Plăcinte cu iaurt - reţete

Sfaturi și trucuri pentru plăcinte cu iaurt reușite

Plăcintele cu iaurt sunt apreciate pentru gustul lor ușor și pentru senzația de prospețime pe care o oferă. Iaurtul folosit ca umplutură are o consistență cremoasă și un gust ușor acrișor, care echilibrează foarte bine aluatul, mai ales atunci când acesta este subțire și fraged.

În multe rețete tradiționale, iaurtul este combinat cu ouă, brânză, stafide, fructe, verdețuri sau chiar cu griș, rezultatul fiind o umplutură legată, moale și plăcută, care se topește în gură după coacere. Aceste plăcinte pot fi preparate atât în variante sărate, cât și ușor dulci, în funcție de ingredientele adăugate și de modul de servire.

Pentru plăcinte cu iaurt reușite, este esențial ca umplutura să fie bine omogenizată, dar nu prea densă. Dacă este prea moale, există riscul să curgă sau să înmoaie excesiv foile de plăcintă, dacă este prea groasă, plăcinta poate ieși greoaie.

Un truc des folosit este adăugarea unei cantități mici de griș, care absoarbe surplusul de lichid și menține umplutura stabilă. De asemenea, foile sau aluatul trebuie unse ușor cu ulei sau unt topit, pentru a crea straturi bine definite și pentru a proteja aluatul de umezeala umpluturii.

Coacerea la o temperatură moderată permite umpluturii să se lege treptat, fără să se taie sau să devină granulată.

Rețete de plăcinte cu iaurt

Plăcintă rapidă cu iaurt, fără foi

Ingrediente:

400 g iaurt

2 ouă

6 linguri făină

1 linguriță praf de copt

sare

2 linguri ulei

Mod de preparare:

Toate ingredientele se amestecă într-un bol până se obține o compoziție fluidă, asemănătoare unui aluat gros de clătite. Se toarnă într-o tavă mică, unsă cu ulei, și se nivelează. Plăcinta se coace la 180°C timp de aproximativ 30 de minute, până se încheagă și se rumenește ușor. Este o variantă simplă, ideală când nu ai foi de plăcintă la îndemână.

În plus, la ea se pot adăuga stafide, bucățele mici de fructe, proaspete sau confiate, după gust.

Plăcintă cu iaurt și stafide

400 g iaurt simplu

5 ouă

5 linguri zahăr

200 g stafide

coaja rasă de la o lămâie galbenă şi de la o portocală

1 pachete foi de plăcintă

1 praf sare

3 linguri ulei pentru uns tava şi foile de plăcintă

zahăr pudră

Mod de preparare

Într un bol mare, se amestecă bine gălbenuşurile, zahărul şi iaurtul, iar la sfârşit se încorporează uşor albuşurile bătute spumă, coaja de lămâie și de portocală, apoi se adaugă sarea.

Se unge tava de aragaz cu ulei şi se pun patru foi de plăcintă unse cu ulei. Se toarnă o parte din compoziţie şi se presară stafidele. Repetaţi operaţiunea până se termină compoziţia. Se pun deasupra încă patru foi de plăcintă unse și ele cu ulei.

Se introduce tava la cuptor şi se coace la 180° C, timp de 40 de minute. Se scoate din cuptor şi se acoperă cu un şervet de hârtie, peste care se pune şi un prosop de pânză. Se presară zahăr pudră şi se taie plăcinta în bucăţi pătrate. Se serveşte desertul rece sau cald, după preferinţă.

Plăcintă cu iaurt, cu aluat frământat în casă

Ingrediente pentru aluat:

500 g făină

1 linguriță sare

250 ml apă călduță

2 linguri ulei

Ingrediente pentru umplutură:

500 g iaurt gros

2 ouă

150 g brânză (telemea sau brânză de vaci mai scursă)

1 lingură griș

sare, după gust

Mod de preparare:



Într-un bol mare se pune făina, se adaugă sarea, apa călduță și uleiul, apoi se frământă până se obține un aluat moale, elastic și nelipicios. Aluatul se formează într-o bilă, se unge ușor cu ulei, se acoperă și se lasă la odihnit aproximativ 15 de minute.

Între timp, se pregătește umplutura. Iaurtul se amestecă bine cu ouăle, brânza sfărâmată, grișul și sarea. Compoziția trebuie să fie cremoasă, dar nu lichidă. Grișul va ajuta la legarea umpluturii în timpul coacerii.

După odihnă, aluatul se împarte în 4-5 bucăți egale. Fiecare bucată se întinde subțire pe masa unsă cu puțin ulei, până devine aproape transparentă. Se pune umplutură pe margini sau se întinde uniform, apoi aluatul se rulează sau se împăturește, în funcție de forma dorită.

Plăcintele se așază într-o tavă unsă, se ung deasupra cu puțin ulei și se coc în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35-40 de minute, până când devin rumene și crocante la exterior, dar moi în interior. După coacere, se lasă câteva minute să se liniștească, apoi se pot tăia și servi calde sau reci.

