceea ce ai nevoie nu este mai multă voință – este o pisică care își croiește drum cu forța pe ecranul tău!!

Știi pisica aia care apare întotdeauna exact când încerci să lucrezi? Am recreat experiența clasică a stăpânului de pisică în browserul tău. Ei bine, sunt prea drăguțe ca să te superi”, este și descrierea ce apare pe pagina extensiei pentru Google.

Cum funcționează pisica leneșă care te împiedică să faci doomscrolling

Extensia permite utilizatorilor să seteze limite de timp personalizate pentru navigarea pe platforme precum Facebook, Instagram, TikTok sau YouTube. Implicit, limita de utilizare este de o oră, urmată de o pauză obligatorie de cinci minute. În acele cinci minute, pisica intră în acțiune.

Cum? În momentul în care timpul alocat expiră, motanul îți apare pe ecran și rămâne acolo, clipind din ochi și mișcându-și coada, până când cronometru indică sfârșitul pauzei.

După ce trece pauza de cinci minute, pisica portocalie pleacă și îți poți realua activitatea online.

Tot ce trebuie să știi despre Cat Gatekeeper

Producătorii extensiei au câteva sfaturi pentru utilizatori și explică exact cum trebuie să te comporți cu motanul pufos care te ajută să stați mai puțin online:

Cum se utilizează:

Setează-ți limita de utilizare (implicit: 60 min)

Setează-ți timpul de pauză (implicit: 5 min)

Când timpul expiră, apare o pisică

Odihnește-te până la sfârșitul numărătorii inverse

Cum funcționează:

Contorizează timpul doar atunci când fila de socializare este activă

Cronometrul se resetează când treci la o altă filă sau aplicație

După pauză, numărătoarea inversă începe de la zero

Servicii acceptate pentru extensia Cat Gatekeeper sunt: X / Instagram / TikTok / YouTube.

