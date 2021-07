Plajele sălbatice din Delta Dunării și ce reguli trebuie să respecte turiștii: „Plasticul pe care-l aruncăm ajunge în farfuria noastră”

Plajele Sulina, Sf. Gheorghe, Vadu, Corbu și Portița conțin habitate specifice și specii de interes conservativ deosebit de valoroase la nivel european și mondial, notează ARBDD.

În primele weekenduri din iulie 2021, Administrația Rezervației Biosferei Deltei Dunării (ARBDD) a aplicat zeci de sancțiuni și amenzi pentru ilegalități pe plajele sălbatice din zona de sud a rezervației naturale, pentru campare ilegală, acces nepermis în zonele protejate sau circulația și staționarea vehiculelor pe plaje, diguri și faleze.

Comportamentul iresponsabil al turiștilor poate avea consecințe grave asupra acestei zonei, explică Alexandra Damian, specialist în comunicare WWF România, care citează un studiu realizat de Universitatea din Viena, conform căruia Dunărea transportă zilnic în Marea Neagră 4,2 tone de plastic. Plastic care provine în cea mai mare măsură tocmai de la turiști.

Multe comentarii de la turiști de pe pagina de Facebook a ARBDD atrag atenția autorităților asupra faptului că gunoiul, deși aruncat la pubele, nu este colectat la timp | Fotografie din Vadu

De ce Delta este o comoară a României



Delta Dunării este una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european și cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, declarată în întregime rezervație a biosferei. ARBDD susține că este cea mai reprezentativă deltă și, totodată, una dintre cele mai spectaculoase și complexe din lume.



„Delta Dunării, cu ecosistemele sale diverse, reprezintă o valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal”, spun reprezentanții ARBDD.



Delta Dunării are triplu statut internațional:



Rezervație a Biosferei;

Sit RAMSAR (zonă umedă de importanță internațională, în special pentru păsările acvatice);

Sit al Patrimoniului Mondial Natural și Cultural UNESCO.

Fotografie via dunareaveche.ro

Zona Rezervației Biosferei Delta Dunării se întinde de la Golful Musura, în nord, până la Cap Midia, în sud, și se desfășoară pe o lungime de 166 de kilometri. ARBDD precizează că zonele costiere naturale din Biosferă au statut de „Sit Natura 2000” și includ zeci de specii și habitate pe calea de dispariție.

„În zona marină a Deltei Dunării se găsesc habitate sedimentare la litoralul românesc, care sunt considerate unice. Datorită frumuseții peisajului și a biodiversității existente, este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase zone de pe continentul european”, completează reprezentanții Biosferei.



Plajele sălbatice ale Deltei care primesc turiști



Plajele protejate se află pe domeniul public de interes național, administrat de ARBDD și sunt distribuite astfel:



1. Plaja Sulina

Poziționată la aproximativ trei kilometri de oraș, poți ajunge aici pe cale navală din Tulcea: fie cu o cursă rapidă, care costă 60 de lei de persoană și durează o oră și jumătate, fie cu cea regulată de pasageri, care costă 46 de lei de persoană, dar ajungi în oraș în patru ore. Din Sulina până la plajă poți lua un maxi-taxi sau poți merge pe jos, dacă vrei să faci o plimbare de jumătate de oră până la apă.



Plaja Sulina, văzută de sus

Marea este albastră și lipsită de alge, iar apa nu este foarte adâncă până în larg. Există o zonă amenajată cu umbrele și șezlonguri, dar apoi sălbăticia plajei este păstrată intactă. Nu este o plajă exagerat de aglomerată, însă Sulina s-a dezvoltat în turism, așa că nu duce lipsă nici de pensiuni, nici de restaurante pescărești pentru cei care vin aici în vacanță.



2. Plaja Sf. Gheorghe

Poate una dintre cele mai autentice plaje protejate din România, iar asta datorită faptului că nu se ajunge foarte ușor în localitatea Sf. Gheorghe. Transportul este tot naval, din Tulcea, Mahmudia sau Murighiol și costă între 30 și 60 de lei de persoană. Satul are câteva resorturi și pensiuni deschise pentru turiști, iar drumul până la plajă se face pe jos (aproximativ 3 kilometri) sau cu trocariciul.