Plăcintă rustică cu iaurt și griș

Ingrediente:

600 g iaurt

4 ouă

4 linguri griș

1 praf de sare

500 g foi de plăcintă

70 ml ulei

Mod de preparare:

Ouăle se bat ușor, apoi se încorporează iaurtul, sarea și grișul. Compoziția se lasă 10 minute, pentru ca grișul să se umfle. Foile se așază în tavă într-un mod lejer, ușor mototolite, iar între ele se toarnă umplutura. La final se stropește cu ulei și se coace până când plăcinta devine rumenă și bine legată. Are o textură consistentă și este foarte sățioasă.

Plăcintă cu iaurt, verdețuri și ceapă verde

Ingrediente:

500 g iaurt

150 g telemea

2 ouă

1 legătură mărar

1 legătură ceapă verde

1 lingură făină

400 g foi de plăcintă

ulei, sare

Mod de preparare:

Iaurtul se amestecă cu ouăle, brânza telemea rasă făina și sarea (dacă telemeua nu e sufficient de sărată), apoi se adaugă verdețurile tocate mărunt.

Foile se așază în tavă, fiecare fiind unsă ușor cu ulei. După fiecare două foi se adaugă umplutură. Plăcinta se termină cu un strat de foi unse cu ulei. Se coace la foc moderat până când capătă o crustă rumenă și devine fermă la atingere. Este foarte bună servită caldă sau rece.

Plăcintă cu iaurt și smântână

un pachet foi de placintă

un kg iaurt

8 oua

250 ml smântană

8 linguri zahar

4 plicuri zahar vanilat

coajă rasă de lămâie

un praf sare

100 g stafide

ulei

Mod de preparare

Se amestecă iaurtul, smântâna, zahărul, gălbenușurile, zahărul vanilat, coaja de lămâie, stafidele și sarea. Albușurile se bat spumă și se amestecă ușor în toată compoziția.



Foile se împart în trei părți. Se unge tava cu ulei și se pune câte o foaie de plăcintă unsă și ea cu ulei, până se termină toate foile de la prima parte. Crema se împarte în doua porții: prima se pune în tavă peste foi.

Peste cremă, se vine cu a doua parte de foi unse cu ulei, se pune restul de cremă, cea de-a treia parte de foi unse cu ulei și se dă la cuptor, la foc mediu.



Când se scoate tava de la cuptor se acoperă cu un prosop de bumbac înmuiat în apa și stors bine. Se lasă 20-30 de minute să se înmoaie foile deasupra. Se taie în bucăți pătrate. Sursă – retetepractice.ro

Prăjitură cu iaurt și spumă de ciocolată

Pentru spuma de ciocolată

200 ml frişcă lichidă

1 foaie de gelatină

60 g ciocolată neagră

Pentru spuma de iaurt

300 g iaurt bine scurs

2 linguri zahăr

4 linguri lapte

2 foi gelatină

2 banane bine coapte

Pentru decor

20 g ciocolată neagră

Mod de preparare

Pentru spuma de ciocolată, se pune foaia de gelatină la înmuiat în apă rece. Doar 150 ml frişcă lichidă se bat pentru a obţine frişca, iar frişca lichidă rămasă se pune pe foc împreună cu ciocolata ruptă bucăţele. Se lasă apoi să se răcească, se amestecă cu frişca bătută şi, la final, cu gelatina bine scursă de apă. Se toarnă acest amestec într-o tavă uşor umezită cu apă. Se dă la rece până ce se prepară spuma de iaurt.

Pentru spuma de iaurt, gelatina se pune la înmuiat în lapte uşor călduţ. Iaurtul se mixează cu zahărul, se adaugă gelatina bine desfăcută în lapte şi, la final, se pun felioare de banane. Se amestecă uşor şi se toarnă peste spuma de ciocolată.

Tava se lasă la rece pentru 3 ore şi, în momentul servirii, se porţionează şi se serveşte cu ciocolată rasă.

Ce beneficii are iaurtul în plăcintă

Iaurtul are numeroase beneficii pentru sănătate, fiind un aliment ușor de digerat și foarte echilibrat din punct de vedere nutrițional. Este o sursă bună de proteine de calitate, calciu și fosfor, esențiale pentru sănătatea oaselor și a dinților. În plus, iaurtul conține culturi lactice vii care susțin flora intestinală, ajută digestia și pot contribui la întărirea sistemului imunitar.

După coacere, în plăcintă, o parte dintre beneficiile iaurtului se păstrează, dar altele se reduc. Bacteriile benefice sunt sensibile la temperaturi înalte și nu supraviețuiesc procesului de coacere. Totuși, rămân valoroase mineralele care sunt stabile la temperaturi ridicate, precum și proteinele, chiar dacă structura lor se modifică ușor.

Iaurtul își păstrează și capacitatea de a oferi o textură cremoasă și ușoară preparatului, făcând plăcinta mai ușoară pentru stomac comparativ cu alte umpluturi mai grele.