Sf. Gheorghe

Locul oferă acel sentiment de sălbăticie, dar și de intimitate a unei plaje. Nu sunt amenajate șezlonguri și umbrele, și o singură terasă există în zonă, la câțiva metri distanță de plajă. În plus, aici poți fi martor la vărsarea Dunării în Marea Neagră, prin brațul Sfântu Gheorghe.

Satul Sfântu Gheorghe găzduiește de 18 ani și festivalul de film Anonimul.



3. Plaja Gura Portiței



Plaja face parte din complexul turistic Portița din zona administrativă a comunei Jurilovca. Ajungi aici cu mașina până la Jurilovca, iar mai departe cu o șalupă, contra cost. La Gura Portiței peisajul este absolut unic, fiind situată pe limba de nisip care separă Marea Neagră de Delta Dunării. Te poți bucura atât de fauna și flora Deltei, cât și de plajă.

Gura Portiței

Complexul turistic include mai multe opțiuni de cazare, de la căsuțe de lemn pe plajă până la apartamente cu grădină. O parte din plajă este amenajată cu șezlonguri și umbrele, făcând plaja însă mult mai turistică decât cea de la Sfântu Gheorghe.



4. Plajele Vadu și Corbu



Poate cele mai cunoscute plaje „ascunse” pentru turiștii români sunt deseori puse în primejdie de gunoaiele lăsate în urmă.



La 20 de minute de mers cu mașina din satul Vadu (comuna Corbu) sau la o distanță de 5 km, vei descoperi plaja care îi poartă numele. Este sălbatică, neamenajată turistic, cu doar două cherhanale în zonă. Reprezintă capătul sudic al unei plaje lungi de 15 km.



Aglomerație în Vadu | Fotografie via ARBDD

În apropiere se află și plaja Corbu, considerată una dintre cele mai frumoase din România, cu nisip „ireal de fin” și uneori auriu.



În ambele cazuri, cei care vor să campeze aici trebuie să știe că amplasarea corturilor și parcarea mașinilor direct pe plajă este interzisă, iar cei care încalcă această regulă, riscă amenzi usturătoare.

În plus, nu se se pot accesa plajele, fără plata unei taxe în funcție de numărul de zile, de persoane și de autovehicule. Taxa poate fi plătită online, pe loc sau prin SMS.



Turiștii, adunați buluc pe plajele Vadu, Corbu și Midia



Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării trage un semnal de alarmă către miile de turiști care iau cu asalt plajele Vadu-Corbu-Midia și încearcă să-i facă să înțeleagă cât de multă nevoie este de un comportament responsabil din partea lor față de natură, respectând regulile de vizitare expuse pe panourile de informare amplasate în apropierea plajelor.



„Din păcate, comportamentul iresponsabil al unor turiști a generat un impact negativ asupra habitatelor naturale. În zonele costiere, în fiecare weekend din sezonul estival, mii de vizitatori iau cu asalt plajele sălbatice”, susțin reprezentanții ARBDD.



Toate aceste reglementări au rolul de a proteja pentru viitor sistemul natural ecologic cu flora şi fauna locală, peisajul şi caracteristicile naturale ale zonei de coastă şi de a menţine pe termen lung statutul favorabil de conservare a habitatelor naturale, situri Natura 2000, în conformitate cu legislaţia în vigoare.



Patrula Zero Plastic, o inițiativă WWF de colectare a gunoaielor din Deltă



Patrula Zero Plastic a pornit în 2020 cu scopul de a stabili măsuri integrate de management al deșeurilor din plastic din Deltă, dar și acela de a implica comunitățile locale în colectarea responsabilă și reciclarea acestor deșeuri.



Șlapi desperecheați găsiți pe plajă protejată

„Am acționat în Tulcea, Mahmudia, Sf. Gheorghe, Mila 23 și Sulina pentru a crea soluții sustenabile adaptate condițiilor speciale de transport și depozitare impuse de suprafețele întinse de apă din jurul localităților”, explică Alexandra Damian, responsabil comunicare pentru Patrula Zero Plastic.



În vara lui 2020, în plină pandemie COVID, voluntarii Patrulei au colectat peste 1,2 tone de deșeuri de pe canalele și brațele Deltei Dunării și de pe plajele și lacurile adiacente.

Damian spune că scopul nu este de a se lăuda cu tonele de PET-uri strânse, ci de a-i face pe vizitatori și localnici să conștientizeze că pot face lucruri vizibile cu eforturi minime.



După acțiunile întreprinse în 2020, inițiatorii proiectului au învățat o serie de lecții valoroase, pe care le-au pus în practică în vara lui 2021.



„Ne-am dat seama că lipsa de educație și implicare, pe de o parte, și inexistența unui sistem sustenabil pe cealaltă parte, duc la generarea continuă de deșeuri (canalele curățate vara trecută au din nou plastic plutitor). Plus de asta, am realizat că rolul Patrulei Zero Plastic nu poate fi acela de «gunoier al Deltei» pentru că este un rol sisific ce produce rezultate pe termen scurt. Așadar, în 2021 ne-am propus să devenim un catalizator, un centru de comandă pentru implicare și mobilizare”, explică specialista comunicare WWF România.



Managementul deficitar al deșeurilor, o problemă veche



Practic, Patrula Zero Plastic 2021 coordonează acum un mecanism în care toată lumea colectează plastic, semnalizează problemele și își asumă un rol în prevenirea poluării cu plastic a Deltei Dunării.



Deșeuri adunate de Patrula Zero Plastic

„Când spunem toată lumea ne gândim la localnici, operatori turistici, autorități și mai ales turiști”, adaugă ea. Inițiatorii proiectului au avut workshop-uri și discuții cu autoritățile locale și cu cele responsabile de control.



„Managementul deșeurilor reprezintă o altă problemă critică pentru Deltă, iar actualul sistem este ineficient, mai ales în satele din inima Deltei. Operatorii nu au resurse suficiente, colectarea și transportul deșeurilor fiind dificile și scumpe. Urmează un proces de advocacy prin care autoritățile locale pot primi asistență în procedura gestionării deșeurilor și informarea cetățenilor”, completează specialista WWF.



Cum poți să te implici concret



În 2021, proiectul a lansat și Kitul Zero Plastic, prin care locuitorii, turiștii și autoritățile din Deltă se pot implica activ în procesul de curățare.

5.000 de kituri de colectare plastic vor fi distribuite, în mod gratuit, la bordul navelor de pasageri ale Navrom, dar și la centrele de informare ale ARBDD, în parcarea magazinului Lidl din Tulcea (strada Babadag, nr. 183) și prin intermediul operatorilor de turism din Tulcea.



Kitul pus la dispoziție de Patrula Zero Plastic

Kitul Zero Plastic conține un sac de gunoi fabricat din plastic reciclabil și o pereche de mănuși. Turiștii pot strânge deșeurile din plastic găsite în timpul excursiilor lor în Delta Dunării.



Aceștia sunt încurajați să încarce imaginile cu plasticul colectat pe grupul de Facebook Patrula Zero Plastic și apoi să depoziteze sacii adunați la punctele de colectare special amenajate.



Un peisaj nou: munții de gunoaie

Alexandra Damian spune că trebuie să înțelegem că natura nu are puterea de a se curăță singură, ci ea se adaptează și vom ajunge să avem peisaje pitorești care înglobează o nouă formă de peisaj: munții de gunoaie.



Plasticul care plutește pe canalele din Deltă ajunge, în cele din urmă, la noi în farfurie, explică WWF.



„Aruncat în orice alt loc decât pubela de reciclare, acesta este dus de vânt în apele unui râu, împins apoi de curenți spre gura de vărsare a râului se transformă ușor-ușor în mii de particule pe care peștii le confundă cu propria hrană și le ingerează. Pești care, apoi, ajung în farfuriile noastre. Suntem, fără să ne dăm seama, în fiecare zi, martorii unor astfel de călătorii”, explică ea.



Paie, măști, papuci de plajă, pahare și tacâmuri de unică folosință, practic, tot ce folosim când mergem să ne relaxăm, au fost găsite între altele de către cei care au curățat plajele sălbatice, chiar și mai puțin aglomerate.



„Până la urmă, plasticul ajunge să ne acapareze apele, plajele și, în cele din urmă, propria viață. Depinde de fiecare dintre noi să fie responsabil cu ce cumpără și cum alege să refolosească și să recicleze materialele care nu sunt prietenoase cu mediul înconjurător”, concluzionează ea.

